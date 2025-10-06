Empleo
ManpowerGroup abrió más de 5.000 vacantes en todo el país
¿Sin trabajo? ¡Conozca estas ofertas!
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
ManpowerGroup Colombia, multinacional líder mundial en talento humano, ha abierto más de 5.000 vacantes de temporada en diferentes sectores y regiones del país. Estas oportunidades responden al aumento de la demanda laboral que tradicionalmente se presenta en la temporada de fin de año y buscan impulsar la empleabilidad en distintos niveles de experiencia.
Las ofertas incluyen cargos en ventas, logística, atención al cliente, almacenamiento y administración, con opciones de contratación inmediata y beneficios laborales completos.
Los interesados pueden aplicar fácilmente a través de Semana Empleos, plataforma que reúne más de 110.000 vacantes activas en Colombia.
Para aumentar sus posibilidades, se recomienda adaptar la hoja de vida al cargo, incluir logros concretos y mantener actualizado el perfil en Magneto, ya que muchas empresas utilizan herramientas automatizadas para filtrar candidatos. Un perfil claro y completo puede marcar la diferencia entre ser visto o pasar desapercibido.
A continuación, algunas de las vacantes disponibles.
Asesor servicio, ventas y retención Bogotá
Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000
Se invita a formar parte del equipo como asesor integral, con el objetivo de llevar la experiencia del cliente a nuevos niveles.
En este rol, la persona seleccionada será responsable de los procesos de servicio, venta y retención de las unidades de negocio móvil y hogar, asegurando una experiencia al cliente que maximice ingresos y satisfacción.
La empresa valora la diversidad, la equidad y la inclusión, ofreciendo un ambiente de mejora continua para aplicar los conocimientos adquiridos.
Responsabilidades:
- Ejecutar procesos de servicio, venta y retención de los servicios ofrecidos por Tigo.
- Cumplir con los procesos, procedimientos y políticas de venta, retención y posventa.
- Participar en ferias comerciales y eventos.
- Garantizar la satisfacción del cliente a través de interacciones de valor.
- Asegurar el proceso de gestión de inventarios.
- Aplicar conocimientos adquiridos en entrenamientos y certificaciones.
Requisitos:
- Experiencia en ventas y atención al cliente preferiblemente en sectores de telecomunicaciones.
- Conocimiento de procesos de retención y posventa.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
Formación:
- Bachiller completo, con mínimo de 1 año de experiencia en las funciones mencionadas.
- Técnico, Tecnólogo y/o Profesional, mínimo 6 meses de experiencia en las funciones mencionadas.
Compensación:
Salario básico + comisiones e incentivos sin techo.
Tipo de contrato temporal:
Término fijo con vinculación a través de Manpower Colombia.
Asistente administrativa en Manpower
Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000
Manpower invita a postularse para el cargo de asistente administrativa. Se busca una persona dinámica y organizada que desee desarrollarse en el ámbito de la administración. La persona seleccionada será clave para el correcto funcionamiento de las operaciones diarias, brindando apoyo a diferentes áreas de la empresa.
Responsabilidades:
- Gestionar correspondencia y documentos.
- Organizar y coordinar reuniones y citas.
- Atender llamadas y correos electrónicos.
- Mantener registros y archivos actualizados.
- programación de exámenes médicos
- Apoyar en la preparación de informes.
Requerimientos:
- Técnica en asistencia administrativa o carreras afines.
- Al menos 6 meses de experiencia en roles similares.
- Conocimiento de herramientas ofimáticas.
- Excelentes habilidades de organización.
- Capacidad de trabajar en equipo.
Servicio al cliente y venta cruzada sector financiero
Salario: $ 1.500.000 a $ 4.000.000
Se busca personal apasionado y con habilidades para conectar con clientes, para trabajar en Bogotá con el mercado español.
Perfil de los candidatos
- Actitud proactiva, excelente comunicación y enfoque en resultados.
- Experiencia en el sector financiero (banca, seguros, fintech, etc.)
Nivel educativo:
- Técnico, tecnólogo o profesional.
Condiciones laborales
- Contrato: Indefinido con todas las prestaciones de ley.
- Modalidad: 100% presencial.
- Ubicación: Cerca del parque de la 93 (Bogotá).
- Horario:
- Lunes a jueves: 6:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Viernes: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Festivos: se respetan los festivos de Colombia; si se trabaja en festivo, se paga lo correspondiente.
- Salario: 1.500.000 + auxilio de transporte + comisiones sin techo
Entrenamiento
- Duración: 2 a 3 días.
- Condición: Entrenamiento es pago.
- Curva de aprendizaje: 2 meses aproximadamente (40 horas mínimas laborales).
Asesor de telecomunicaciones
Salario: $ 2.500.000 a $ 3.500.000
Se ofrece una oportunidad laboral para el cargo de asesor comercial integral. La empresa busca personas con experiencia en ventas de tecnología, seguros o productos financieros. Se requiere mínimo un año reciente de experiencia en ventas, preferiblemente en el área de tecnología y atención al cliente.
Beneficios:
• Salario base: $1.423.000 + prestaciones de ley.
• Comisiones sin techo y prestacionales (promedio entre $2.500.000 y $3.500.000 o más, según desempeño).
• Crecimiento y estabilidad laboral en una empresa sólida.
• No son ventas externas.
Horarios:
• Tienda principal: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.; sábados hasta la 1:00 p.m.
• Centro comercial: turnos rotativos de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. o de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
• Disponibilidad para trabajar uno o dos domingos al mes.
Asesor integral - Centro de experiencia
Salario: $ 1.425.500 a $ 5.000.000
Se buscan personas apasionadas por las ventas y el servicio al cliente para desempeñarse como asesor comercial integral en Bogotá, en los centros de experiencia.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en el Centro de Experiencia.
- Cumplir con las metas de ventas mensuales.
- Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.
- Coordinar con otros equipos para optimizar el servicio al cliente.
- Participar en programas de capacitación y desarrollo profesional.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente.
- Habilidades de comunicación efectivas.
- Orientación al cliente y resultados.
- Disponibilidad para trabajar en Bogotá.
Recomendaciones de ManpowerGroup Colombia para evitar fraudes en ofertas laborales:
- Primero, tener en cuenta que en ninguna circunstancia ManpowerGroup solicita dineros ni pagos para participar en sus procesos de selección.
- Verificar siempre que las vacantes provengan de canales oficiales de la empresa, como su sitio web institucional o redes sociales verificadas.
- No realizar ningún pago ni transferencia por adelantado para “asesorías”, “capacitaciones” o para avanzar en procesos de selección. ManpowerGroup nunca cobra por sus servicios de reclutamiento.
- Confirmar que los correos electrónicos sean de dominios autorizados, como @manpowergroup.com.co o @manpower.com.co, y tener en cuenta que la empresa nunca utiliza correos genéricos como Gmail, Hotmail o Yahoo.