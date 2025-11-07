Medellín abre nuevas vacantes de empleo en diferentes sectores

El empleo en Medellín continúa reactivándose. En los últimos días, varias empresas locales han anunciado la apertura de nuevas vacantes dirigidas a personas que buscan incorporarse al mercado laboral. Las oportunidades se concentran en sectores como logística, psicología, salud y producción, lo que amplía las posibilidades para perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales.

De acuerdo con las tendencias más recientes, las compañías están priorizando candidatos con habilidades blandas como la orientación al servicio, el trabajo en equipo y la adaptabilidad. Además, la demanda de personal operativo y de apoyo administrativo sigue siendo alta, especialmente en bodegas, puntos de venta, centros de distribución y oficinas comerciales.

Entre los cargos más solicitados se encuentran supervisores comerciales, analista de selección, auxiliar de enfermería y de producción. La mayoría de las ofertas ofrecen contrato directo con la empresa y estabilidad laboral, lo que convierte esta convocatoria en una oportunidad ideal para quienes buscan empleo formal en la capital antioqueña.

Las vacantes disponibles contemplan diferentes horarios y niveles de experiencia, por lo que tanto quienes buscan su primer empleo como quienes ya cuentan con trayectoria pueden postularse.

Si usted está buscando empleo en la capital antioqueña, este es un buen momento para aplicar. Revise las vacantes activas, conozca los requisitos y postúlese directamente a través de la sección Semana Empleos, donde encontrará cientos de ofertas actualizadas y opciones acordes con su perfil.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Supervisor comercial

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 2.000.000

Si tiene experiencia liderando equipos comerciales, visitando puntos de venta y destacas por su pensamiento estratégico y empatía, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.

Visitar puntos de venta para asegurar la correcta implementación de estrategias de mercado.

Desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.

Analizar y reportar resultados de ventas para optimizar el rendimiento del equipo.

Mantener relaciones positivas y efectivas con los clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa liderando equipos comerciales.

Habilidades de comunicación y negociación excepcionales.

Capacidad para trabajar de manera estratégica y empática.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en Medellín.

Educación profesional en administración marketing o afines.

Analista de selección

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y en constante crecimiento, donde su misión será acompañar a las empresas de diferentes sectores, en la atracción y selección de sus equipos comerciales.

Responsabilidades:

Gestionar el ciclo completo de reclutamiento y selección.

Realizar pre - entrevistas y entrevistas a profundidad (por compentencias) a los candidatos.

Elaborar informes detallados de selección.

Diseñar y realizar Assessment center

Proponer estrategias de reclutamiento.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia de 2 años en procesos de reclutamiento y selección.

Experiencia en selección masiva.

Capacidad para elaborar informes de selección.

Habilidad para gestionar procesos de selección para distintos niveles organizacionales y sectores.

Auxiliar de enfermería - Banco de sangre

Empresa: Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul

Salario: 2.800.000

Si tiene al menos un año de experiencia como técnico en enfermería trabajando en un banco de sangre y le entusiasma la idea de participar en jornadas de donación de sangre extramurales, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Preparar y mantener el área de recolección de sangre.

Acompañar y asistir durante las jornadas de donación extramurales.

Manejar y etiquetar adecuadamente las bolsas de sangre recolectadas.

Asistir en el control y la calidad del proceso de donación.

Colaborar con el equipo médico para asegurar la seguridad de los donantes.

Requerimientos:

Título de técnico en enfermería.

Mínimo 1 año de experiencia en banco de sangre.

Habilidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar en ocasiones fuera de la sede en jornadas extramurales.

Auxiliar de producción temporada

Empresa: Montolivo

Salario: 1.423.500 a 1.723.500

Si tiene experiencia en empresas de alimentos, esta es su oportunidad para brillar, colaborando como colaborador de planta de alimentos en un entorno innovador.

Responsabilidades:

Efectuar procesos asignados según protocolos.

Transformar materia prima según diferentes procesos.

Aplicar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en todos los procesos.

Apoyar en la limpieza del lugar de trabajo.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en empresas de alimentos.

Conocimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Habilidad para trabajar en equipo.