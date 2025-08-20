Suscribirse

Más de 5.000 vacantes disponibles en Barranquilla: aplique ahora

Oportunidades abiertas para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

20 de agosto de 2025, 11:43 p. m.
Barranquilla monumento Ventana al Mundo Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Gran convocatoria laboral. | Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Si está listo para dar el siguiente paso en su carrera, este es el momento. En Barranquilla se encuentran abiertas más de 5.000 ofertas laborales que abarcan múltiples sectores y niveles de experiencia, lo que permite a todo tipo de profesionales encontrar una opción ideal. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas activas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Creativo Getty
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Gerente de comercio exterior internacional

Empresa: Lextalento S.A.S.

Salario: $ 5.500.000 a $ 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Responsabilidades:

  • Diseñar estrategias de importación y exportación.
  • Gestionar operaciones logísticas internacionales, incluyendo transporte, aduanas y documentación.
  • Optimizar costos y mitigar riesgos cambiarios y legales.
  • Negociar con proveedores y clientes globales.
  • Asegurar el cumplimiento normativo, incluyendo aranceles y certificaciones.

Requerimientos:

  • Título en Negocios Internacionales, Comercio Exterior, Economía o afín.
  • Dominio de normativas INCOTERMS tratados de libre comercio y sistemas aduaneros.
  • Experiencia en gestión de logística internacional.
  • Habilidades de negociación global.
  • Conocimiento de cumplimiento normativo y regulaciones internacionales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Desarrollador full stack

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en Angular, API REST, PHP-Laravel, Node.js y quiere enfrentar desafíos excitantes, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Mejorar el producto con enfoque en la calidad técnica y experiencia del cliente.
  • Colaborar en la resolución de casos que requieran soporte desde el desarrollo.
  • Participar proactivamente en el aseguramiento de la operación diaria.
  • Realizar revisiones de código para mejorar la calidad del equipo.
  • Interactuar con equipos técnicos y no técnicos para garantizar cumplimiento de procesos.
  • Proponer soluciones técnicas, flexibles, escalables y eficientes.
  • Participar en ceremonias SCRUM para sincronizar expectativas del equipo.
  • Generar conocimiento mediante capacitaciones sobre el producto.
  • Gestionar trabajo propio brindando transparencia y visibilidad.

Requerimientos:

  • Experto en desarrollo de software con habilidades en PHP-Laravel y Node.js.
  • Conocimiento avanzado en Angular API REST.
  • Experiencia previa trabajando con metodologías ágiles SCRUM.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Conozca las vacantes de contratación inmediata en el país

Coordinador de atracción y vinculación del talento

Empresa: VIVA1A IPS

Salario: $ 4.300.000

Tipo de contrato: Temporal

Este rol garantiza procesos ágiles, eficientes y alineados a la normativa, contribuyendo al desarrollo organizacional y a la excelencia en la experiencia laboral de los colaboradores.

Responsabilidades:

  • Supervisar y asegurar el cumplimiento de los indicadores de contratación establecidos.
  • Realizar valoraciones de cargo en colaboración con la gerencia y el área de planeación y compensación del talento.
  • Garantizar la correcta ejecución de los procesos de selección, contratación y relaciones laborales.
  • Liderar comités disciplinarios y dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas.
  • Atender las recomendaciones derivadas de auditorías laborales o de calidad, asegurando su cierre oportuno.
  • Coordinar la planeación estratégica del área y velar por el cumplimiento de los objetivos definidos.
  • Administrar y resguardar historias laborales y demás documentación asociada al talento humano.
  • Identificar y resolver de manera proactiva dificultades en los procesos de atracción y vinculación de personal.
  • Gestionar solicitudes de desvinculación de personal y presentarlas para aprobación en el comité.

Requerimientos:

  • Conocimiento avanzado de legislación laboral y gestión de talento.
  • Habilidad para coordinar equipos y liderar procesos complejos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado laboral bilingüe

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 4.300.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un apasionado del derecho laboral y domina el inglés, esta es su oportunidad de impactar en procesos laborales en EE. UU.

Responsabilidades:

  • Redactar y revisar demandas, contratos y documentos jurídicos en inglés.
  • Apoyar el diseño de estrategias de litigio en procesos laborales.
  • Coordinar casos judiciales y administrativos en EE. UU.
  • Comunicarte fluidamente con abogados norteamericanos y clientes internacionales.
  • Gestionar cronogramas, pruebas escritas y documentación jurídica.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.
  • Inglés avanzado B2+/C1 (100% conversacional y escrito).
  • Mínimo 3 años de experiencia en derecho laboral individual y colectivo.
  • Experiencia preferible en firmas legales.
  • Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas como CLIO.
  • Alto nivel de redacción jurídica en inglés y español.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

