Miles de empleos activos para octubre: ¿ya aplicó a alguno?

Octubre llegó cargado de oportunidades para quienes buscan trabajo en Colombia. Empresas de sectores como logística, salud, comercio, call centers y tecnología publicaron miles de vacantes que están activas en este momento y que se pueden solicitar en pocos minutos.

Las convocatorias incluyen opciones para bachilleres, técnicos y profesionales, con contratos formales, todas las prestaciones de ley y, en algunos casos, la posibilidad de trabajo remoto. Una buena noticia para quienes quieren cerrar el año con estabilidad laboral y nuevas metas.

Lo mejor: aplicar es 100 % gratuito y virtual. Solo debe registrar su hoja de vida en Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Líder de seguridad y salud en el trabajo (sst) con tarjeta profesional Bogotá

Salario a convenir

Se busca un profesional apasionado por la seguridad y salud laboral que desee unirse a una empresa líder en el sector como líder de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Se requiere una persona dinámica y comprometida que contribuya a un entorno de trabajo seguro y saludable. En este rol, será clave para la implementación y seguimiento de programas de seguridad, prevención de riesgos y bienestar laboral. Se valora la experiencia certificada y se ofrece estabilidad laboral, salario competitivo y un excelente ambiente de trabajo. Se requiere disponibilidad para iniciar de inmediato en el norte de la ciudad.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Garantizar el cumplimiento de normativas legales en seguridad y salud.

Liderar capacitaciones y actividades de prevención.

Gestionar indicadores de SST y planes de mejora.

Coordinar el PESV y supervisar protocolos de seguridad vial.

Realizar inspecciones y planes correctivos.

Promover una cultura preventiva en la organización.

Requerimientos:

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o carreras afines.

Experiencia certificada en SST.

Tarjeta profesional vigente.

Cursos: Trabajo seguro en alturas PESV SG-SST.

Disponibilidad para trabajar en el norte de la ciudad.

Auxiliar logístico Cali

Salario: $ 1.423.000

Importante empresa de alimentos requiere bachiller o técnico con experiencia mínima de un año en el cargo. Entre sus funciones se encuentran cargue y descargue, almacenamiento, entrega de pedidos, entre otras.

Requisitos

Bachiller o Técnico

1 año de experiencia

Responsable y proactivo

Puntualidad

Disponibilidad de horario

Licencia de conducción A2

Salario mínimo legal vigente más prestaciones de ley.

Contrato a término indefinido.

Asesora de servicios Medellín

Salario a convenir

Se busca asesora de servicios apasionada por la atención al cliente para unirse al equipo. Como consultora de atención al cliente, será el enlace principal entre la empresa y los clientes, proporcionando información clara sobre servicios, tarifas y condiciones.

El rol también incluye la gestión de agendas de servicio y la actualización de la base de datos de clientes. Se requiere una especialista en servicios al cliente con experiencia en telemercadeo y habilidades para gestionar cotizaciones y monitorear la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Proporcionar información detallada sobre los servicios tarifas y condiciones.

Agendar diariamente servicios de limpieza para auxiliares.

Confirmar servicios de limpieza de clientes esporádicos.

Mantener actualizada la base de datos de clientes.

Diligenciar la ficha ‘Oferta de Servicio’ para nuevos clientes.

Gestionar y enviar cotizaciones a los clientes.

Monitorear servicios prestados y satisfacción del cliente.

Informar a las auxiliares de limpieza sobre los datos del cliente.

Realizar actividades adicionales asignadas por el Jefe Inmediato.

Requerimientos:

Mínimo 3 años de experiencia en telemercadeo.

Experiencia en atención de clientes virtuales.

Habilidad para proporcionar información detallada de servicios.

Capacidad para agendar y confirmar servicios.

Experiencia en actualización de bases de datos.

Habilidad para gestionar y enviar cotizaciones.

Experiencia en monitoreo de satisfacción del cliente.

Operarios de cosechas Villavicencio

Salario: $ 1.423.500

Importante compañía del sector logístico encargada del almacenamiento de granos y cosechas ubicada en Villavicencio requiere para su equipo de trabajo hombres operarios de planta bachilleres, con experiencia mínima de ocho meses en el sector de producción u oficios varios, oficios generales. También son aptas personas con experiencia en construcción, cargue y descargue. Entre las principales funciones está la recolección de residuos, granos, limpieza, cargue y descargue.

Horario: lunes a sábado (turnos rotativos).

Salario: $ 1.423.500 + auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Contrato: obra o labor.

Cajero oficios varios Ibagué

Salario: $ 1.573.500 a $ 2.200.000

Se requiere persona apasionada por el comercio, con habilidades para gestionar presupuestos y manejar inventarios eficientemente. El cargo de cajero encargado será clave en la asesoría comercial y en el cumplimiento de metas, asegurando que el punto de venta no solo cumpla, sino que supere sus objetivos. Se valora la capacidad para interpretar y actuar sobre indicadores comerciales para mantener el negocio en crecimiento constante.

Horario de domingo a domingo, con compensatorio a la semana o domingo al mes, salario de 1.423.500 + comisión sin piso y sin techo

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de ventas.

Gestionar el presupuesto del punto de venta.

Supervisar y controlar el inventario disponible.

Brindar asesoría comercial a los clientes.

Asegurar el cumplimiento de las metas comerciales.

Monitorizar los indicadores clave del negocio.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como cajero, coadministrador o encargado de tienda

Conocimiento en manejo y control de inventarios.

Habilidades sólidas en planificación presupuestal.

Experiencia en asesoría comercial y servicio al cliente.

Capacidad comprobada para cumplir y superar metas comerciales.

Parrillero Leños y Carbón Cali

Salario: $ 1.423.500

Leños y Carbón del Grupo Nutresa solicita personal con noveno grado, bachiller y/o técnico para desempeñar el cargo de auxiliar de cocina o parrilla.

Funciones cocina:

Parrillado plancha y cocción de alimentos

Cocina fría

Cocina Caliente

Organización y Aseo.

Horario:

Domingo a domingo en horarios rotativos. 1 día de descanso a la semana.

Apertura

Turno partido

Cierre

Salario: Mínimo + auxilio de transporte ´+ prestaciones de ley y propinas.

Contrato: indefinido y vinculación directa con la empresa.

Beneficios

Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares)

Bono de día flexible de trabajo

Convenios con gimnasios

Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas

Seguro de vida

Almuerzo gratis

Asesor(a) de ventas - Valledupar

Salario: $ 1.424.000

Cueros Vélez, empresa líder en el mercado de manufactura del cuero y diseño de modas, busca asesor(a) de ventas cuyo propósito sea garantizar una experiencia memorable para el cliente mediante la prestación de una asesoría integral basada en sus necesidades y en los productos y servicios de la marca.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Ofrecer productos y servicios según las necesidades del cliente.

Garantizar una experiencia memorable para el cliente.

Mantener el orden y presentación de la tienda.

Perfil

Bachiller

Experiencia mínima de 6 meses en asesoría y ventas

Disponibilidad horaria

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal

Horarios

Rotativos domingo a domingo, y apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Condiciones laborales