Más colombianos eligen trabajar desde casa: ofertas que están en tendencia

La modalidad del trabajo remoto ya no es una opción aislada: se está convirtiendo en el motor de una nueva forma de empleo en Colombia.

Empresas de distintos sectores están ampliando sus equipos sin importar la ubicación del colaborador, lo que permite que personas de cualquier ciudad del país puedan postularse y trabajar desde casa.

Las áreas que más crecen en este formato son ventas digitales, servicio al cliente, soporte remoto y administración.

Consejo clave: resalte sus habilidades digitales (como manejo de herramientas, atención vía chat o video) y use palabras clave que se ajusten al cargo “remoto” o “trabajo desde casa”; eso le ayudará a pasar los filtros automáticos que muchas empresas emplean actualmente.

Operativo comercial remoto

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

En Mística Trading, están en búsqueda de un(a) operativo comercial apasionado(a) por el servicio al cliente y con habilidades excepcionales en comunicación digital.

En este cargo Formará parte de un equipo dinámico y colaborativo, enfocado en construir relaciones sólidas y asegurar una experiencia impecable para sus clientes.

Como operativo comercial, contribuirá al crecimiento comercial de la compañía y será pieza clave en la gestión administrativa y comercial. Se ofrece un entorno de trabajo ético y orientado a resultados, con oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Atención y servicio al cliente vía chat con enfoque humano y profesional.

Seguimiento a órdenes de venta y acompañamiento hasta el cierre exitoso.

Apoyo en la gestión administrativa y comercial del equipo.

Registro y actualización de información comercial en bases de datos.

Elaboración de reportes básicos en Excel.

Comunicación efectiva con clientes y aliados estratégicos.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas afines (administración, mercadeo, gestión comercial, servicio al cliente o similares).

Conocimiento básico de inglés.

Manejo de herramientas informáticas y Excel básico.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y atención al detalle.

Vocación por el servicio y gusto por el contacto con clientes.

Ejecutivo de ventas

Salario: 1.427.000 a 2.427.000

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de ejecutivo de ventas con experiencia mínimo de 1 año en ventas telefónicas de manera remota.

Funciones

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software ).

). Gestión postventa.

Cumplimiento de presupuesto y referidos.

Seguimiento individualizado.

Requisitos

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y transacción efectiva.

Manejo de CRM.

Trabajo remoto comprobable.

No ventas mixtas ni presenciales (En su mayoría ventas en frío).

Condiciones laborales

Salario base: $1.427.880 + bono mensual+ Comisiones sin techo + prestaciones de ley.

$1.427.880 + bono mensual+ Comisiones sin techo + prestaciones de ley. Entrenamiento inicial: 10 días hábiles.

10 días hábiles. Lunes a viernes 8:00 a. m. a 5:30 p. m. y sábados medio día.

Trabajo 100 % remoto - desde casa garantizando conectividad (Encender cámaras)

Auxiliar administrativo remoto

Salario: 1.423.500

Se está en la búsqueda de un auxiliar administrativo para formar parte de importante equipo y apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota. Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, con un contrato indefinido y un salario competitivo de 1SMLV.

Este es su momento para unirte a la empresa y crecer profesionalmente en un entorno innovador.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la Dian.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Oferta remota para televendedores con 1 año de experiencia

Salario: 1.485.000

Importante equipo busca televendedores remotos, donde tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en la venta de productos intangibles, principalmente en el sector de tecnología y software. Esta posición 100% remota ofrece un horario flexible y atractivas comisiones sin techo.

Responsabilidades:

Realizar ventas en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cerrar ventas efectivamente por llamada.

Gestionar postventa y realizar seguimiento personalizado a clientes.

Cumplir con el presupuesto mensual y obtener referidos.

Autogestionar leads en un entorno 100 % remoto.

Requerimientos: