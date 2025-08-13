Empleo
Más de 1.000 empleos para operarios de bodega y logística en todo el país
¡Aplique ya!
Más de 1.000 empleos para operarios de bodega y logística están disponibles esta semana en diferentes regiones del país. Las vacantes, publicadas en Semana Empleos, ofrecen salarios desde $1,4 millones, prestaciones de ley y beneficios adicionales como auxilios de transporte o alimentación.
Entre las funciones más demandadas están el cargue y descargue de mercancía, manejo de inventarios, alistamiento de pedidos y uso de tecnología de radiofrecuencia para optimizar procesos logísticos.
Quienes cumplan con los requisitos de experiencia y formación pueden consultar el listado completo e inscribirse de manera gratuita a través del enlace al final de cada vacante.
Operario de empaque y logística en bodega Yumbo
Salario: $ 1.423.500
Destacada empresa ubicada en el área de Acopi, Yumbo busca impulsar la carrera de un operario de producción, empaque y logística. Se requieren personas con al menos ocho meses de experiencia, que hayan culminado su educación secundaria y estén preparadas para asumir un rol versátil en las operaciones. Se ofrece salario competitivo, auxilio de transporte y todas las prestaciones de ley.
La labor se desarrolla en el sector logístico, donde el esfuerzo y la dedicación son valorados y recompensados. El cargo incluye turnos nocturnos con un día compensatorio para garantizar el bienestar.
Horario: domingo a domingo, turnos nocturnos, día compensatorio.
Operario de producción y bodega Mosquera
Salario: $ 1.423.500
Importante empresa del sector de alimentos requiere auxiliar de bodega u operario de producción con mínimo un año de experiencia (incluyendo al menos dos meses en el sector de alimentos). Debe ser bachiller con diploma y acta de grado, preferiblemente con curso de manipulación de alimentos.
- Lugar de trabajo: Parque Industrial Santo Domingo – Mosquera.
- Horario bodega: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., sábado de 7:00 a. m. a mediodía.
- Horario producción: lunes a sábado, turnos de 6:00 a. m. a 2:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 10:00 p. m.
- Salario de $1.423.500 más prestaciones de ley (auxilio de transporte, horas extras y recargos).
- Contrato por obra o labor, pagos quincenales.
Operario logístico en La Estrella
Salario: $ 1.423.500
Se requiere un operario logístico dedicado y eficiente para apoyar el departamento de logística, responsable de procesos de cargue y descargue, inventarios, picking y packing, y almacenamiento. Se utilizará tecnología de radiofrecuencia para garantizar rapidez y precisión.
Responsabilidades:
Realizar cargue y descargue de mercancías de forma segura y eficiente.
Gestionar y actualizar inventarios con precisión.
Efectuar picking y packing de productos para su distribución.
Mantener el almacenamiento organizado y accesible.
Operar equipos de radiofrecuencia para optimizar procesos logísticos.
Requerimientos:
- Experiencia previa como operario logístico o en un cargo similar.
- Conocimiento en gestión de inventarios, picking y packing.
- Experiencia en uso de radiofrecuencia.
- Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.
- Educación: bachiller.
- Sectores laborales: bodega, logística y transporte.
Operario de logística Bucaramanga
Salario: $ 1.423.500
Empresa líder en el sector requiere operario de logística. Se buscan personas dinámicas y comprometidas. Se ofrece salario competitivo, auxilio de alimentación, prestaciones legales y un ambiente laboral agradable.
Responsabilidades:
Cargue y descargue.
Almacenamiento y despacho.
Requerimientos:
Bachiller.
Experiencia mínima de seis meses en cargos similares.
Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a sábado.
Auxiliar de bodega / Distribución logístico Bogotá
Salario: $ 1.450.000
Se requiere auxiliar de bodega para mantener las operaciones organizadas y eficientes.
Responsabilidades:
Cargue y descargue de mercancía.
Organización de productos en bodega para optimizar el espacio.
Control periódico de inventarios.
Alistamiento de pedidos para despacho eficiente.
Apoyo en despachos asegurando calidad del servicio.
Requisitos:
Bachillerato completo.
Experiencia mínima de un año en tareas relacionadas.
Conocimientos básicos en sistemas informáticos.
Condiciones: salario base $1.423.500 más $200.000 de auxilio de transporte y prestaciones sociales. Horario de lunes a sábado, turnos rotativos. Lugar de trabajo: Fontibón Brisas.
Operario logístico / Auxiliar Medellín
Salario: $ 1.400.000 a $ 1.600.000
Se busca auxiliar logístico para labores en bodega de tiendas.
Horario: lunes a sábado de 6:30 a. m. a 4:30 p. m., con disponibilidad horaria.
Requisitos:
Bachiller académico.
Experiencia mínima de seis meses en el cargo, con manejo de picking, packing, radiofrecuencia, trabajo en ambiente frío de 7 °C y carnet de manipulación de alimentos.