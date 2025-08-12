Medellín: más de 5.000 nuevas vacantes en la capital antioqueña

Medellín inicia la semana con más de 5.000 nuevas vacantes disponibles para perfiles de distintas áreas y niveles de experiencia.

Entre las ofertas sobresalen cargos como auditor corporativo, coordinador de talento humano junior, asesor comercial, representante de ventas TAT e instrumentador quirúrgico. Varias de estas posiciones ofrecen contratación indefinida y opciones de crecimiento profesional, así como beneficios adicionales según la compañía.

Quienes deseen postularse pueden ingresar a la vacante de su interés, crear un perfil actualizado y aplicar sin costo a las vacantes que más se ajusten a su experiencia e intereses.

Auditor corporativo en Medellín - LILI PINK y YOI

Salario: $ 3.600.000 a $ 3.650.000

LILI PINK y YOI, empresa líder en el mercado colombiano y reconocida por manejar marcas innovadoras y productos de tendencia, requiere un auditor retail para unirse a su equipo en Medellín. Se busca un profesional en contaduría pública, ingeniería industrial, administración de empresas o carreras administrativas, con mínimo dos años de experiencia en la ejecución de planes de auditoría. El cargo implica la toma de inventarios en punto de venta, análisis de inventarios y redacción de informes claros y precisos para la dirección de auditoría. También se deberá aplicar métodos y procedimientos de auditoría en un entorno dinámico caracterizado por la moda.

Responsabilidades:

Analizar y evaluar los controles de los procesos para minimizar el impacto de los riesgos.

Realizar la planeación de los recursos asignados físicos, tecnológicos y humanos.

Aplicar los métodos y procedimientos de auditoría.

Generar informes sobre resultados de auditorías para la dirección de auditoría.

Requerimientos:

Profesional en contaduría pública, ingeniería industrial, administración de empresas o carreras administrativas.

Experiencia mínima de 2 años en ejecución de planes de auditoría.

Experiencia en toma física con terminal PDA.

Disponibilidad para viajar.

Coordinador de talento humano

Salario: $ 3.000.000 a $ 5.000.000

Automas CDA, con más de 18 años de experiencia, presencia en 56 ciudades y un equipo de más de 800 colaboradores, busca un coordinador de talento humano en Medellín. La compañía ofrece un entorno profesional estable con oportunidades reales de crecimiento personal y profesional.

Condiciones:

Modalidad: Presencial.

Tipo de contrato: Indefinido.

Salario: $1.800.000 a $2.200.000 acorde a experiencia, más prestaciones de ley.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y un sábado al mes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Requisitos:

Formación académica: Profesional en Psicología o áreas administrativas.

Asesor comercial para punto de venta

Salario a convenir

Empresa colombiana con enfoque en el bienestar de sus colaboradores y sus familias, que ofrece estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo, requiere un asesor comercial para su línea electro. La función principal será asesorar a los clientes, cerrar ventas y entregar productos cumpliendo los protocolos establecidos, con el objetivo de satisfacer sus necesidades y cumplir con el presupuesto de ventas asignado.

Requisitos:

Técnico en áreas comerciales, administrativas, mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 1 año en venta de productos de tecnología, electrodomésticos, línea blanca o afines.

Condiciones:

Contrato a término indefinido, directamente con la compañía.

Horario: Disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con un día compensatorio entre semana).

Salario: $1.486.000 + variable + beneficios extralegales.

Representante de ventas TAT

Salario: $ 1.800.000

Grupo Corbeta (Colombiana de Comercio S.A.), con 72 años de experiencia en distribución y comercialización de productos de consumo masivo, busca un representante de ventas TAT. El objetivo del cargo es impulsar el crecimiento comercial de la compañía mediante la promoción, venta y distribución de productos en el canal tienda a tienda, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de objetivos de ventas.

Responsabilidades:

Visitar tiendas y clientes del canal tradicional para promocionar y vender productos.

Presentar y argumentar de manera efectiva las ventajas de los productos y servicios.

Mantener relaciones comerciales positivas con clientes actuales y potenciales.

Cumplir los objetivos de ventas asignados y reportar resultados periódicamente.

Instrumentador quirúrgico

Salario: $ 4.012.800

Grupo ICOR, institución prestadora de servicios de salud que trabaja con enfoque en la calidad y la atención humanizada, requiere un instrumentador quirúrgico para garantizar la preparación, suministro y manejo adecuado del instrumental y equipos durante procedimientos quirúrgicos, apoyando al equipo médico para el desarrollo seguro y eficiente de las cirugías.

Requisitos

Profesional en Instrumentación Quirúrgica.

Tarjeta profesional vigente.

Experiencia mínima de 1 año.

Conocimientos en protocolos de asepsia, manejo de instrumental y equipos quirúrgicos.

Habilidades en trabajo en equipo, comunicación asertiva y orientación al detalle.

Condición especial: