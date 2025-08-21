Empleo
Ingenieros y técnicos: empleos con salarios competitivos en varias ciudades
El sector tecnológico y de la ingeniería continúa consolidándose como uno de los motores más dinámicos del mercado laboral en Colombia.
En este panorama, las oportunidades para ingenieros y técnicos especializados no solo son abundantes, sino que ofrecen condiciones competitivas, estabilidad y la posibilidad de crecimiento en áreas estratégicas para la economía.
Vacantes disponibles
Ingeniero eléctrico - servicio técnico senior (Tocancipá)
Salario: $ 5.000.000 a $ 6.000.000
Importante empresa del sector Oil & Gas requiere Ingeniero de Servicio Técnico Senior con disponibilidad para viajar.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Eléctrica.
- Más de 5 años de experiencia en montaje y mantenimiento, preferiblemente en campo y sector Oil & Gas.
- Habilidades en planificación de trabajos de montaje y mantenimiento (cronograma, presupuesto, materiales, personal y equipos).
- Capacidad de lectura e interpretación de documentos de ingeniería y planos de montaje, bajo normas RETIE.
- Experiencia en elaboración de informes y verificación de pruebas en sistemas eléctricos.
Condiciones:
- Contrato de obra o labor por 1 año.
- Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. / viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
- Base en Tocancipá, con ruta desde Bogotá (Autopista Norte con calle 170).
- Preferible residir en el norte de Bogotá o municipios cercanos (Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó).
Ingeniero de soporte de operaciones TI (Medellín)
Salario: A convenir
Se requiere Ingeniero de Soporte de Operaciones TI para garantizar la continuidad y seguridad de las operaciones tecnológicas de la organización.
Responsabilidades:
- Gestionar la mesa de ayuda y asegurar el cumplimiento de SLA.
- Administrar y monitorear entornos virtualizados con VMWare.
- Diagnosticar y resolver problemas de sistemas operativos en PCs y servidores.
- Mantener hardware y redes.
- Implementar software de oficina y aplicaciones específicas.
- Aplicar prácticas de seguridad informática.
- Brindar soporte de nivel 2 en infraestructura física.
- Participar en guardias rotativas 24/7.
- Colaborar en la optimización de procesos mediante IA.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones o afines.
- Experiencia en mesa de ayuda y gestión de SLA.
- Conocimiento avanzado de VMWare u otras herramientas de virtualización.
- Dominio en sistemas operativos corporativos, hardware y redes.
- Manejo de ITIL V4.
- Experiencia en soporte de nivel 2.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
- Deseable: conocimientos en herramientas de IA.
Ingeniero(a) de interconexión (Temporal)
Salario: A convenir
Se busca Ingeniero(a) de Interconexión para la gestión integral de plataformas de telefonía institucional, redes inalámbricas y cableadas.
Responsabilidades:
- Administrar y operar telefonía corporativa.
- Diseñar la estrategia de renovación tecnológica en plataformas de telecomunicaciones.
- Brindar soporte especializado en redes inalámbricas.
- Configurar y mantener infraestructura de red LAN (Cisco, Extreme Networks).
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o afines.
- 3 a 4 años de experiencia en:
- Gestión de plataformas de telefonía digital y análoga.
- Diagnóstico y diseño de redes inalámbricas/cableadas.
- Proyectos de renovación tecnológica en telecomunicaciones.
- Conocimientos en tecnologías Cisco y Alcatel, IPv4/IPv6, comunicaciones unificadas, switching y routing.
- Deseable: APIs, IoT, WiFi, cableado estructurado, Ekahau Designer.
Condiciones:
- Contrato temporal por 6 meses.
- Tiempo completo, modalidad híbrida.
Técnico electromecánico (Tocancipá)
Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000
Importante empresa requiere Técnico Electromecánico para apoyar procesos de montaje y mantenimiento eléctrico y mecánico.
Requerimientos:
- Tecnólogo Electromecánico o afines.
- Experiencia de 1 a 3 años en montaje y mantenimiento eléctrico y mecánico.
Condiciones:
- Contrato de obra o labor (1 año).
- Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. / viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
- Base en Tocancipá, con ruta desde Bogotá (Autopista Norte con calle 170).
- Preferible residir en el norte de Bogotá o municipios cercanos (Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó).
Representante de soporte técnico Cisco (Barranquilla)
Salario: $ 3.800.000
Empresa Foundever requiere Representante de Soporte Técnico Cisco, modalidad presencial en Barranquilla.
Requisitos:
- Inglés nivel B2.
- Mayor de 18 años.
- Residir en Barranquilla.
- Bachillerato completo.
- Conocimientos básicos en soporte técnico.
- Pasaporte vigente y permiso de trabajo (para extranjeros).
- Disponibilidad para turnos rotativos.
Proceso de selección:
Bootcamp: sin contrato, con bono de $1.200.000 COP al completarlo.
Training y contratación: entrenamiento pago y contrato a término indefinido.
Condiciones:
Jornada completa (44 horas semanales, 5 días de trabajo y 2 días libres).
Salario hasta $3.800.000 COP según nivel técnico.
Beneficios:
- Bono de alimentación desde el cuarto mes.
- Servicio médico virtual y presencial sin copago (medicina general, nutrición, salud reproductiva, veterinaria).
- Bono de antigüedad de $500.000 COP al cumplir 1 año.
- Dos días libres adicionales después del primer año.