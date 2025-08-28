Miles de empleos activos en Colombia: conozca cómo postularse

El panorama laboral en el país sigue creciendo y cada día más empresas abren procesos de selección para reforzar sus equipos. Desde áreas administrativas hasta cargos operativos y comerciales, hay múltiples opciones para perfiles diversos.

Esta es la ocasión perfecta para dar el salto y conseguir el empleo que se ajuste a sus objetivos personales y profesionales.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Líder de cuentas KAM – Bogotá D. C.

Empresa: Habi

Salario: $ 2.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, podrá aplicar sus habilidades para desarrollar y mantener relaciones estratégicas con las cuentas más importantes, asegurando que se cumplan los objetivos comerciales y se garantice la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones estratégicas con cuentas clave.

Asegurar el cumplimiento de objetivos comerciales y la satisfacción del cliente.

Gestionar integralmente la cartera de clientes clave.

Negociar acuerdos y coordinar con equipos internos.

Identificar nuevas oportunidades de negocio para un crecimiento sostenido.

Poseer un conocimiento especializado en el ciclo de vida del crédito hipotecario, con énfasis en la gestión operativa de la radicación, el reprocesamiento y el salvamento de operaciones.

Requerimientos:

Encontrarse en los últimos semestres de una carrera profesional o tener título profesional.

Experiencia mínima de dos años en el área comercial.

Conocimiento en radicación y legalización de créditos.

Analista de cobranza externa – Bogotá D.C.

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 4.452.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será liderar el monitoreo y evaluación del desempeño de las agencias externas, asegurando el cumplimiento de los objetivos mediante el diseño de estrategias efectivas, el análisis de resultados y el seguimiento continuo de los acuerdos de nivel de servicio (ANS).

Responsabilidades:

Seguimiento en corto a las agencias: Mantener contacto diario con las agencias externas para verificar el avance de las gestiones, resolver incidencias en tiempo real y asegurar la alineación con los lineamientos y metas establecidas.

Creación y seguimiento de estrategias: Diseñar e implementar estrategias específicas para la recuperación de cartera, monitoreando su ejecución y ajustando acciones según los resultados obtenidos, con enfoque en el alcance de los objetivos.

Comunicación y retroalimentación: Proveer retroalimentación continua a las agencias sobre su desempeño, fortaleciendo relaciones colaborativas y promoviendo el logro de resultados positivos.

Control de indicadores de gestión: Definir y dar seguimiento a indicadores clave de desempeño (KPI), garantizando la transparencia y objetividad, documentando la medición de los resultados de las agencias.

Garantizar controles para el seguimiento de ANS de agencias externas desde frentes de seguridad y continuidad de negocio.

Requerimientos:

Título profesional en áreas administrativas, económicas, contables o afines.

Mínimo tres años de experiencia supervisando o dirigiendo operaciones con equipos de cobranzas, preferiblemente con agencias externas

Manejo avanzado de herramientas de análisis de datos y construcción de reportes (Excel, Power BI, etc.).

Capacidad para crear e implementar estrategias, así como evaluar su impacto.

Analista de soporte en gestión comercial – Cali

Empresa: Coéxito S.A.S

Salario: $ 2.124.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Coéxito S.A.S. es una empresa con 70 años de experiencia en la comercialización de baterías, autopartes, eficiencia energética, equipos de diagnóstico automotor, motopartes y en la prestación de servicios de mecánica automotriz. Está en busca de un analista de soporte en gestión comercial.

Responsabilidades:

Apoyar a los ejecutivos comerciales en las labores relacionadas con la toma de los pedidos, con el fin de realizar una entrega óptima al cliente.

Registrar los pedidos de los clientes en el sistema.

Realizar las cotizaciones de la mercancía.

Revisar y dar seguimiento al indicador de venta de cada ejecutivo, con el fin de alcanzar los cumplimientos solicitados por la empresa.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en Administración, Mercadeo, Ventas.

Mínimo un año de experiencia en procesos administrativos y comerciales.

Vehículo propio indispensable.

Disponibilidad para movilizarse en Cali y alrededores

Profesional ambiental – Cartagena

Empresa: Plexa

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será responsable de la implementación, aseguramiento y seguimiento de programas y procedimientos ambientales, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y los estándares internos de la compañía.

Responsabilidades:

Implementar y asegurar programas y procedimientos ambientales.

Realizar seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Garantizar el cumplimiento de estándares ambientales establecidos por la compañía.

Colaborar con diferentes equipos para desarrollar iniciativas sostenibles.

Monitorear y reportar sobre el desempeño ambiental de la organización.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Ambiental o campo relacionado.

Mínimo dos años de experiencia como inspector interventor o gestor ambiental.

Certificados en ISO 14001:2015 ISO 14064:2020.

Conocimiento de la legislación ambiental y SST vigente.

Manejo de residuos peligrosos.

Curso de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo (preferiblemente).