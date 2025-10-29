Más de 200.000 vacantes activas en Colombia: revise cómo postularse

El panorama laboral en Colombia sigue mostrando signos de dinamismo. Según los reportes más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo se ubicó en 8,6% en agosto de 2025, el nivel más bajo en más de dos décadas. Este comportamiento refleja una recuperación sostenida del empleo formal y una mayor generación de oportunidades en todos los sectores productivos.

Actualmente, hay más de 200 mil vacantes activas en el país, con ofertas que abarcan desde cargos operativos hasta posiciones técnicas, profesionales y de liderazgo. Este incremento en la demanda de talento responde al fortalecimiento de la economía, la reactivación de industrias clave y la expansión de empresas nacionales e internacionales que siguen apostando por el talento colombiano.

Las oportunidades laborales se concentran principalmente en sectores como servicios, comercio, tecnología, salud, educación, finanzas, logística, entre otros, lo que evidencia la diversidad de perfiles requeridos. Además, el auge de los modelos de trabajo remoto e híbrido ha ampliado las posibilidades de vinculación, permitiendo que más personas accedan a ofertas sin importar su ubicación.

¿Cómo aplicar?

Para conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a las ofertas que más se ajusten a su experiencia y aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

A continuación le presentamos una muestra de las oportunidades activas esta semana.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de abastecimiento y compras – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 2.505.000 a 2.727.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Croydon busca a un especialista en análisis de categorías que sea apasionado por los datos y eficiente en el manejo administrativo.

Responsabilidades:

Facturación y radicación de documentos.

Conciliación de inventarios.

Seguimiento al movimiento de mercancía.

Minería de datos y construcción de tableros para KPI.

Actualización de tableros para análisis.

Requerimientos:

Experiencia en retail.

Manejo de bases de datos.

Capacidad de gestión administrativa.

Tecnólogo o profesional en áreas administrativas, ingenierías o afines.

Auxiliar de logística y eventos – Medellín

Empresa: Universidad EAFIT

Salario: 2.850.073

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Universidad EAFIT buscan un auxiliar de logística y eventos para gestionar de manera ágil, cálida y eficiente los procesos administrativos relacionados con viajes, transporte y eventos institucionales, utilizando adecuadamente las plataformas institucionales y asegurando una atención centrada en el servicio.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar servicios logísticos y administrativos.

Apoyar la logística de viajes nacionales e internacionales, articulando con usuarios, proveedores y áreas internas.

Gestionar la contratación y seguimiento de tiquetes, hospedajes, transportes, alimentación, etc.

Apoyar el desarrollo de eventos y visitas institucionales mediante la ejecución oportuna de aspectos logísticos.

Consolidar y analizar información operativa y financiera del área.

Supervisar y controlar la correcta ejecución de los servicios prestados por los proveedores.

Manejar cotizaciones y legalización de gastos.

Colaborar en la planificación de eventos corporativos.

Gestionar bases de datos relacionadas con proveedores y servicios.

Requerimientos:

Tecnología en Administración, Gestión Logística, Negocios, Turismo o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de servicios logísticos o administrativos.

Experiencia en manejo de bases de datos y cotizaciones.

Coordinador/a de asesores inmobiliarios – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a Habi, una empresa innovadora que está transformando el sector de los bienes raíces en Colombia y México.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de Ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

Técnico mecánico – Itagüí

Empresa: Autolarte

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un mecánico automotriz con experiencia y pasión por la calidad en el servicio, ¡esta es su oportunidad para aplicar!

Responsabilidades:

Realizar diagnósticos de fallas en vehículos multimarca.

Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos.

Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad en las reparaciones.

Mantener actualizada la documentación de intervenciones realizadas.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en mecánica automotriz.

Mínimo 2 años de experiencia en diagnósticos y mantenimiento de vehículos.

Conocimientos en mecánica de vehículos multimarca.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado.