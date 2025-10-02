EMPLEO
Medellín: hay vacantes con contratación inmediata, postúlese ya
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
La capital antioqueña se ha convertido en una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en el país, gracias al crecimiento de sus sectores productivos y a la constante demanda de talento en diferentes áreas. Este panorama ha abierto procesos de selección con contratación inmediata, lo que significa que los cargos son requeridos con urgencia y los interesados pueden incorporarse rápidamente a las organizaciones.
Las vacantes disponibles abarcan perfiles en áreas como logística, ventas, administración y atención al cliente, con opciones para diferentes niveles de experiencia. Esta es una oportunidad ideal para quienes buscan estabilidad y agilidad en el proceso de vinculación laboral.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas en la ciudad. Si desea conocer todas las ofertas disponibles, puede ingresar a este enlace y aplicar de manera gratuita al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.
Agente de ventas
Empresa: Intelcia
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000
Tipo de contrato: Temporal
Si le apasionan las ventas y tiene experiencia en Contact Center y BPO, ¡esta es su oportunidad! En Intelcia Colombia están buscando talentosos agentes de ventas para unirse a su equipo.
Responsabilidades:
- Contactar a clientes potenciales y actuales para ofrecer productos o servicios.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.
- Mantener una comunicación clara y efectiva con los clientes.
- Registrar y actualizar la información de los clientes en el sistema.
- Participar en capacitaciones para mejorar las técnicas de ventas.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 meses como asesor de ventas en Call Center.
- Excelentes habilidades comunicativas y persuasivas.
- Orientación al logro de objetivos y resultados.
- Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad a diferentes situaciones.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo cumpliendo 44 horas semanales.
Practicante de tecnología industrial
Empresa: Leonisa
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Leonisa busca a un estudiante de tecnología industrial motivado y con ganas de aprender, que apoye en la elaboración de métodos de trabajo, cálculo de tiempos estándares y creación de diagramas de flujo para operaciones textiles.
Responsabilidades:
- Elaborar métodos de trabajo para procesos de manufactura.
- Calcular tiempos estándares para diversas operaciones.
- Crear diagramas de flujos y de ensamble de procesos de manufactura.
- Apoyar en la entrega de secuencias de operaciones textiles con métodos y tiempos asignados.
Requerimientos:
- Estudiante de Tecnología Industrial o afines.
- Conocimientos básicos en métodos de manufactura y análisis de tiempos.
- Habilidad para crear diagramas de flujo.
- Deseo de aprender y desarrollarse en el sector industrial.
Auxiliar de ruta
Empresa: Superpack
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
Como conductor de camiones, será clave en garantizar que los productos lleguen a tiempo y en perfectas condiciones a los clientes.
Responsabilidades:
- Mantener el vehículo en buen estado.
- Asegurar la entrega oportuna de pedidos.
- Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial.
Requerimientos:
- 1 año de experiencia en conducción de vehículos.
- Licencia categoría C2.
Médico urólogo
Empresa: Hospital San Vicente Fundación
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
En el Hospital San Vicente Fundación Medellín, buscan un médico urólogo apasionado por el trabajo en un ambiente hospitalario y académico, y con un interés genuino en la investigación.
Responsabilidades:
- Proporcionar atención médica especializada en urología a pacientes hospitalizados y ambulatorios.
- Participar en proyectos de investigación relacionados con el campo de la urología.
- Colaborar con otros especialistas en actividades clínicas y académicas.
- Contribuir al desarrollo de protocolos y guías clínicas en el área de urología.
- Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta complejidad.
Requerimientos:
- Título de Especialización en urología.
- Experiencia previa en ámbito hospitalario.
- Habilidades de investigación demostrables.
- Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario.
- Licencia médica vigente en Colombia.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.