Ingenieros y técnicos: empleos con salarios competitivos en varias ciudades

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

21 de agosto de 2025, 3:56 p. m.
Nestlé y otras empresas colombianas ofrecerán mas de 3.000 vacantes laborales
El sector tecnológico y de la ingeniería continúa consolidándose como uno de los motores más dinámicos del mercado laboral en Colombia.

En este panorama, las oportunidades para ingenieros y técnicos especializados no solo son abundantes, sino que ofrecen condiciones competitivas, estabilidad y la posibilidad de crecimiento en áreas estratégicas para la economía.

Vacantes disponibles

Ingeniero eléctrico - servicio técnico senior (Tocancipá)

Salario: $ 5.000.000 a $ 6.000.000

Importante empresa del sector Oil & Gas requiere Ingeniero de Servicio Técnico Senior con disponibilidad para viajar.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Eléctrica.
  • Más de 5 años de experiencia en montaje y mantenimiento, preferiblemente en campo y sector Oil & Gas.
  • Habilidades en planificación de trabajos de montaje y mantenimiento (cronograma, presupuesto, materiales, personal y equipos).
  • Capacidad de lectura e interpretación de documentos de ingeniería y planos de montaje, bajo normas RETIE.
  • Experiencia en elaboración de informes y verificación de pruebas en sistemas eléctricos.

Condiciones:

  • Contrato de obra o labor por 1 año.
  • Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. / viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
  • Base en Tocancipá, con ruta desde Bogotá (Autopista Norte con calle 170).
  • Preferible residir en el norte de Bogotá o municipios cercanos (Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó).

Ingeniero de soporte de operaciones TI (Medellín)

Salario: A convenir

Se requiere Ingeniero de Soporte de Operaciones TI para garantizar la continuidad y seguridad de las operaciones tecnológicas de la organización.

Responsabilidades:

  • Gestionar la mesa de ayuda y asegurar el cumplimiento de SLA.
  • Administrar y monitorear entornos virtualizados con VMWare.
  • Diagnosticar y resolver problemas de sistemas operativos en PCs y servidores.
  • Mantener hardware y redes.
  • Implementar software de oficina y aplicaciones específicas.
  • Aplicar prácticas de seguridad informática.
  • Brindar soporte de nivel 2 en infraestructura física.
  • Participar en guardias rotativas 24/7.
  • Colaborar en la optimización de procesos mediante IA.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones o afines.
  • Experiencia en mesa de ayuda y gestión de SLA.
  • Conocimiento avanzado de VMWare u otras herramientas de virtualización.
  • Dominio en sistemas operativos corporativos, hardware y redes.
  • Manejo de ITIL V4.
  • Experiencia en soporte de nivel 2.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.
  • Deseable: conocimientos en herramientas de IA.

Ingeniero(a) de interconexión (Temporal)

Salario: A convenir

Se busca Ingeniero(a) de Interconexión para la gestión integral de plataformas de telefonía institucional, redes inalámbricas y cableadas.

Responsabilidades:

  • Administrar y operar telefonía corporativa.
  • Diseñar la estrategia de renovación tecnológica en plataformas de telecomunicaciones.
  • Brindar soporte especializado en redes inalámbricas.
  • Configurar y mantener infraestructura de red LAN (Cisco, Extreme Networks).

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o afines.
  • 3 a 4 años de experiencia en:
  • Gestión de plataformas de telefonía digital y análoga.
  • Diagnóstico y diseño de redes inalámbricas/cableadas.
  • Proyectos de renovación tecnológica en telecomunicaciones.
  • Conocimientos en tecnologías Cisco y Alcatel, IPv4/IPv6, comunicaciones unificadas, switching y routing.
  • Deseable: APIs, IoT, WiFi, cableado estructurado, Ekahau Designer.

Condiciones:

  • Contrato temporal por 6 meses.
  • Tiempo completo, modalidad híbrida.

Técnico electromecánico (Tocancipá)

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Importante empresa requiere Técnico Electromecánico para apoyar procesos de montaje y mantenimiento eléctrico y mecánico.

Requerimientos:

  • Tecnólogo Electromecánico o afines.
  • Experiencia de 1 a 3 años en montaje y mantenimiento eléctrico y mecánico.

Condiciones:

  • Contrato de obra o labor (1 año).
  • Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. / viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
  • Base en Tocancipá, con ruta desde Bogotá (Autopista Norte con calle 170).
  • Preferible residir en el norte de Bogotá o municipios cercanos (Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó).

Representante de soporte técnico Cisco (Barranquilla)

Salario: $ 3.800.000

Empresa Foundever requiere Representante de Soporte Técnico Cisco, modalidad presencial en Barranquilla.

Requisitos:

  • Inglés nivel B2.
  • Mayor de 18 años.
  • Residir en Barranquilla.
  • Bachillerato completo.
  • Conocimientos básicos en soporte técnico.
  • Pasaporte vigente y permiso de trabajo (para extranjeros).
  • Disponibilidad para turnos rotativos.

Proceso de selección:

Bootcamp: sin contrato, con bono de $1.200.000 COP al completarlo.

Training y contratación: entrenamiento pago y contrato a término indefinido.

Condiciones:

Jornada completa (44 horas semanales, 5 días de trabajo y 2 días libres).

Salario hasta $3.800.000 COP según nivel técnico.

Beneficios:

  • Bono de alimentación desde el cuarto mes.
  • Servicio médico virtual y presencial sin copago (medicina general, nutrición, salud reproductiva, veterinaria).
  • Bono de antigüedad de $500.000 COP al cumplir 1 año.
  • Dos días libres adicionales después del primer año.

Alcaldía de Barranquilla - Mejor Colombia
Noticias Destacadas

