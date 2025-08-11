Medellín tiene más de 14 mil ofertas laborales abiertas: revise los requisitos

Medellín atraviesa un momento laboral positivo, con una de las tasas de desempleo más bajas del país y una reducción en los índices de informalidad. Entre abril y junio de 2025, registró su menor tasa de desempleo trimestral del año, ubicándose en 7,6%, lo que la posicionó como la segunda ciudad con menos desocupación en Colombia, superada únicamente por Bucaramanga.

En línea con este alentador panorama se han abierto más de 14 mil vacantes que abarcan diversos sectores y niveles de experiencia. A continuación le presentamos algunas de las ofertas disponibles; puede conocer más y postularse sin costo ingresando a este enlace.

Las oportunidades de empleo se ubican en la ciudad de Medellín. | Foto: Getty Images / Catherine Falls Commercial

Ingeniero residente de obra civil

Empresa: Orbia

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un encargado de proyecto civil comprometido y vive en Medellín, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar actividades de construcción en el sitio del proyecto.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Gestionar la planificación y programación de las actividades diarias.

Coordinar con otros equipos y contratistas para asegurar la correcta ejecución del proyecto.

Realizar informes periódicos sobre el avance del proyecto a la dirección.

Evaluar y mitigar riesgos potenciales durante la ejecución de la obra.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Civil o Sanitaria.

Mínimo seis años de experiencia como ingeniero residente de obra.

Experiencia específica de tres años en construcción o reposición de redes de acueducto y/o alcantarillado.

Residencia en Medellín.

Conocimientos sólidos de normativas de construcción.

Especialista de operaciones

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 6.328.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será asegurar la integración efectiva con las remesadoras, fortalecer los procesos de control y monitoreo, y apoyar la documentación y validación continua del servicio, contribuyendo así al cumplimiento operativo diario y al crecimiento sostenible del negocio.

Responsabilidades:

Apoyar el diseño, estructuración e implementación del negocio de remesas, incluyendo el mapeo de procesos, diseño de flujos operativos, definición de controles y generación de reportes.

Participación en la integración con las remesadoras y otras entidades que participan en el negocio.

Realizar pruebas para garantizar que las operaciones cumplan con los estándares de seguridad, trazabilidad y experiencia al cliente.

Operación y monitoreo diario del negocio de remesas, asegurando calidad, trazabilidad y cumplimiento de los flujos.

Análisis de indicadores operativos, riesgo y experiencia del cliente.

Diseño y gestión de la documentación operativa, manuales y procedimientos internos.

Atender requerimientos de áreas clave como cumplimiento, tecnología, riesgo, servicio al cliente, entre otros.

Proponer activamente mejoras e innovaciones que permitan escalar el negocio.

Asegurar la preparación y entrega de informes regulatorios o de auditoría, validando la continuidad operativa y normativa.

Requerimientos:

Título profesional en carreras Administrativas, empresariales o afines.

Experiencia mínima de 5 años en el sector financiero con énfasis en Remesas

Conocimientos en: sistemas de seguimiento de transacciones, procesos operativos y conciliatorios de remesas, normatividad cambiaria y cumplimiento y flujogramas de procesamiento y pago de remesas.

Arquitecto técnico en desarrollo de software

Empresa: Emtelco

Salario: $ 10.578.022

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un apasionado por el desarrollo de software y la arquitectura de sistemas? Únase al equipo como arquitecto técnico en la ciudad de Medellín, donde tendrá la oportunidad de definir y asegurar la arquitectura de software de las soluciones tecnológicas.

Responsabilidades:

Definir y asegurar la arquitectura de software para soluciones tecnológicas.

Garantizar el desempeño, escalabilidad y mantenimiento de aplicaciones.

Colaborar con el equipo de desarrollo en la adopción de nuevas tecnologías.

Revisar el uso adecuado de lenguajes de programación y herramientas.

Analizar tendencias de mercado para modernizar la arquitectura existente.

Requerimientos:

Profesional titulado en Ingeniería de Sistemas, Informática, Telecomunicaciones o afines.

Especialización en áreas afines a las TIC.

Tarjeta profesional.

Si trabajas en emtelco, deberás certificar mínimo 3 años de experiencia en procesos de desarrollo de software, con participación en el diseño de las soluciones desarrolladas.

Si no trabajas actualmente en emtelco, deberás certificar cinco años de experiencia en desarrollo de software, incluyendo dos años como Arquitecto Técnico.

Conocimiento en lenguajes de programación orientada a objetos.

Experiencia en arquitecturas sobre AWS y entornos híbridos.

Bases de datos relacionales y no relacionales.

Herramientas de automatización CI/CD.

Seguridad de la información y cumplimiento.

Director asuntos regulatorios

Empresa: Prebel

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Será la persona responsable de gestionar y estar actualizado en los temas de autoridades sanitarias y regulatorias, garantizando la viabilidad legal de los productos, ingredientes, formulaciones, procesos, etiquetado, planta de producción y operación comercial.

Requerimientos:

Profesional en química farmacéutica.

Cinco años de experiencia en asuntos regulatorios en la industria cosmética o farmacéutica.

Inglés nivel B2

Conocimiento en régimen aduanero y regulatorio de Latinoamérica y Estados Unidos, opcional Canadá.

Capacidad de investigación en PCP y COSING.

Experiencia con agencias y registros en Estados Unidos.