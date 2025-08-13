Más de 1.000 empleos para operarios de bodega y logística en todo el país

Más de 1.000 empleos para operarios de bodega y logística están disponibles esta semana en diferentes regiones del país. Las vacantes, publicadas en Semana Empleos, ofrecen salarios desde $1,4 millones, prestaciones de ley y beneficios adicionales como auxilios de transporte o alimentación.

Entre las funciones más demandadas están el cargue y descargue de mercancía, manejo de inventarios, alistamiento de pedidos y uso de tecnología de radiofrecuencia para optimizar procesos logísticos.

Quienes cumplan con los requisitos de experiencia y formación pueden consultar el listado completo e inscribirse de manera gratuita a través del enlace al final de cada vacante.

Operario de empaque y logística en bodega Yumbo

Salario: $ 1.423.500

Destacada empresa ubicada en el área de Acopi, Yumbo busca impulsar la carrera de un operario de producción, empaque y logística. Se requieren personas con al menos ocho meses de experiencia, que hayan culminado su educación secundaria y estén preparadas para asumir un rol versátil en las operaciones. Se ofrece salario competitivo, auxilio de transporte y todas las prestaciones de ley.

La labor se desarrolla en el sector logístico, donde el esfuerzo y la dedicación son valorados y recompensados. El cargo incluye turnos nocturnos con un día compensatorio para garantizar el bienestar.

Horario: domingo a domingo, turnos nocturnos, día compensatorio.

Operario de producción y bodega Mosquera

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa del sector de alimentos requiere auxiliar de bodega u operario de producción con mínimo un año de experiencia (incluyendo al menos dos meses en el sector de alimentos). Debe ser bachiller con diploma y acta de grado, preferiblemente con curso de manipulación de alimentos.

Lugar de trabajo: Parque Industrial Santo Domingo – Mosquera.

Horario bodega: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., sábado de 7:00 a. m. a mediodía.

Horario producción: lunes a sábado, turnos de 6:00 a. m. a 2:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 10:00 p. m.

Salario de $1.423.500 más prestaciones de ley (auxilio de transporte, horas extras y recargos).

Contrato por obra o labor, pagos quincenales.

Operario logístico en La Estrella

Salario: $ 1.423.500

Se requiere un operario logístico dedicado y eficiente para apoyar el departamento de logística, responsable de procesos de cargue y descargue, inventarios, picking y packing, y almacenamiento. Se utilizará tecnología de radiofrecuencia para garantizar rapidez y precisión.

Responsabilidades:

Realizar cargue y descargue de mercancías de forma segura y eficiente.

Gestionar y actualizar inventarios con precisión.

Efectuar picking y packing de productos para su distribución.

Mantener el almacenamiento organizado y accesible.

Operar equipos de radiofrecuencia para optimizar procesos logísticos.

Requerimientos:

Experiencia previa como operario logístico o en un cargo similar.

Conocimiento en gestión de inventarios, picking y packing.

Experiencia en uso de radiofrecuencia.

Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.

Educación: bachiller.

Sectores laborales: bodega, logística y transporte.

Operario de logística Bucaramanga

Salario: $ 1.423.500

Empresa líder en el sector requiere operario de logística. Se buscan personas dinámicas y comprometidas. Se ofrece salario competitivo, auxilio de alimentación, prestaciones legales y un ambiente laboral agradable.

Responsabilidades:

Cargue y descargue.

Almacenamiento y despacho.

Requerimientos:

Bachiller.

Experiencia mínima de seis meses en cargos similares.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a sábado.

Auxiliar de bodega / Distribución logístico Bogotá

Salario: $ 1.450.000

Se requiere auxiliar de bodega para mantener las operaciones organizadas y eficientes.

Responsabilidades:

Cargue y descargue de mercancía.

Organización de productos en bodega para optimizar el espacio.

Control periódico de inventarios.

Alistamiento de pedidos para despacho eficiente.

Apoyo en despachos asegurando calidad del servicio.

Requisitos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de un año en tareas relacionadas.

Conocimientos básicos en sistemas informáticos.

Condiciones: salario base $1.423.500 más $200.000 de auxilio de transporte y prestaciones sociales. Horario de lunes a sábado, turnos rotativos. Lugar de trabajo: Fontibón Brisas.

Operario logístico / Auxiliar Medellín

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.600.000

Se busca auxiliar logístico para labores en bodega de tiendas.

Horario: lunes a sábado de 6:30 a. m. a 4:30 p. m., con disponibilidad horaria.

Requisitos:

Bachiller académico.