Medellín: más de 5.000 nuevas vacantes en la capital antioqueña

Gran convocatoria laboral en Medellín.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

13 de agosto de 2025, 12:13 a. m.
Medellín Panoramica
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images/iStockphoto

Medellín inicia la semana con más de 5.000 nuevas vacantes disponibles para perfiles de distintas áreas y niveles de experiencia.

Entre las ofertas sobresalen cargos como auditor corporativo, coordinador de talento humano junior, asesor comercial, representante de ventas TAT e instrumentador quirúrgico. Varias de estas posiciones ofrecen contratación indefinida y opciones de crecimiento profesional, así como beneficios adicionales según la compañía.

Quienes deseen postularse pueden ingresar a la vacante de su interés, crear un perfil actualizado y aplicar sin costo a las vacantes que más se ajusten a su experiencia e intereses.

Auditor corporativo en Medellín - LILI PINK y YOI

Salario: $ 3.600.000 a $ 3.650.000

LILI PINK y YOI, empresa líder en el mercado colombiano y reconocida por manejar marcas innovadoras y productos de tendencia, requiere un auditor retail para unirse a su equipo en Medellín. Se busca un profesional en contaduría pública, ingeniería industrial, administración de empresas o carreras administrativas, con mínimo dos años de experiencia en la ejecución de planes de auditoría. El cargo implica la toma de inventarios en punto de venta, análisis de inventarios y redacción de informes claros y precisos para la dirección de auditoría. También se deberá aplicar métodos y procedimientos de auditoría en un entorno dinámico caracterizado por la moda.

Responsabilidades:

  • Analizar y evaluar los controles de los procesos para minimizar el impacto de los riesgos.
  • Realizar la planeación de los recursos asignados físicos, tecnológicos y humanos.
  • Aplicar los métodos y procedimientos de auditoría.
  • Generar informes sobre resultados de auditorías para la dirección de auditoría.

Requerimientos:

  • Profesional en contaduría pública, ingeniería industrial, administración de empresas o carreras administrativas.
  • Experiencia mínima de 2 años en ejecución de planes de auditoría.
  • Experiencia en toma física con terminal PDA.
  • Disponibilidad para viajar.

¡Aplique acá!

Coordinador de talento humano

Salario: $ 3.000.000 a $ 5.000.000

Automas CDA, con más de 18 años de experiencia, presencia en 56 ciudades y un equipo de más de 800 colaboradores, busca un coordinador de talento humano en Medellín. La compañía ofrece un entorno profesional estable con oportunidades reales de crecimiento personal y profesional.

Condiciones:

  • Modalidad: Presencial.
  • Tipo de contrato: Indefinido.
  • Salario: $1.800.000 a $2.200.000 acorde a experiencia, más prestaciones de ley.
  • Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y un sábado al mes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Requisitos:

  • Formación académica: Profesional en Psicología o áreas administrativas.

¡Aplique acá!

Asesor comercial para punto de venta

Salario a convenir

Empresa colombiana con enfoque en el bienestar de sus colaboradores y sus familias, que ofrece estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo, requiere un asesor comercial para su línea electro. La función principal será asesorar a los clientes, cerrar ventas y entregar productos cumpliendo los protocolos establecidos, con el objetivo de satisfacer sus necesidades y cumplir con el presupuesto de ventas asignado.

Requisitos:

  • Técnico en áreas comerciales, administrativas, mercadeo o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en venta de productos de tecnología, electrodomésticos, línea blanca o afines.

Condiciones:

  • Contrato a término indefinido, directamente con la compañía.
  • Horario: Disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con un día compensatorio entre semana).
  • Salario: $1.486.000 + variable + beneficios extralegales.

¡Aplique acá!

Representante de ventas TAT

Salario: $ 1.800.000

Grupo Corbeta (Colombiana de Comercio S.A.), con 72 años de experiencia en distribución y comercialización de productos de consumo masivo, busca un representante de ventas TAT. El objetivo del cargo es impulsar el crecimiento comercial de la compañía mediante la promoción, venta y distribución de productos en el canal tienda a tienda, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de objetivos de ventas.

Responsabilidades:

  • Visitar tiendas y clientes del canal tradicional para promocionar y vender productos.
  • Presentar y argumentar de manera efectiva las ventajas de los productos y servicios.
  • Mantener relaciones comerciales positivas con clientes actuales y potenciales.
  • Cumplir los objetivos de ventas asignados y reportar resultados periódicamente.

¡Aplique acá!

Instrumentador quirúrgico

Salario: $ 4.012.800

Grupo ICOR, institución prestadora de servicios de salud que trabaja con enfoque en la calidad y la atención humanizada, requiere un instrumentador quirúrgico para garantizar la preparación, suministro y manejo adecuado del instrumental y equipos durante procedimientos quirúrgicos, apoyando al equipo médico para el desarrollo seguro y eficiente de las cirugías.

Requisitos

  • Profesional en Instrumentación Quirúrgica.
  • Tarjeta profesional vigente.
  • Experiencia mínima de 1 año.
  • Conocimientos en protocolos de asepsia, manejo de instrumental y equipos quirúrgicos.
  • Habilidades en trabajo en equipo, comunicación asertiva y orientación al detalle.

Condición especial:

La vacante es por reemplazo de vacaciones, con contrato por 1 mes.

¡Aplique acá!

