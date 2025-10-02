Suscribirse

EMPLEO

Medellín: hay vacantes con contratación inmediata, postúlese ya

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

2 de octubre de 2025, 9:42 p. m.
Alkosto - Ktronix tiene vacantes disponibles en todo el país y usted puede aplicar si cumple con los requisitos
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La capital antioqueña se ha convertido en una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en el país, gracias al crecimiento de sus sectores productivos y a la constante demanda de talento en diferentes áreas. Este panorama ha abierto procesos de selección con contratación inmediata, lo que significa que los cargos son requeridos con urgencia y los interesados pueden incorporarse rápidamente a las organizaciones.

Las vacantes disponibles abarcan perfiles en áreas como logística, ventas, administración y atención al cliente, con opciones para diferentes niveles de experiencia. Esta es una oportunidad ideal para quienes buscan estabilidad y agilidad en el proceso de vinculación laboral.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas en la ciudad. Si desea conocer todas las ofertas disponibles, puede ingresar a este enlace y aplicar de manera gratuita al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.

Mujer dando una presentación a su equipo. Ella está usando una pizarra con tablas y gráficos. Ella está hablando. Están en una sala de juntas de la oficina en la mesa con computadoras portátiles y papeles. Ella esta sonriendo. Hombres y mujeres del grupo.
Oportunidades de empleo disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Agente de ventas

Empresa: Intelcia

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Si le apasionan las ventas y tiene experiencia en Contact Center y BPO, ¡esta es su oportunidad! En Intelcia Colombia están buscando talentosos agentes de ventas para unirse a su equipo.

Responsabilidades:

  • Contactar a clientes potenciales y actuales para ofrecer productos o servicios.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.
  • Mantener una comunicación clara y efectiva con los clientes.
  • Registrar y actualizar la información de los clientes en el sistema.
  • Participar en capacitaciones para mejorar las técnicas de ventas.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 meses como asesor de ventas en Call Center.
  • Excelentes habilidades comunicativas y persuasivas.
  • Orientación al logro de objetivos y resultados.
  • Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad a diferentes situaciones.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo cumpliendo 44 horas semanales.

¡Postúlese aquí!

Practicante de tecnología industrial

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Leonisa busca a un estudiante de tecnología industrial motivado y con ganas de aprender, que apoye en la elaboración de métodos de trabajo, cálculo de tiempos estándares y creación de diagramas de flujo para operaciones textiles.

Responsabilidades:

  • Elaborar métodos de trabajo para procesos de manufactura.
  • Calcular tiempos estándares para diversas operaciones.
  • Crear diagramas de flujos y de ensamble de procesos de manufactura.
  • Apoyar en la entrega de secuencias de operaciones textiles con métodos y tiempos asignados.

Requerimientos:

  • Estudiante de Tecnología Industrial o afines.
  • Conocimientos básicos en métodos de manufactura y análisis de tiempos.
  • Habilidad para crear diagramas de flujo.
  • Deseo de aprender y desarrollarse en el sector industrial.

¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Busca empleo en Medellín? Reconocidas empresas están contratando hoy

Auxiliar de ruta

Empresa: Superpack

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como conductor de camiones, será clave en garantizar que los productos lleguen a tiempo y en perfectas condiciones a los clientes.

Responsabilidades:

  • Mantener el vehículo en buen estado.
  • Asegurar la entrega oportuna de pedidos.
  • Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial.

Requerimientos:

  • 1 año de experiencia en conducción de vehículos.
  • Licencia categoría C2.

¡Postúlese aquí!

Médico urólogo

Empresa: Hospital San Vicente Fundación

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

En el Hospital San Vicente Fundación Medellín, buscan un médico urólogo apasionado por el trabajo en un ambiente hospitalario y académico, y con un interés genuino en la investigación.

Responsabilidades:

  • Proporcionar atención médica especializada en urología a pacientes hospitalizados y ambulatorios.
  • Participar en proyectos de investigación relacionados con el campo de la urología.
  • Colaborar con otros especialistas en actividades clínicas y académicas.
  • Contribuir al desarrollo de protocolos y guías clínicas en el área de urología.
  • Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta complejidad.

Requerimientos:

  • Título de Especialización en urología.
  • Experiencia previa en ámbito hospitalario.
  • Habilidades de investigación demostrables.
  • Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario.
  • Licencia médica vigente en Colombia.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias relacionadas

