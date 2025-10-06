ManpowerGroup abrió más de 5.000 vacantes en todo el país

ManpowerGroup Colombia, multinacional líder mundial en talento humano, ha abierto más de 5.000 vacantes de temporada en diferentes sectores y regiones del país. Estas oportunidades responden al aumento de la demanda laboral que tradicionalmente se presenta en la temporada de fin de año y buscan impulsar la empleabilidad en distintos niveles de experiencia.

Las ofertas incluyen cargos en ventas, logística, atención al cliente, almacenamiento y administración, con opciones de contratación inmediata y beneficios laborales completos.

Los interesados pueden aplicar fácilmente a través de Semana Empleos, plataforma que reúne más de 110.000 vacantes activas en Colombia.

Para aumentar sus posibilidades, se recomienda adaptar la hoja de vida al cargo, incluir logros concretos y mantener actualizado el perfil en Magneto, ya que muchas empresas utilizan herramientas automatizadas para filtrar candidatos. Un perfil claro y completo puede marcar la diferencia entre ser visto o pasar desapercibido.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Asesor servicio, ventas y retención Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000

Se invita a formar parte del equipo como asesor integral, con el objetivo de llevar la experiencia del cliente a nuevos niveles.

En este rol, la persona seleccionada será responsable de los procesos de servicio, venta y retención de las unidades de negocio móvil y hogar, asegurando una experiencia al cliente que maximice ingresos y satisfacción.

La empresa valora la diversidad, la equidad y la inclusión, ofreciendo un ambiente de mejora continua para aplicar los conocimientos adquiridos.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de servicio, venta y retención de los servicios ofrecidos por Tigo.

Cumplir con los procesos, procedimientos y políticas de venta, retención y posventa.

Participar en ferias comerciales y eventos.

Garantizar la satisfacción del cliente a través de interacciones de valor.

Asegurar el proceso de gestión de inventarios.

Aplicar conocimientos adquiridos en entrenamientos y certificaciones.

Requisitos:

Experiencia en ventas y atención al cliente preferiblemente en sectores de telecomunicaciones.

Conocimiento de procesos de retención y posventa.

Habilidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Formación:

Bachiller completo, con mínimo de 1 año de experiencia en las funciones mencionadas.

Técnico, Tecnólogo y/o Profesional, mínimo 6 meses de experiencia en las funciones mencionadas.

Compensación:

Salario básico + comisiones e incentivos sin techo.

Tipo de contrato temporal:

Término fijo con vinculación a través de Manpower Colombia.

Asistente administrativa en Manpower

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000

Manpower invita a postularse para el cargo de asistente administrativa. Se busca una persona dinámica y organizada que desee desarrollarse en el ámbito de la administración. La persona seleccionada será clave para el correcto funcionamiento de las operaciones diarias, brindando apoyo a diferentes áreas de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar correspondencia y documentos.

Organizar y coordinar reuniones y citas.

Atender llamadas y correos electrónicos.

Mantener registros y archivos actualizados.

programación de exámenes médicos

Apoyar en la preparación de informes.

Requerimientos:

Técnica en asistencia administrativa o carreras afines.

Al menos 6 meses de experiencia en roles similares.

Conocimiento de herramientas ofimáticas.

Excelentes habilidades de organización.

Capacidad de trabajar en equipo.

Servicio al cliente y venta cruzada sector financiero

Salario: $ 1.500.000 a $ 4.000.000

Se busca personal apasionado y con habilidades para conectar con clientes, para trabajar en Bogotá con el mercado español.

Perfil de los candidatos

Actitud proactiva, excelente comunicación y enfoque en resultados.

Experiencia en el sector financiero (banca, seguros, fintech, etc.)

Nivel educativo:

Técnico, tecnólogo o profesional.

Condiciones laborales

Contrato: Indefinido con todas las prestaciones de ley.

Indefinido con todas las prestaciones de ley. Modalidad: 100% presencial.

100% presencial. Ubicación: Cerca del parque de la 93 (Bogotá).

Cerca del parque de la 93 (Bogotá). Horario:

Lunes a jueves: 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Viernes: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Festivos: se respetan los festivos de Colombia; si se trabaja en festivo, se paga lo correspondiente.

Salario: 1.500.000 + auxilio de transporte + comisiones sin techo

Entrenamiento

Duración: 2 a 3 días.

2 a 3 días. Condición: Entrenamiento es pago.

Entrenamiento es pago. Curva de aprendizaje: 2 meses aproximadamente (40 horas mínimas laborales).

Asesor de telecomunicaciones

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.500.000

Se ofrece una oportunidad laboral para el cargo de asesor comercial integral. La empresa busca personas con experiencia en ventas de tecnología, seguros o productos financieros. Se requiere mínimo un año reciente de experiencia en ventas, preferiblemente en el área de tecnología y atención al cliente.

Beneficios:

• Salario base: $1.423.000 + prestaciones de ley.

• Comisiones sin techo y prestacionales (promedio entre $2.500.000 y $3.500.000 o más, según desempeño).

• Crecimiento y estabilidad laboral en una empresa sólida.

• No son ventas externas.

Horarios:

• Tienda principal: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.; sábados hasta la 1:00 p.m.

• Centro comercial: turnos rotativos de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. o de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Disponibilidad para trabajar uno o dos domingos al mes.

Asesor integral - Centro de experiencia

Salario: $ 1.425.500 a $ 5.000.000

Se buscan personas apasionadas por las ventas y el servicio al cliente para desempeñarse como asesor comercial integral en Bogotá, en los centros de experiencia.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en el Centro de Experiencia.

Cumplir con las metas de ventas mensuales.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Coordinar con otros equipos para optimizar el servicio al cliente.

Participar en programas de capacitación y desarrollo profesional.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente.

Habilidades de comunicación efectivas.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad para trabajar en Bogotá.

Recomendaciones de ManpowerGroup Colombia para evitar fraudes en ofertas laborales: