Medellín: hay vacantes abiertas en diferentes sectores, conózcalas aquí

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

7 de octubre de 2025, 9:01 p. m.
Actualmente, Zentria está en búsqueda de talento en diversas áreas como gestión humana, farmacia, refrigeración, administración y comunicaciones, con vacantes disponibles en ciudades como Armenia, Santa Marta y Barranquilla.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Stock

La capital antioqueña continúa consolidándose como uno de los epicentros laborales más dinámicos del país. Su crecimiento en innovación, tecnología y desarrollo empresarial ha impulsado la apertura de nuevas oportunidades para talento de distintos niveles formativos.

Actualmente, varias compañías están en búsqueda de personal para fortalecer sus equipos y cubrir cargos en sectores clave que aportan al desarrollo económico de la región. Esta es una excelente oportunidad para quienes buscan estabilidad, crecimiento profesional y mejores condiciones laborales.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a técnicos, tecnólogos y profesionales en áreas como ingeniería, salud, planeación y administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito y virtual.

Los ejecutivos deben fortalecer habilidades específicas para los entornos cambiantes de hoy: agilidad de aprendizaje e inteligencia emocional son algunas de ellas.
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: 123RF

Ingeniero de proyecto comercial en seguridad electrónica

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 4.719.000 a $ 5.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un líder de ventas en proyectos de seguridad electrónica con una sólida experiencia y está listo para un nuevo desafío en un ambiente colaborativo, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar proyectos de seguridad electrónica.
  • Supervisar la ejecución y cumplimiento de los proyectos.
  • Gestionar ventas y desarrollo de nuevos clientes en el sector.
  • Liderar el equipo de trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto.
  • Realizar seguimiento y optimización de los sistemas implementados.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada en seguridad electrónica.
  • Habilidades de ventas en el sector de seguridad.
  • Capacidad demostrada para gestionar proyectos complejos.
  • Formación técnica en ingeniería.
  • Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.723.400

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un tecnólogo en regencia de farmacia con al menos dos años de experiencia en el área comercial, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Atender las visitas del ente regulador (seccional de salud) y seguir sus sugerencias.
  • Asegurar que el personal cumpla con los procedimientos normativos de la droguería.
  • Elaborar las actas de recepción de mercancía.
  • Realizar ventas de productos farmacéuticos.
  • Gestionar la caja de la farmacia.
  • Supervisar que el inventario cumpla con la política de vencimientos.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Regencia de farmacia.
  • Mínimo 2 años de experiencia en el área comercial.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos incluidos 2 domingos al mes.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Empleo formal en Colombia: más de 145 mil vacantes abiertas

Analista de gestión de inventarios y activos

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.767.788

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

  • Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
  • Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
  • Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
  • Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
  • Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

  • Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
  • 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
  • Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

