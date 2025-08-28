EMPLEO
Miles de empleos activos en Colombia: conozca cómo postularse
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
El panorama laboral en el país sigue creciendo y cada día más empresas abren procesos de selección para reforzar sus equipos. Desde áreas administrativas hasta cargos operativos y comerciales, hay múltiples opciones para perfiles diversos.
Esta es la ocasión perfecta para dar el salto y conseguir el empleo que se ajuste a sus objetivos personales y profesionales.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Líder de cuentas KAM – Bogotá D. C.
Empresa: Habi
Salario: $ 2.400.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, podrá aplicar sus habilidades para desarrollar y mantener relaciones estratégicas con las cuentas más importantes, asegurando que se cumplan los objetivos comerciales y se garantice la satisfacción del cliente.
Responsabilidades:
- Desarrollar y mantener relaciones estratégicas con cuentas clave.
- Asegurar el cumplimiento de objetivos comerciales y la satisfacción del cliente.
- Gestionar integralmente la cartera de clientes clave.
- Negociar acuerdos y coordinar con equipos internos.
- Identificar nuevas oportunidades de negocio para un crecimiento sostenido.
- Poseer un conocimiento especializado en el ciclo de vida del crédito hipotecario, con énfasis en la gestión operativa de la radicación, el reprocesamiento y el salvamento de operaciones.
Requerimientos:
- Encontrarse en los últimos semestres de una carrera profesional o tener título profesional.
- Experiencia mínima de dos años en el área comercial.
- Conocimiento en radicación y legalización de créditos.
Analista de cobranza externa – Bogotá D.C.
Empresa: Tuya S.A.
Salario: $ 4.452.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será liderar el monitoreo y evaluación del desempeño de las agencias externas, asegurando el cumplimiento de los objetivos mediante el diseño de estrategias efectivas, el análisis de resultados y el seguimiento continuo de los acuerdos de nivel de servicio (ANS).
Responsabilidades:
- Seguimiento en corto a las agencias: Mantener contacto diario con las agencias externas para verificar el avance de las gestiones, resolver incidencias en tiempo real y asegurar la alineación con los lineamientos y metas establecidas.
- Creación y seguimiento de estrategias: Diseñar e implementar estrategias específicas para la recuperación de cartera, monitoreando su ejecución y ajustando acciones según los resultados obtenidos, con enfoque en el alcance de los objetivos.
- Comunicación y retroalimentación: Proveer retroalimentación continua a las agencias sobre su desempeño, fortaleciendo relaciones colaborativas y promoviendo el logro de resultados positivos.
- Control de indicadores de gestión: Definir y dar seguimiento a indicadores clave de desempeño (KPI), garantizando la transparencia y objetividad, documentando la medición de los resultados de las agencias.
- Garantizar controles para el seguimiento de ANS de agencias externas desde frentes de seguridad y continuidad de negocio.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas administrativas, económicas, contables o afines.
- Mínimo tres años de experiencia supervisando o dirigiendo operaciones con equipos de cobranzas, preferiblemente con agencias externas
- Manejo avanzado de herramientas de análisis de datos y construcción de reportes (Excel, Power BI, etc.).
- Capacidad para crear e implementar estrategias, así como evaluar su impacto.
Analista de soporte en gestión comercial – Cali
Empresa: Coéxito S.A.S
Salario: $ 2.124.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Coéxito S.A.S. es una empresa con 70 años de experiencia en la comercialización de baterías, autopartes, eficiencia energética, equipos de diagnóstico automotor, motopartes y en la prestación de servicios de mecánica automotriz. Está en busca de un analista de soporte en gestión comercial.
Responsabilidades:
- Apoyar a los ejecutivos comerciales en las labores relacionadas con la toma de los pedidos, con el fin de realizar una entrega óptima al cliente.
- Registrar los pedidos de los clientes en el sistema.
- Realizar las cotizaciones de la mercancía.
- Revisar y dar seguimiento al indicador de venta de cada ejecutivo, con el fin de alcanzar los cumplimientos solicitados por la empresa.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en Administración, Mercadeo, Ventas.
- Mínimo un año de experiencia en procesos administrativos y comerciales.
- Vehículo propio indispensable.
- Disponibilidad para movilizarse en Cali y alrededores
Profesional ambiental – Cartagena
Empresa: Plexa
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
El candidato ideal será responsable de la implementación, aseguramiento y seguimiento de programas y procedimientos ambientales, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y los estándares internos de la compañía.
Responsabilidades:
- Implementar y asegurar programas y procedimientos ambientales.
- Realizar seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
- Garantizar el cumplimiento de estándares ambientales establecidos por la compañía.
- Colaborar con diferentes equipos para desarrollar iniciativas sostenibles.
- Monitorear y reportar sobre el desempeño ambiental de la organización.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería Ambiental o campo relacionado.
- Mínimo dos años de experiencia como inspector interventor o gestor ambiental.
- Certificados en ISO 14001:2015 ISO 14064:2020.
- Conocimiento de la legislación ambiental y SST vigente.
- Manejo de residuos peligrosos.
- Curso de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo (preferiblemente).
