Suscribirse

EMPLEO

Más de 50.000 oportunidades laborales lo esperan: aplique ya

Las ofertas de empleo están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

6 de septiembre de 2025, 1:07 a. m.
Son más de mil ofertas laborales publicadas en la página de Magneto clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país.
Son más de 50 mil ofertas laborales publicadas en la sección de Semana Empleos clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país. | Foto: Stock

El mercado laboral en Colombia está en movimiento y miles de empresas están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos. Entre las vacantes activas se destacan cargos en sectores como tecnología, salud, logística, ventas, administración y más, con opciones para diferentes niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas abiertas. Puede registrarse y aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos. Recuerde que contar con sus datos personales completos y actualizados aumenta sus posibilidades de ser contratado.

Aunque los contratos a término indefinido son los más comunes entre los trabajadores formales, no hay estadísticas recientes que lo confirmen con precisión.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: getty images

Gerente de sede – Medellín

Empresa: Bodytech

Salario: $ 3.500.000 a $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

¿Es un profesional con experiencia en áreas administrativas y operativas, con enfoque en gerencia comercial o mercadeo? ¡Esta es su oportunidad! Bodytech está en búsqueda de un gerente de sede con experiencia mínima de dos años en un rol similar.

Responsabilidades:

  • Supervisar las operaciones diarias de la sede.
  • Gestionar y analizar indicadores comerciales, operativos y de rentabilidad.
  • Liderar al equipo asegurando un excelente servicio al cliente.
  • Planificar y ejecutar estrategias para el cumplimiento de objetivos.
  • Realizar labores administrativas propias del cargo.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años en un rol similar.
  • Habilidad comprobada en manejo de indicadores comerciales, operativos y rentabilidad.
  • Experiencia en servicio al cliente.
  • Competencia en gestión y liderazgo de personal.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo con horarios rotativos (lunes a sábado).

¡Postúlese aquí!

Líder mesa de ayuda – Bogotá D.C.

Empresa: ARUS

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de centro de ayuda, su misión será detectar y recomendar mejoras que generen valor y crecimiento para los clientes, todo ello alineado con la estrategia de negocio.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento y seguimiento de acuerdos de servicio y compromisos contractuales.
  • Identificar causas de insatisfacción y desarrollar planes de acción correctivos.
  • Generar estrategias de mejora continua para impulsar la eficiencia operativa.
  • Planificar recursos y asegurar la disponibilidad de herramientas de trabajo.
  • Controlar y analizar variaciones de costos contractuales e informes operativos.
  • Escalar temas relevantes del contrato para mitigar riesgos y cerrar brechas.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Electrónicos o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en manejo de personal y herramientas de gestión.
  • Conocimiento en herramientas de ofimática y gestión de servicios ITIL.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $4 millones

Asesor comercial baterías de tracción – Barranquilla

Empresa: Coéxito S.A.S

Salario: $ 3.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Coéxito busca un profesional apasionado por la venta de productos y servicios relacionados con el sector industrial, capaz de implementar estrategias efectivas para mejorar el cumplimiento de las metas establecidas por la compañía.

Responsabilidades:

  • Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.
  • Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.
  • Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.
  • Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en ventas, ingenierías, administración o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)
  • Conocimiento en venta de productos y servicios.
  • Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial – Cali

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 6.322.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo clave se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

  • Manejo de cuentas de clientes clave.
  • Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.
  • Intermediación en la entrega oportuna de productos.
  • Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.
  • Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas afines.
  • Experiencia en gestión de cuentas y ventas.
  • Habilidades analíticas y estratégicas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Misterioso animal captado en Florida desconcierta a expertos: “No sabemos de qué especie se trata”

2. Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, lanzó duro comentario tras clasificación de Colombia en el Mundial 2026; anticipó cambios

3. Cali se recupera poco a poco del atentado con carro bomba que dejó siete muertos: “Garantizaremos la seguridad”

4. Maratón de Medellín: estos son los corredores de élite que le pondrán picante este domingo a la carrera atlética

5. Escupitajo le salió caro a Luis Suárez en Leagues Cup: sanción es oficial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayEmpleo en ColombiaOportunidad laboralVacantes de empleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.