ManpowerGroup abrió más de 5.000 vacantes en todo el país

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

6 de octubre de 2025, 10:10 p. m.
Microsoft Viva
ManpowerGroup Colombia, multinacional líder mundial en talento humano, ha abierto más de 5.000 vacantes de temporada en diferentes sectores y regiones del país. Estas oportunidades responden al aumento de la demanda laboral que tradicionalmente se presenta en la temporada de fin de año y buscan impulsar la empleabilidad en distintos niveles de experiencia.

Las ofertas incluyen cargos en ventas, logística, atención al cliente, almacenamiento y administración, con opciones de contratación inmediata y beneficios laborales completos.

Los interesados pueden aplicar fácilmente a través de Semana Empleos, plataforma que reúne más de 110.000 vacantes activas en Colombia.

Para aumentar sus posibilidades, se recomienda adaptar la hoja de vida al cargo, incluir logros concretos y mantener actualizado el perfil en Magneto, ya que muchas empresas utilizan herramientas automatizadas para filtrar candidatos. Un perfil claro y completo puede marcar la diferencia entre ser visto o pasar desapercibido.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Asesor servicio, ventas y retención Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000

Se invita a formar parte del equipo como asesor integral, con el objetivo de llevar la experiencia del cliente a nuevos niveles.

En este rol, la persona seleccionada será responsable de los procesos de servicio, venta y retención de las unidades de negocio móvil y hogar, asegurando una experiencia al cliente que maximice ingresos y satisfacción.

La empresa valora la diversidad, la equidad y la inclusión, ofreciendo un ambiente de mejora continua para aplicar los conocimientos adquiridos.

Responsabilidades:

  • Ejecutar procesos de servicio, venta y retención de los servicios ofrecidos por Tigo.
  • Cumplir con los procesos, procedimientos y políticas de venta, retención y posventa.
  • Participar en ferias comerciales y eventos.
  • Garantizar la satisfacción del cliente a través de interacciones de valor.
  • Asegurar el proceso de gestión de inventarios.
  • Aplicar conocimientos adquiridos en entrenamientos y certificaciones.

Requisitos:

  • Experiencia en ventas y atención al cliente preferiblemente en sectores de telecomunicaciones.
  • Conocimiento de procesos de retención y posventa.
  • Habilidad para trabajar en equipo.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Formación:

  • Bachiller completo, con mínimo de 1 año de experiencia en las funciones mencionadas.
  • Técnico, Tecnólogo y/o Profesional, mínimo 6 meses de experiencia en las funciones mencionadas.

Compensación:

Salario básico + comisiones e incentivos sin techo.

Tipo de contrato temporal:

Término fijo con vinculación a través de Manpower Colombia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente administrativa en Manpower

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000

Manpower invita a postularse para el cargo de asistente administrativa. Se busca una persona dinámica y organizada que desee desarrollarse en el ámbito de la administración. La persona seleccionada será clave para el correcto funcionamiento de las operaciones diarias, brindando apoyo a diferentes áreas de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestionar correspondencia y documentos.
  • Organizar y coordinar reuniones y citas.
  • Atender llamadas y correos electrónicos.
  • Mantener registros y archivos actualizados.
  • programación de exámenes médicos
  • Apoyar en la preparación de informes.

Requerimientos:

  • Técnica en asistencia administrativa o carreras afines.
  • Al menos 6 meses de experiencia en roles similares.
  • Conocimiento de herramientas ofimáticas.
  • Excelentes habilidades de organización.
  • Capacidad de trabajar en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Servicio al cliente y venta cruzada sector financiero

Salario: $ 1.500.000 a $ 4.000.000

Se busca personal apasionado y con habilidades para conectar con clientes, para trabajar en Bogotá con el mercado español.

Perfil de los candidatos

  • Actitud proactiva, excelente comunicación y enfoque en resultados.
  • Experiencia en el sector financiero (banca, seguros, fintech, etc.)

Nivel educativo:

  • Técnico, tecnólogo o profesional.

Condiciones laborales

  • Contrato: Indefinido con todas las prestaciones de ley.
  • Modalidad: 100% presencial.
  • Ubicación: Cerca del parque de la 93 (Bogotá).
  • Horario:
  • Lunes a jueves: 6:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Viernes: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Festivos: se respetan los festivos de Colombia; si se trabaja en festivo, se paga lo correspondiente.
  • Salario: 1.500.000 + auxilio de transporte + comisiones sin techo

Entrenamiento

  • Duración: 2 a 3 días.
  • Condición: Entrenamiento es pago.
  • Curva de aprendizaje: 2 meses aproximadamente (40 horas mínimas laborales).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de telecomunicaciones

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.500.000

Se ofrece una oportunidad laboral para el cargo de asesor comercial integral. La empresa busca personas con experiencia en ventas de tecnología, seguros o productos financieros. Se requiere mínimo un año reciente de experiencia en ventas, preferiblemente en el área de tecnología y atención al cliente.

Beneficios:

• Salario base: $1.423.000 + prestaciones de ley.

• Comisiones sin techo y prestacionales (promedio entre $2.500.000 y $3.500.000 o más, según desempeño).

• Crecimiento y estabilidad laboral en una empresa sólida.

• No son ventas externas.

Horarios:

• Tienda principal: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.; sábados hasta la 1:00 p.m.

• Centro comercial: turnos rotativos de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. o de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Disponibilidad para trabajar uno o dos domingos al mes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor integral - Centro de experiencia

Salario: $ 1.425.500 a $ 5.000.000

Se buscan personas apasionadas por las ventas y el servicio al cliente para desempeñarse como asesor comercial integral en Bogotá, en los centros de experiencia.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en el Centro de Experiencia.
  • Cumplir con las metas de ventas mensuales.
  • Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.
  • Coordinar con otros equipos para optimizar el servicio al cliente.
  • Participar en programas de capacitación y desarrollo profesional.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente.
  • Habilidades de comunicación efectivas.
  • Orientación al cliente y resultados.
  • Disponibilidad para trabajar en Bogotá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Recomendaciones de ManpowerGroup Colombia para evitar fraudes en ofertas laborales:

  • Primero, tener en cuenta que en ninguna circunstancia ManpowerGroup solicita dineros ni pagos para participar en sus procesos de selección.
  • Verificar siempre que las vacantes provengan de canales oficiales de la empresa, como su sitio web institucional o redes sociales verificadas.
  • No realizar ningún pago ni transferencia por adelantado para “asesorías”, “capacitaciones” o para avanzar en procesos de selección. ManpowerGroup nunca cobra por sus servicios de reclutamiento.
  • Confirmar que los correos electrónicos sean de dominios autorizados, como @manpowergroup.com.co o @manpower.com.co, y tener en cuenta que la empresa nunca utiliza correos genéricos como Gmail, Hotmail o Yahoo.

