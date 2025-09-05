Más de 50.000 oportunidades laborales lo esperan: aplique ya

El mercado laboral en Colombia está en movimiento y miles de empresas están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos. Entre las vacantes activas se destacan cargos en sectores como tecnología, salud, logística, ventas, administración y más, con opciones para diferentes niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas abiertas. Puede registrarse y aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos. Recuerde que contar con sus datos personales completos y actualizados aumenta sus posibilidades de ser contratado.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: getty images

Gerente de sede – Medellín

Empresa: Bodytech

Salario: $ 3.500.000 a $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

¿Es un profesional con experiencia en áreas administrativas y operativas, con enfoque en gerencia comercial o mercadeo? ¡Esta es su oportunidad! Bodytech está en búsqueda de un gerente de sede con experiencia mínima de dos años en un rol similar.

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones diarias de la sede.

Gestionar y analizar indicadores comerciales, operativos y de rentabilidad.

Liderar al equipo asegurando un excelente servicio al cliente.

Planificar y ejecutar estrategias para el cumplimiento de objetivos.

Realizar labores administrativas propias del cargo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en un rol similar.

Habilidad comprobada en manejo de indicadores comerciales, operativos y rentabilidad.

Experiencia en servicio al cliente.

Competencia en gestión y liderazgo de personal.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo con horarios rotativos (lunes a sábado).

Líder mesa de ayuda – Bogotá D.C.

Empresa: ARUS

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de centro de ayuda, su misión será detectar y recomendar mejoras que generen valor y crecimiento para los clientes, todo ello alineado con la estrategia de negocio.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento y seguimiento de acuerdos de servicio y compromisos contractuales.

Identificar causas de insatisfacción y desarrollar planes de acción correctivos.

Generar estrategias de mejora continua para impulsar la eficiencia operativa.

Planificar recursos y asegurar la disponibilidad de herramientas de trabajo.

Controlar y analizar variaciones de costos contractuales e informes operativos.

Escalar temas relevantes del contrato para mitigar riesgos y cerrar brechas.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Electrónicos o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en manejo de personal y herramientas de gestión.

Conocimiento en herramientas de ofimática y gestión de servicios ITIL.

Asesor comercial baterías de tracción – Barranquilla

Empresa: Coéxito S.A.S

Salario: $ 3.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Coéxito busca un profesional apasionado por la venta de productos y servicios relacionados con el sector industrial, capaz de implementar estrategias efectivas para mejorar el cumplimiento de las metas establecidas por la compañía.

Responsabilidades:

Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.

Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.

Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.

Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en ventas, ingenierías, administración o afines.

Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)

Conocimiento en venta de productos y servicios.

Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.

Ejecutivo comercial – Cali

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 6.322.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo clave se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

Manejo de cuentas de clientes clave.

Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.

Intermediación en la entrega oportuna de productos.

Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.

Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines.

Experiencia en gestión de cuentas y ventas.

Habilidades analíticas y estratégicas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.