Hospitales y clínicas de Medellín buscan personal. Aplicar es gratis

El sector salud en Medellín está en plena búsqueda de talento humano. Varias clínicas y hospitales de la ciudad necesitan incorporar personal en distintas áreas y lo mejor es que los procesos de postulación no tienen ningún costo para los aspirantes.

Las vacantes están dirigidas a perfiles variados: auxiliares de enfermería, técnicos en salud, profesionales médicos y administrativos. La alta demanda responde al crecimiento de los servicios asistenciales en la capital antioqueña y a la necesidad de fortalecer los equipos que atienden a diario a miles de pacientes.

Si quiere aprovechar esta oportunidad, en Semana Empleos encontrará estas convocatorias y más de 110.000 ofertas en todo el país.

Un consejo práctico: al aplicar en Magneto, adjunte certificados de formación y experiencia en salud, ya que contar con la documentación organizada agiliza la selección y lo acerca más rápido a la entrevista.

A continuación, algunas de las ofertas.

Médico Urólogo - Hospital San Vicente Fundación Medellín

Salario a convenir

En el Hospital San Vicente Fundación Medellín se busca un médico urólogo apasionado por el trabajo en un ambiente hospitalario y académico, con interés genuino en la investigación. La persona hará parte de un equipo dedicado a brindar atención de alta calidad y a contribuir al desarrollo científico en el campo de la urología. Como especialista en urología, integrará un entorno que valora el aprendizaje continuo y la colaboración interdisciplinaria, con la oportunidad de crecer profesionalmente e impactar positivamente en la vida de los pacientes. La institución está comprometida con la excelencia médica e invita a profesionales a ser parte de esta misión.

Responsabilidades:

Proporcionar atención médica especializada en urología a pacientes hospitalizados y ambulatorios.

Participar en proyectos de investigación relacionados con el campo de la urología.

Colaborar con otros especialistas en actividades clínicas y académicas.

Contribuir al desarrollo de protocolos y guías clínicas en el área de urología.

Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta complejidad.

Requerimientos:

Título de Especialización en urología.

Experiencia previa en ámbito hospitalario.

Habilidades de investigación demostrables.

Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Licencia médica vigente en Colombia.

Regente de farmacia - Hospital Alma Máter de Antioquia

Salario: $ 3.018.770

Como regente de farmacia en esta institución, la persona será pieza clave en el engranaje del servicio farmacéutico. Se requiere alguien que no solo coordine, sino que también inspire al equipo para optimizar cada proceso relacionado con la adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y dispositivos médicos.

Será responsable de asegurar que cada paso esté alineado con las normativas vigentes, garantizando un servicio de alta calidad que responda eficientemente a las necesidades de pacientes y aseguradores. Además, tendrá la oportunidad de generar portafolios y cotizaciones para entidades de pago, desempeñando un papel crucial en la optimización de procesos administrativos.

Responsabilidades:

Coordinar los procedimientos de adquisición de medicamentos.

Supervisar el almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos.

Asegurar el cumplimiento de normativas vigentes.

Optimizar los procesos administrativos del servicio farmacéutico.

Responder a las necesidades de pacientes y aseguradores.

Generar portafolios y cotizaciones para ventas.

Apoyar la facturación y gestión de glosas de medicamentos.

Requerimientos:

Título de Tecnólogo en Regencia de Farmacia o afines.

Experiencia previa en gestión de farmacias.

Conocimiento en normativas farmacéuticas vigentes.

Habilidades en procesos administrativos y facturación.

Capacidad para trabajar en equipo.

Médico Otorrinolaringólogo - Hospital San Vicente Fundación Medellín

Salario a convenir

En el Hospital San Vicente Fundación Medellín se busca un médico otorrinolaringólogo apasionado por el trabajo en un ambiente hospitalario y académico, con interés genuino en la investigación. La persona hará parte de un equipo dedicado a brindar atención de alta calidad y a contribuir al desarrollo científico en el campo de la otorrinolaringología.

Como especialista en ORL, integrará un entorno que valora el aprendizaje continuo y la colaboración interdisciplinaria, con la oportunidad de crecer profesionalmente e impactar positivamente en la vida de los pacientes. La institución está comprometida con la excelencia médica e invita a profesionales a ser parte de esta misión.

Responsabilidades:

Proporcionar atención médica especializada en otorrinolaringología a pacientes hospitalizados y ambulatorios.

Participar en proyectos de investigación relacionados con el campo de la otorrinolaringología.

Colaborar con otros especialistas en actividades clínicas y académicas.

Contribuir al desarrollo de protocolos y guías clínicas en el área de ORL.

Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta complejidad.

Requerimientos:

Título de Especialización en Otorrinolaringología.

Experiencia previa en ámbito hospitalario.

Habilidades de investigación demostrables.

Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Licencia médica vigente en Colombia.

Médico Intensivista Pediatra - Hospital San Vicente Fundación Medellín

Salario a convenir

En el Hospital San Vicente Fundación Medellín se busca un médico intensivista pediatra apasionado por el trabajo en un ambiente hospitalario y académico, con interés genuino en la investigación. La persona hará parte de un equipo dedicado a brindar atención de alta calidad y a contribuir al desarrollo científico en el campo de cuidados intensivos pediátricos.

Como especialista en cuidados intensivos pediátricos, integrará un entorno que valora el aprendizaje continuo y la colaboración interdisciplinaria, con la oportunidad de crecer profesionalmente e impactar positivamente en la vida de los pacientes. La institución está comprometida con la excelencia médica e invita a profesionales a ser parte de esta misión.

Responsabilidades:

Proporcionar atención médica especializada en cuidados intensivos pediátrico a pacientes hospitalizados y ambulatorios.

Participar en proyectos de investigación relacionados con el campo.

Colaborar con otros especialistas en actividades clínicas y académicas.

Contribuir al desarrollo de protocolos y guías clínicas en el área.

Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta complejidad.

Requerimientos:

Título de Especialización en cuidados intensivos pediátrico.

Experiencia previa en ámbito hospitalario.

Habilidades de investigación demostrables.

Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Licencia médica vigente en Colombia.

Químico (a) farmacéutico (a)

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

El Hospital con Alma se encuentra en la búsqueda de un químico farmacéutico, quien será responsable de la evaluación y optimización del uso de medicamentos, asegurando la seguridad y eficacia en las terapias.

También será responsable de la educación continua y la generación de información actualizada sobre medicamentos, gestión de reacciones adversas a medicamentos y monitorización de tratamientos. Tendrá participación en la elaboración de protocolos clínicos, trabajo activo en equipos interdisciplinarios y en rondas médicas. Además, deberá ajustar y preparar concentraciones de medicamentos estériles y no estériles, realizar la inspección de calidad de preparaciones magistrales y de aire medicinal.

Auxiliar de enfermería en Banco de Sangre

Salario a convenir

El Hospital con Alma se encuentra en la búsqueda de una persona para el cargo de auxiliar de enfermería en banco de sangre, para laborar medio tiempo (22 horas semanales). Será la encargada de participar en los procesos de promoción, obtención, preparación, conservación, almacenamiento y entrega de componentes sanguíneos, siguiendo procesos estandarizados y de calidad.

Enfermero(a)

Salario: $ 5.500.000 a $ 6.500.000

El Hospital con Alma se encuentra en la búsqueda de un(a) enfermero(a) que será responsable de coordinar, programar y asistir el proceso de atención del paciente, desde su ingreso hasta el egreso en la unidad del hospital, a partir de la identificación de las necesidades y expectativas tanto fisiológicas como sociales y educativas del paciente.

Deberá realizar planes de atención individualizados e integrales, con calidad humana, científica y técnica, participando y coordinando el proceso de atención de manera oportuna, segura y con el mínimo de riesgos, mediante la integración de las diferentes disciplinas que intervienen en el tratamiento y recuperación del bienestar del paciente y su familia.