Más de 120.000 oportunidades laborales lo esperan: aplique hoy mismo

El panorama de empleo en Colombia se amplía con miles de procesos de contratación activos en diferentes sectores. Desde grandes compañías hasta medianas empresas están en la búsqueda de personal para reforzar sus equipos y cubrir necesidades en áreas comerciales, administrativas, técnicas y de servicios. La variedad de perfiles solicitados abre la posibilidad de que cada candidato encuentre un cargo ajustado a sus aspiraciones.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas. Recuerde que el proceso es totalmente gratuito.

Analista de asuntos regulatorios – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 4.697.767

Tipo de contrato: Término fijo

En este cargo trabajará alineado con los requerimientos legales vigentes y los lineamientos de los clientes, tanto internos como externos, en consonancia con la estrategia corporativa.

Responsabilidades:

Apoyar en la construcción, mantenimiento y actualización de las matrices regulatorias internacionales.

Preparar expedientes para trámites nuevos, modificaciones, renovaciones, reconocimientos y certificados de no obligatoriedad.

Gestionar la ejecución de trámites solicitados, incluyendo reconocimientos en países de la CAN y registros en terceros países.

Requerimientos:

Título profesional en Química Farmacéutica.

2 años de experiencia en procesos de asuntos regulatorios.

Conocimiento en legislación cosmética y sistemas de gestión de calidad.

Nivel de inglés B2.

Analista de seguridad de la información – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: $ 5.143.800

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista en seguridad de la información, será responsable de apoyar la identificación, desarrollo y establecimiento de lineamientos de gobierno del sistema de gestión de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio.

Responsabilidades:

Identificar, medir y monitorear los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad.

Recomendar políticas y metodologías a los Comités de Riesgos y Junta Directiva.

Implementar el programa de gestión de activos para controlar la información crítica.

Revisar aspectos contractuales con terceros para asegurar el cumplimiento de seguridad.

Programar y planear pruebas de continuidad de negocio relevantes.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines.

Preferiblemente con Especialización en Seguridad de la Información o Auditoría de Sistemas.

Experiencia mínima de cinco años en análisis de seguridad de la información.

Conocimiento y experiencia en sistemas de gestión de seguridad y continuidad.

Familiaridad con estándares ISO 27001, ISO 22301 y NIST.

Coordinador de impuestos – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: 6.000.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, desempeñará un papel crucial en la sostenibilidad financiera y la reputación corporativa de Farmatodo, colaborando estrechamente con las áreas contables, financieras y legales.

Responsabilidades:

Planificar y coordinar los procesos de gestión tributaria.

Supervisar la preparación y revisión de declaraciones fiscales.

Atender auditorías tributarias y gestionar riesgos fiscales.

Proponer estrategias de optimización tributaria.

Coordinar con contabilidad finanzas y legal para el cumplimiento normativo.

Elaborar reportes e informes tributarios para la gerencia.

Requerimientos:

Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o Administración.

Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Financiera (preferible).

4 a 6 años de experiencia en gestión tributaria en el sector retail.

Conocimiento en régimen tributario colombiano NIIF y retención en la fuente.

Dominio de Excel avanzado y software ERP (SAP Oracle).

Ejecutivo comercial - Cali

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 6.322.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo clave se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

Manejo de cuentas de clientes clave.

Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.

Intermediación en la entrega oportuna de productos.

Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.

Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines.

Experiencia en gestión de cuentas y ventas.

Habilidades analíticas y estratégicas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.