Ingenieros y técnicos: empleos con salarios competitivos en varias ciudades

El sector tecnológico y de la ingeniería continúa consolidándose como uno de los motores más dinámicos del mercado laboral en Colombia.

En este panorama, las oportunidades para ingenieros y técnicos especializados no solo son abundantes, sino que ofrecen condiciones competitivas, estabilidad y la posibilidad de crecimiento en áreas estratégicas para la economía.

Vacantes disponibles

Ingeniero eléctrico - servicio técnico senior (Tocancipá)

Salario: $ 5.000.000 a $ 6.000.000

Importante empresa del sector Oil & Gas requiere Ingeniero de Servicio Técnico Senior con disponibilidad para viajar.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Eléctrica.

Más de 5 años de experiencia en montaje y mantenimiento, preferiblemente en campo y sector Oil & Gas.

Habilidades en planificación de trabajos de montaje y mantenimiento (cronograma, presupuesto, materiales, personal y equipos).

Capacidad de lectura e interpretación de documentos de ingeniería y planos de montaje, bajo normas RETIE.

Experiencia en elaboración de informes y verificación de pruebas en sistemas eléctricos.

Condiciones:

Contrato de obra o labor por 1 año.

Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. / viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Base en Tocancipá, con ruta desde Bogotá (Autopista Norte con calle 170).

Preferible residir en el norte de Bogotá o municipios cercanos (Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó).

Ingeniero de soporte de operaciones TI (Medellín)

Salario: A convenir

Se requiere Ingeniero de Soporte de Operaciones TI para garantizar la continuidad y seguridad de las operaciones tecnológicas de la organización.

Responsabilidades:

Gestionar la mesa de ayuda y asegurar el cumplimiento de SLA.

Administrar y monitorear entornos virtualizados con VMWare.

Diagnosticar y resolver problemas de sistemas operativos en PCs y servidores.

Mantener hardware y redes.

Implementar software de oficina y aplicaciones específicas.

Aplicar prácticas de seguridad informática.

Brindar soporte de nivel 2 en infraestructura física.

Participar en guardias rotativas 24/7.

Colaborar en la optimización de procesos mediante IA.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones o afines.

Experiencia en mesa de ayuda y gestión de SLA.

Conocimiento avanzado de VMWare u otras herramientas de virtualización.

Dominio en sistemas operativos corporativos, hardware y redes.

Manejo de ITIL V4.

Experiencia en soporte de nivel 2.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Deseable: conocimientos en herramientas de IA.

Ingeniero(a) de interconexión (Temporal)

Salario: A convenir

Se busca Ingeniero(a) de Interconexión para la gestión integral de plataformas de telefonía institucional, redes inalámbricas y cableadas.

Responsabilidades:

Administrar y operar telefonía corporativa.

Diseñar la estrategia de renovación tecnológica en plataformas de telecomunicaciones.

Brindar soporte especializado en redes inalámbricas.

Configurar y mantener infraestructura de red LAN (Cisco, Extreme Networks).

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o afines.

3 a 4 años de experiencia en:

Gestión de plataformas de telefonía digital y análoga.

Diagnóstico y diseño de redes inalámbricas/cableadas.

Proyectos de renovación tecnológica en telecomunicaciones.

Conocimientos en tecnologías Cisco y Alcatel, IPv4/IPv6, comunicaciones unificadas, switching y routing.

Deseable: APIs, IoT, WiFi, cableado estructurado, Ekahau Designer.

Condiciones:

Contrato temporal por 6 meses.

Tiempo completo, modalidad híbrida.

Técnico electromecánico (Tocancipá)

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Importante empresa requiere Técnico Electromecánico para apoyar procesos de montaje y mantenimiento eléctrico y mecánico.

Requerimientos:

Tecnólogo Electromecánico o afines.

Experiencia de 1 a 3 años en montaje y mantenimiento eléctrico y mecánico.

Condiciones:

Contrato de obra o labor (1 año).

Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. / viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Base en Tocancipá, con ruta desde Bogotá (Autopista Norte con calle 170).

Preferible residir en el norte de Bogotá o municipios cercanos (Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó).

Representante de soporte técnico Cisco (Barranquilla)

Salario: $ 3.800.000

Empresa Foundever requiere Representante de Soporte Técnico Cisco, modalidad presencial en Barranquilla.

Requisitos:

Inglés nivel B2.

Mayor de 18 años.

Residir en Barranquilla.

Bachillerato completo.

Conocimientos básicos en soporte técnico.

Pasaporte vigente y permiso de trabajo (para extranjeros).

Disponibilidad para turnos rotativos.

Proceso de selección:

Bootcamp: sin contrato, con bono de $1.200.000 COP al completarlo.

Training y contratación: entrenamiento pago y contrato a término indefinido.

Condiciones:

Jornada completa (44 horas semanales, 5 días de trabajo y 2 días libres).

Salario hasta $3.800.000 COP según nivel técnico.

Beneficios:

Bono de alimentación desde el cuarto mes.

Servicio médico virtual y presencial sin copago (medicina general, nutrición, salud reproductiva, veterinaria).

Bono de antigüedad de $500.000 COP al cumplir 1 año.

Dos días libres adicionales después del primer año.