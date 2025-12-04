Prima
La prima, más allá de las compras: cinco recomendaciones para pagar deudas, invertir y ahorrar con inteligencia
Esta prestación laboral que reciben los asalariados dos veces al año, se convierte en una oportunidad para sanear las finanzas personales.
En los próximos días, millones de colombianos recibirán la prima de diciembre, un ingreso adicional que suele destinarse a compras, celebraciones y pagos pendientes. En un estudio, Bancolombia compartió cinco recomendaciones prácticas para aprovechar la prima y tomar decisiones informadas. A su vez, la empresa Bravo también se sumó a estas recomendaciones:
1. Revise el estado de sus gastos: el punto de partida para darle propósito a su prima
Antes de pensar en compras o inversiones, imagine que está frente a un mapa: para llegar a su destino financiero, primero debe saber dónde está. Ese punto de partida es entender cómo se mueve su dinero: ¿cuánto destina cada mes a arriendo, servicios, alimentación o entretenimiento? ¿Qué porcentaje se va en gastos fijos y cuánto en variables?
Este diagnóstico ayuda a evitar decisiones impulsivas. Y, como aconsejan los expertos, planificar no es limitarse, sino darle propósito a cada peso para cerrar el año con mayor tranquilidad.
2. Salga de las deudas
Tanto Bancolombia como Bravo coinciden: la prima es una oportunidad ideal para liberarse de cargas financieras. Priorice las obligaciones con tasas de interés más altas, como tarjetas de crédito o créditos de consumo. Reducirlas mejora su historial crediticio y le permite comenzar el próximo año con menos presiones.
Si tiene varias deudas, considere consolidarlas para simplificar el manejo y reducir intereses. Según Bravo, organizar una lista detallada de obligaciones —de menor a mayor— y destinar un porcentaje importante de la prima al pago es un paso clave para mejorar su salud financiera.
3. Elija cómo invertir
La prima puede ser el punto de partida para aumentar su patrimonio. Si es una persona conservadora, los depósitos a término fijo o fondos de inversión colectiva de bajo riesgo pueden ser la mejor opción. Si prefiere un perfil más arriesgado, fondos balanceados, acciones o instrumentos alternativos le permiten diversificar y buscar mayores rendimientos.
Bravo también recomienda estudiar cuidadosamente las opciones de negocio o inversión para que el dinero trabaje a su favor y contribuya a metas futuras.
4. Avance en su ahorro
¿Tiene metas para 2026? Este es el momento para fortalecer el fondo de emergencias y ahorrar para proyectos personales. Los bolsillos digitales permiten organizar mejor el dinero, al tiempo que evitan tentaciones.
Los expertos también sugieren separar un porcentaje para “gusticos” o planes personales, siempre con un presupuesto claro que mantenga el equilibrio entre inversión, ahorro y disfrute responsable.
5. Disfrute con moderación y proteja su dinero
Celebre con responsabilidad: asigne un monto para regalos y reuniones sin comprometer su estabilidad. Además, en esta temporada aumentan los intentos de fraude. Recuerde: parar, pensar y actuar antes de compartir datos personales.
Con estas recomendaciones, la prima de diciembre puede convertirse en un verdadero impulso para cerrar el año con seguridad, cumplir metas financieras y comenzar el próximo con mayor bienestar económico. Si se administra con planeación y responsabilidad, este ingreso deja de ser un simple alivio temporal y se convierte en una herramienta para construir mayor estabilidad.