Miles de empleos activos para octubre: ¿ya aplicó a alguno?

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

2 de octubre de 2025, 8:48 p. m.
Las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín y Cali, están viendo un crecimiento significativo en la oferta de empleos para ingenieros en diversas especialidades.
Las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín y Cali, están viendo un crecimiento significativo en la oferta de empleos en diversos perfiles. | Foto: Stock

Octubre llegó cargado de oportunidades para quienes buscan trabajo en Colombia. Empresas de sectores como logística, salud, comercio, call centers y tecnología publicaron miles de vacantes que están activas en este momento y que se pueden solicitar en pocos minutos.

Las convocatorias incluyen opciones para bachilleres, técnicos y profesionales, con contratos formales, todas las prestaciones de ley y, en algunos casos, la posibilidad de trabajo remoto. Una buena noticia para quienes quieren cerrar el año con estabilidad laboral y nuevas metas.

Lo mejor: aplicar es 100 % gratuito y virtual. Solo debe registrar su hoja de vida en Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Líder de seguridad y salud en el trabajo (sst) con tarjeta profesional Bogotá

Salario a convenir

Se busca un profesional apasionado por la seguridad y salud laboral que desee unirse a una empresa líder en el sector como líder de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Se requiere una persona dinámica y comprometida que contribuya a un entorno de trabajo seguro y saludable. En este rol, será clave para la implementación y seguimiento de programas de seguridad, prevención de riesgos y bienestar laboral. Se valora la experiencia certificada y se ofrece estabilidad laboral, salario competitivo y un excelente ambiente de trabajo. Se requiere disponibilidad para iniciar de inmediato en el norte de la ciudad.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
  • Garantizar el cumplimiento de normativas legales en seguridad y salud.
  • Liderar capacitaciones y actividades de prevención.
  • Gestionar indicadores de SST y planes de mejora.
  • Coordinar el PESV y supervisar protocolos de seguridad vial.
  • Realizar inspecciones y planes correctivos.
  • Promover una cultura preventiva en la organización.

Requerimientos:

  • Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o carreras afines.
  • Experiencia certificada en SST.
  • Tarjeta profesional vigente.
  • Cursos: Trabajo seguro en alturas PESV SG-SST.
  • Disponibilidad para trabajar en el norte de la ciudad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar logístico Cali

Salario: $ 1.423.000

Importante empresa de alimentos requiere bachiller o técnico con experiencia mínima de un año en el cargo. Entre sus funciones se encuentran cargue y descargue, almacenamiento, entrega de pedidos, entre otras.

Requisitos

  • Bachiller o Técnico
  • 1 año de experiencia
  • Responsable y proactivo
  • Puntualidad
  • Disponibilidad de horario
  • Licencia de conducción A2

Salario mínimo legal vigente más prestaciones de ley.

Contrato a término indefinido.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesora de servicios Medellín

Salario a convenir

Se busca asesora de servicios apasionada por la atención al cliente para unirse al equipo. Como consultora de atención al cliente, será el enlace principal entre la empresa y los clientes, proporcionando información clara sobre servicios, tarifas y condiciones.

El rol también incluye la gestión de agendas de servicio y la actualización de la base de datos de clientes. Se requiere una especialista en servicios al cliente con experiencia en telemercadeo y habilidades para gestionar cotizaciones y monitorear la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

  • Proporcionar información detallada sobre los servicios tarifas y condiciones.
  • Agendar diariamente servicios de limpieza para auxiliares.
  • Confirmar servicios de limpieza de clientes esporádicos.
  • Mantener actualizada la base de datos de clientes.
  • Diligenciar la ficha ‘Oferta de Servicio’ para nuevos clientes.
  • Gestionar y enviar cotizaciones a los clientes.
  • Monitorear servicios prestados y satisfacción del cliente.
  • Informar a las auxiliares de limpieza sobre los datos del cliente.
  • Realizar actividades adicionales asignadas por el Jefe Inmediato.

Requerimientos:

  • Mínimo 3 años de experiencia en telemercadeo.
  • Experiencia en atención de clientes virtuales.
  • Habilidad para proporcionar información detallada de servicios.
  • Capacidad para agendar y confirmar servicios.
  • Experiencia en actualización de bases de datos.
  • Habilidad para gestionar y enviar cotizaciones.
  • Experiencia en monitoreo de satisfacción del cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Operarios de cosechas Villavicencio

Salario: $ 1.423.500

Importante compañía del sector logístico encargada del almacenamiento de granos y cosechas ubicada en Villavicencio requiere para su equipo de trabajo hombres operarios de planta bachilleres, con experiencia mínima de ocho meses en el sector de producción u oficios varios, oficios generales. También son aptas personas con experiencia en construcción, cargue y descargue. Entre las principales funciones está la recolección de residuos, granos, limpieza, cargue y descargue.

  • Horario: lunes a sábado (turnos rotativos).
  • Salario: $ 1.423.500 + auxilio de transporte + prestaciones de ley.
  • Contrato: obra o labor.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Cajero oficios varios Ibagué

Salario: $ 1.573.500 a $ 2.200.000

Se requiere persona apasionada por el comercio, con habilidades para gestionar presupuestos y manejar inventarios eficientemente. El cargo de cajero encargado será clave en la asesoría comercial y en el cumplimiento de metas, asegurando que el punto de venta no solo cumpla, sino que supere sus objetivos. Se valora la capacidad para interpretar y actuar sobre indicadores comerciales para mantener el negocio en crecimiento constante.

Horario de domingo a domingo, con compensatorio a la semana o domingo al mes, salario de 1.423.500 + comisión sin piso y sin techo

Responsabilidades:

  • Liderar y motivar al equipo de ventas.
  • Gestionar el presupuesto del punto de venta.
  • Supervisar y controlar el inventario disponible.
  • Brindar asesoría comercial a los clientes.
  • Asegurar el cumplimiento de las metas comerciales.
  • Monitorizar los indicadores clave del negocio.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses como cajero, coadministrador o encargado de tienda
  • Conocimiento en manejo y control de inventarios.
  • Habilidades sólidas en planificación presupuestal.
  • Experiencia en asesoría comercial y servicio al cliente.
  • Capacidad comprobada para cumplir y superar metas comerciales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Parrillero Leños y Carbón Cali

Salario: $ 1.423.500

Leños y Carbón del Grupo Nutresa solicita personal con noveno grado, bachiller y/o técnico para desempeñar el cargo de auxiliar de cocina o parrilla.

Funciones cocina:

  • Parrillado plancha y cocción de alimentos
  • Cocina fría
  • Cocina Caliente
  • Organización y Aseo.

Horario:

Domingo a domingo en horarios rotativos. 1 día de descanso a la semana.

  • Apertura
  • Turno partido
  • Cierre

Salario: Mínimo + auxilio de transporte ´+ prestaciones de ley y propinas.

Contrato: indefinido y vinculación directa con la empresa.

Beneficios

  • Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares)
  • Bono de día flexible de trabajo
  • Convenios con gimnasios
  • Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas
  • Seguro de vida
  • Almuerzo gratis

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor(a) de ventas - Valledupar

Salario: $ 1.424.000

Cueros Vélez, empresa líder en el mercado de manufactura del cuero y diseño de modas, busca asesor(a) de ventas cuyo propósito sea garantizar una experiencia memorable para el cliente mediante la prestación de una asesoría integral basada en sus necesidades y en los productos y servicios de la marca.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en tienda.
  • Ofrecer productos y servicios según las necesidades del cliente.
  • Garantizar una experiencia memorable para el cliente.
  • Mantener el orden y presentación de la tienda.

Perfil

  • Bachiller
  • Experiencia mínima de 6 meses en asesoría y ventas
  • Disponibilidad horaria
  • Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal

Horarios

Rotativos domingo a domingo, y apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Condiciones laborales

  • Contrato directo con la empresa.
  • Fondo de empleados.
  • Descuentos para compra de productos.
  • Comisiones sin techo según cumplimiento de indicadores.
  • Plan carrera.
  • Pagos puntuales.
  • Estabilidad laboral.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Noticias Destacadas

