Más de 50.000 oportunidades laborales lo esperan: aplique ya

Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Colombia está en movimiento y miles de empresas están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos. Entre las vacantes activas se destacan cargos en sectores como tecnología, salud, logística, ventas, administración y más, con opciones para diferentes niveles de experiencia.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas abiertas. Puede registrarse y aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos. Recuerde que contar con sus datos personales completos y actualizados aumenta sus posibilidades de ser contratado.
Gerente de sede – Medellín
Empresa: Bodytech
Salario: $ 3.500.000 a $ 6.000.000
Tipo de contrato: Temporal
¿Es un profesional con experiencia en áreas administrativas y operativas, con enfoque en gerencia comercial o mercadeo? ¡Esta es su oportunidad! Bodytech está en búsqueda de un gerente de sede con experiencia mínima de dos años en un rol similar.
Responsabilidades:
- Supervisar las operaciones diarias de la sede.
- Gestionar y analizar indicadores comerciales, operativos y de rentabilidad.
- Liderar al equipo asegurando un excelente servicio al cliente.
- Planificar y ejecutar estrategias para el cumplimiento de objetivos.
- Realizar labores administrativas propias del cargo.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en un rol similar.
- Habilidad comprobada en manejo de indicadores comerciales, operativos y rentabilidad.
- Experiencia en servicio al cliente.
- Competencia en gestión y liderazgo de personal.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo con horarios rotativos (lunes a sábado).
Líder mesa de ayuda – Bogotá D.C.
Empresa: ARUS
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como supervisor de centro de ayuda, su misión será detectar y recomendar mejoras que generen valor y crecimiento para los clientes, todo ello alineado con la estrategia de negocio.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento y seguimiento de acuerdos de servicio y compromisos contractuales.
- Identificar causas de insatisfacción y desarrollar planes de acción correctivos.
- Generar estrategias de mejora continua para impulsar la eficiencia operativa.
- Planificar recursos y asegurar la disponibilidad de herramientas de trabajo.
- Controlar y analizar variaciones de costos contractuales e informes operativos.
- Escalar temas relevantes del contrato para mitigar riesgos y cerrar brechas.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Electrónicos o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año en manejo de personal y herramientas de gestión.
- Conocimiento en herramientas de ofimática y gestión de servicios ITIL.
Asesor comercial baterías de tracción – Barranquilla
Empresa: Coéxito S.A.S
Salario: $ 3.200.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Coéxito busca un profesional apasionado por la venta de productos y servicios relacionados con el sector industrial, capaz de implementar estrategias efectivas para mejorar el cumplimiento de las metas establecidas por la compañía.
Responsabilidades:
- Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.
- Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.
- Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.
- Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en ventas, ingenierías, administración o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)
- Conocimiento en venta de productos y servicios.
- Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.
Ejecutivo comercial – Cali
Empresa: Organización Carvajal
Salario: 6.322.900
Tipo de contrato: Término indefinido
Este cargo clave se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.
Responsabilidades:
- Manejo de cuentas de clientes clave.
- Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.
- Intermediación en la entrega oportuna de productos.
- Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.
- Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas afines.
- Experiencia en gestión de cuentas y ventas.
- Habilidades analíticas y estratégicas.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.