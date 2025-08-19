EMPLEO
Más de 57 mil oportunidades laborales en Bogotá: aplique aquí
Ofertad de empleo para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Bogotá continúa siendo un motor clave del empleo en el país, con más de 57.000 vacantes activas en una amplia gama de sectores. Estas ofertas abarcan distintos niveles de experiencia y modalidades de trabajo, por lo que representan una alternativa real para quienes buscan estabilidad o un nuevo impulso profesional.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de ellas.
Planeador de marca textil internacional
Empresa: PERNINE LTDA
Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es un apasionado del mundo textil con una visión estratégica para gestionar marcas a nivel internacional? Únase al equipo como planeador de marca y lleve su carrera al siguiente nivel.
Responsabilidades:
- Planificar la producción y la demanda de productos textiles.
- Implementar y supervisar proyectos de productividad.
- Analizar datos para decisiones estratégicas.
- Colaborar con equipos internacionales para la gestión de marca.
- Desarrollar estrategias innovadoras para el mercado textil.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial.
- Experiencia internacional en gestión de marca textil.
- Dominio avanzado de herramientas informáticas.
- Experiencia en planeación de producción y demanda.
- Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.
Ingeniero eléctrico
Empresa: Somos Internet
Salario: $ 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Somos Internet busca un/a especialista en energía que se encargue de garantizar la alta disponibilidad e integridad de las infraestructuras de red, a través de una visión estratégica, enfoque técnico y capacidad de respuesta ante los desafíos del día a día.
Responsabilidades:
- Diseñar sistemas de alimentación eléctrica en AC y DC para centros de datos y sitios de telecomunicaciones.
- Supervisar y realizar la instalación de UPS, PDU, rectificadores, bancos de baterías y plantas de respaldo.
- Gestionar mantenimientos preventivos y correctivos en sistemas eléctricos.
- Verificar que las instalaciones cumplan RETIE, NTC 2050 y normas de continuidad.
- Realizar análisis de capacidad eléctrica, balanceo de cargas y eficiencia energética.
- Elaborar reportes técnicos y esquemas eléctricos unifilares.
- Coordinar inspecciones, pruebas funcionales y puesta en marcha de sistemas energéticos.
- Implementar protocolos de seguridad eléctrica para trabajos en tensión y control de riesgos.
Requerimientos:
- Formación: Tecnólogo o Ingeniero Electricista.
- Certificaciones deseables: RETIE vigente (certificación o curso),Instalaciones eléctricas NTC 2050, Certificación de fabricantes (EATON, APC, Vertiv, Huawei Energy, etc.), Certificación en seguridad eléctrica (trabajos en tensión, riesgo eléctrico).
Supervisor de operaciones tiendas / Auditor de venta
Empresa: Croydon
Salario: $ 3.761.000 a $ 4.090.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como supervisor de operaciones de tienda, será responsable de gestionar y apoyar el cumplimiento operativo del canal de manera eficiente y conforme a los procedimientos establecidos.
Responsabilidades:
- Supervisar las operaciones del canal retail mediante análisis de sistemas como POS JDE y COMERSSIA.
- Generar informes de gestión para garantizar la trazabilidad y cumplimiento de procedimientos.
- Gestionar el procedimiento de cierre diario de tiendas requerido por el área financiera.
- Controlar y manejar inventarios asegurando el cumplimiento de conteos y cierre de diferencias.
- Seguir el cumplimiento de horarios del personal y horarios de servicio conforme a lineamientos.
Requerimientos:
- Profesional en áreas administrativas, logísticas, comerciales o contables.
- Mínimo 2 años de experiencia en supervisión operativa o administrativa en retail.
- Experiencia preferible en sectores de calzado, moda o consumo masivo.
- Residencia en Bogotá.
Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Enfermero/a UCI
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
La Fundación Santa Fe de Bogotá está en búsqueda de un/a enfermero/a para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Si es un profesional en enfermería, con diplomado en cuidado crítico, mínimo 2 años de experiencia en el manejo de pacientes críticos en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Proporcionar atención especializada a pacientes en la UCI.
- Monitorear y evaluar el estado de los pacientes críticamente enfermos.
- Colaborar con el equipo médico para planificar y ejecutar planes de cuidado.
- Garantizar un trato humanizado a pacientes y familiares.
- Documentar y actualizar registros médicos de forma precisa.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo 2 años de experiencia en manejo de pacientes críticos.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Orientación al detalle y pasión por el servicio.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.