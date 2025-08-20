Más de 5.000 vacantes disponibles en Barranquilla: aplique ahora

Si está listo para dar el siguiente paso en su carrera, este es el momento. En Barranquilla se encuentran abiertas más de 5.000 ofertas laborales que abarcan múltiples sectores y niveles de experiencia, lo que permite a todo tipo de profesionales encontrar una opción ideal. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas activas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Gerente de comercio exterior internacional

Empresa: Lextalento S.A.S.

Salario: $ 5.500.000 a $ 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Responsabilidades:

Diseñar estrategias de importación y exportación.

Gestionar operaciones logísticas internacionales, incluyendo transporte, aduanas y documentación.

Optimizar costos y mitigar riesgos cambiarios y legales.

Negociar con proveedores y clientes globales.

Asegurar el cumplimiento normativo, incluyendo aranceles y certificaciones.

Requerimientos:

Título en Negocios Internacionales, Comercio Exterior, Economía o afín.

Dominio de normativas INCOTERMS tratados de libre comercio y sistemas aduaneros.

Experiencia en gestión de logística internacional.

Habilidades de negociación global.

Conocimiento de cumplimiento normativo y regulaciones internacionales.

Desarrollador full stack

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en Angular, API REST, PHP-Laravel, Node.js y quiere enfrentar desafíos excitantes, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Mejorar el producto con enfoque en la calidad técnica y experiencia del cliente.

Colaborar en la resolución de casos que requieran soporte desde el desarrollo.

Participar proactivamente en el aseguramiento de la operación diaria.

Realizar revisiones de código para mejorar la calidad del equipo.

Interactuar con equipos técnicos y no técnicos para garantizar cumplimiento de procesos.

Proponer soluciones técnicas, flexibles, escalables y eficientes.

Participar en ceremonias SCRUM para sincronizar expectativas del equipo.

Generar conocimiento mediante capacitaciones sobre el producto.

Gestionar trabajo propio brindando transparencia y visibilidad.

Requerimientos:

Experto en desarrollo de software con habilidades en PHP-Laravel y Node.js.

Conocimiento avanzado en Angular API REST.

Experiencia previa trabajando con metodologías ágiles SCRUM.

Coordinador de atracción y vinculación del talento

Empresa: VIVA1A IPS

Salario: $ 4.300.000

Tipo de contrato: Temporal

Este rol garantiza procesos ágiles, eficientes y alineados a la normativa, contribuyendo al desarrollo organizacional y a la excelencia en la experiencia laboral de los colaboradores.

Responsabilidades:

Supervisar y asegurar el cumplimiento de los indicadores de contratación establecidos.

Realizar valoraciones de cargo en colaboración con la gerencia y el área de planeación y compensación del talento.

Garantizar la correcta ejecución de los procesos de selección, contratación y relaciones laborales.

Liderar comités disciplinarios y dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas.

Atender las recomendaciones derivadas de auditorías laborales o de calidad, asegurando su cierre oportuno.

Coordinar la planeación estratégica del área y velar por el cumplimiento de los objetivos definidos.

Administrar y resguardar historias laborales y demás documentación asociada al talento humano.

Identificar y resolver de manera proactiva dificultades en los procesos de atracción y vinculación de personal.

Gestionar solicitudes de desvinculación de personal y presentarlas para aprobación en el comité.

Requerimientos:

Conocimiento avanzado de legislación laboral y gestión de talento.

Habilidad para coordinar equipos y liderar procesos complejos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Abogado laboral bilingüe

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 4.300.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un apasionado del derecho laboral y domina el inglés, esta es su oportunidad de impactar en procesos laborales en EE. UU.

Responsabilidades:

Redactar y revisar demandas, contratos y documentos jurídicos en inglés.

Apoyar el diseño de estrategias de litigio en procesos laborales.

Coordinar casos judiciales y administrativos en EE. UU.

Comunicarte fluidamente con abogados norteamericanos y clientes internacionales.

Gestionar cronogramas, pruebas escritas y documentación jurídica.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.

Inglés avanzado B2+/C1 (100% conversacional y escrito).

Mínimo 3 años de experiencia en derecho laboral individual y colectivo.

Experiencia preferible en firmas legales.

Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas como CLIO.

Alto nivel de redacción jurídica en inglés y español.