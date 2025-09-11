Más de 500 cupos de trabajo a término indefinido en Bogotá

Según cifras del Dane, en el último trimestre del año, la tasa de desempleo de Bogotá disminuyó y se ubicó en un nivel más bajo respecto al promedio nacional (10,7 %). Por eso, la ciudad se ha posicionado como un eje laboral fundamental en el país.

Ahora, se han abierto más de 500 nuevas vacantes con contrato a término indefinido, lo que representa una oportunidad para aquellos que se encuentran buscando estabilidad.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer la oferta completa, lo invitamos a ingresar a Semana Empleos. Recuerde que el proceso de inscripción es gratuito y que podrá realizarlo desde cualquier dispositivo web.

Vacantes disponibles

Consultor(a) comercial contenido Claro

Salario a convenir

Se buscan personas que deseen innovar, crear, liderar y transformar. La compañía quiere atraer el mejor talento y está comprometida con el desarrollo profesional de cada uno de sus colaboradores.

Se encuentran en la búsqueda de profesionales con experiencia mayor a 5 años como comercial en agencias publicitarias y medios de comunicación.

Condiciones laborales:

Ubicación: Bogotá (presencial).

Tipo de contrato a término indefinido.

Salario a convenir.

Analista de compras y administrativo

Salario: $ 1.750.000 a $ 1.800.000

Se busca un(a) analista de compras y administrativo con habilidades para gestionar procesos de adquisición de bienes y servicios, control documental, coordinación con proveedores y apoyo en tareas administrativas generales.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.

Conocimientos en procesos de compras, facturación, control de inventarios y herramientas ofimáticas.

Habilidad para trabajar en equipo, atención al detalle y buena comunicación.

Conocimientos en comercio exterior.

Condiciones laborales:

Tipo de contrato: término indefinido

Horario:

Lunes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Martes a viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ubicación: Calle 80 KM 2, Vía Cota.

Beneficio: servicio de ruta para los colaboradores.

Aliado de experiencia - sector salud Fundación Santa Fe Bogotá

Salario a convenir

La Fundación Santa Fe de Bogotá se encuentra en la búsqueda de un relacionista de servicio, técnicos o tecnólogos en áreas administrativas o de salud, auxiliares de enfermería, con experiencia en áreas de servicio al cliente presencial en sector salud.

Se prefiere conocimiento en manejo de PQRS, manejo de duelo y trámites administrativos del sector salud (afiliaciones, autorizaciones, etc.).

Contrato a término indefinido. Horarios rotativos D-D.

Oportunidad laboral: auxiliar de logística en Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

Se requiere un auxiliar de logística para compañía líder en el sector manufacturero, ubicada en Bogotá. Se buscan personas responsables y con una actitud de servicio excepcional para manejar el cargue, descargue y almacenamiento de productos pesados.

Es importante contar con experiencia en la gestión de inventario y disposición para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Cumplir con los procedimientos operativos de despacho y logística.

Alistar pedidos para cumplir con entregas planificadas por el director logístico.

Efectuar toma física de inventarios ordinarios y extraordinarios.

Realizar inventarios selectivos y mensuales para verificar existencias.

Recepcionar productos terminados y realizar marcaje según especificaciones.

Cargar despachos verificando cantidades y líneas de producto.

Cumplir programación de actividades considerando cierres contables.

Ejecutar demás funciones asignadas por el jefe directo.

Requerimientos:

1 año de experiencia en cargue y descargue manual de productos pesados.

Disponibilidad para realizar horas extras.

Actitud positiva, servicial y resiliente.

Proactividad en las tareas diarias.

Ejecutivo comercial para operadores logísticos

Salario: $ 4.600.000 a $ 15.000.000

Grupo Sky, operador logístico líder, busca un ejecutivo comercial para operadores logísticos en Bogotá. Este profesional será clave en identificar y desarrollar negocios sostenibles, asegurando el éxito de la estrategia comercial definida por la dirección y gerencia comercial.

Responsabilidades:

Identificar y desarrollar negocios sostenibles en el sector logístico.

Ejecutar la estrategia comercial definida por la Dirección y Gerencia Comercial.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Colaborar en la gestión de relaciones con clientes y socios.

Garantizar el cumplimiento de las metas de almacenamiento y comercio exterior.

Requerimientos:

Título profesional en áreas administrativas, Negocios Internacionales o afines.

Experiencia mínima de 3 años en comercio exterior y almacenamiento.

Al menos 2 años de experiencia en ventas en sectores como naviero o agentes de carga.

Competencias en comunicación y negociación.

Habilidad para trabajar en equipo y compromiso con los objetivos corporativos.

Líder académico(a)

Salario a convenir

Se requiere un(a) líder académico(a) en la Facultad de Administración. La misión será garantizar la excelencia de los programas abiertos de Educación Ejecutiva, fomentando la innovación, la calidad y el impacto de las formaciones.

Principales responsabilidades:

Acompañar y ejecutar la planeación del portafolio de programas abiertos, incluyendo ExEdON y procesos de internacionalización.

Diseñar y reestructurar programas junto con profesores y aliados estratégicos, respondiendo a las necesidades del mercado.

Liderar los procesos académicos vinculados con ExEdON e iniciativas internacionales.

Desarrollar y ejecutar planes de mejora continua para garantizar la más alta calidad académica.

Coordinar y acompañar la planeación académica de las formaciones velando por la innovación pedagógica.

Diseñar cronogramas, planes de acción y actividades de promoción junto a profesores y coordinadores.

Medir el impacto y asegurar el aprendizaje en programas abiertos, implementando rúbricas microcredenciales y procesos de evaluación.

Perfil:

Una persona con habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, comunicación efectiva, facilidad para trabajar en equipo.

Profesional en Psicología Licenciatura en Educación, Sociología o áreas afines a las Ciencias Sociales y Humanas con Maestría.

Experiencia de 3 a 5 años en gestión académica.

Conocimientos en metodologías de aprendizaje innovadoras procesos evaluativos y de calidad.

Excelente comunicación oral y escrita.

Importante: