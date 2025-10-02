Miles de empleos activos para octubre: ¿ya aplicó a alguno?

Empleo
Líder de seguridad y salud en el trabajo (sst) con tarjeta profesional Bogotá
Salario a convenir
Se busca un profesional apasionado por la seguridad y salud laboral que desee unirse a una empresa líder en el sector como líder de seguridad y salud en el trabajo (SST).
Se requiere una persona dinámica y comprometida que contribuya a un entorno de trabajo seguro y saludable. En este rol, será clave para la implementación y seguimiento de programas de seguridad, prevención de riesgos y bienestar laboral. Se valora la experiencia certificada y se ofrece estabilidad laboral, salario competitivo y un excelente ambiente de trabajo. Se requiere disponibilidad para iniciar de inmediato en el norte de la ciudad.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Garantizar el cumplimiento de normativas legales en seguridad y salud.
- Liderar capacitaciones y actividades de prevención.
- Gestionar indicadores de SST y planes de mejora.
- Coordinar el PESV y supervisar protocolos de seguridad vial.
- Realizar inspecciones y planes correctivos.
- Promover una cultura preventiva en la organización.
Requerimientos:
- Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o carreras afines.
- Experiencia certificada en SST.
- Tarjeta profesional vigente.
- Cursos: Trabajo seguro en alturas PESV SG-SST.
- Disponibilidad para trabajar en el norte de la ciudad.
Auxiliar logístico Cali
Salario: $ 1.423.000
Importante empresa de alimentos requiere bachiller o técnico con experiencia mínima de un año en el cargo. Entre sus funciones se encuentran cargue y descargue, almacenamiento, entrega de pedidos, entre otras.
Requisitos
- Bachiller o Técnico
- 1 año de experiencia
- Responsable y proactivo
- Puntualidad
- Disponibilidad de horario
- Licencia de conducción A2
Salario mínimo legal vigente más prestaciones de ley.
Contrato a término indefinido.
Asesora de servicios Medellín
Salario a convenir
Se busca asesora de servicios apasionada por la atención al cliente para unirse al equipo. Como consultora de atención al cliente, será el enlace principal entre la empresa y los clientes, proporcionando información clara sobre servicios, tarifas y condiciones.
El rol también incluye la gestión de agendas de servicio y la actualización de la base de datos de clientes. Se requiere una especialista en servicios al cliente con experiencia en telemercadeo y habilidades para gestionar cotizaciones y monitorear la satisfacción del cliente.
Responsabilidades:
- Proporcionar información detallada sobre los servicios tarifas y condiciones.
- Agendar diariamente servicios de limpieza para auxiliares.
- Confirmar servicios de limpieza de clientes esporádicos.
- Mantener actualizada la base de datos de clientes.
- Diligenciar la ficha ‘Oferta de Servicio’ para nuevos clientes.
- Gestionar y enviar cotizaciones a los clientes.
- Monitorear servicios prestados y satisfacción del cliente.
- Informar a las auxiliares de limpieza sobre los datos del cliente.
- Realizar actividades adicionales asignadas por el Jefe Inmediato.
Requerimientos:
- Mínimo 3 años de experiencia en telemercadeo.
- Experiencia en atención de clientes virtuales.
- Habilidad para proporcionar información detallada de servicios.
- Capacidad para agendar y confirmar servicios.
- Experiencia en actualización de bases de datos.
- Habilidad para gestionar y enviar cotizaciones.
- Experiencia en monitoreo de satisfacción del cliente.
Operarios de cosechas Villavicencio
Salario: $ 1.423.500
Importante compañía del sector logístico encargada del almacenamiento de granos y cosechas ubicada en Villavicencio requiere para su equipo de trabajo hombres operarios de planta bachilleres, con experiencia mínima de ocho meses en el sector de producción u oficios varios, oficios generales. También son aptas personas con experiencia en construcción, cargue y descargue. Entre las principales funciones está la recolección de residuos, granos, limpieza, cargue y descargue.
- Horario: lunes a sábado (turnos rotativos).
- Salario: $ 1.423.500 + auxilio de transporte + prestaciones de ley.
- Contrato: obra o labor.
Cajero oficios varios Ibagué
Salario: $ 1.573.500 a $ 2.200.000
Se requiere persona apasionada por el comercio, con habilidades para gestionar presupuestos y manejar inventarios eficientemente. El cargo de cajero encargado será clave en la asesoría comercial y en el cumplimiento de metas, asegurando que el punto de venta no solo cumpla, sino que supere sus objetivos. Se valora la capacidad para interpretar y actuar sobre indicadores comerciales para mantener el negocio en crecimiento constante.
Horario de domingo a domingo, con compensatorio a la semana o domingo al mes, salario de 1.423.500 + comisión sin piso y sin techo
Responsabilidades:
- Liderar y motivar al equipo de ventas.
- Gestionar el presupuesto del punto de venta.
- Supervisar y controlar el inventario disponible.
- Brindar asesoría comercial a los clientes.
- Asegurar el cumplimiento de las metas comerciales.
- Monitorizar los indicadores clave del negocio.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses como cajero, coadministrador o encargado de tienda
- Conocimiento en manejo y control de inventarios.
- Habilidades sólidas en planificación presupuestal.
- Experiencia en asesoría comercial y servicio al cliente.
- Capacidad comprobada para cumplir y superar metas comerciales.
Parrillero Leños y Carbón Cali
Salario: $ 1.423.500
Leños y Carbón del Grupo Nutresa solicita personal con noveno grado, bachiller y/o técnico para desempeñar el cargo de auxiliar de cocina o parrilla.
Funciones cocina:
- Parrillado plancha y cocción de alimentos
- Cocina fría
- Cocina Caliente
- Organización y Aseo.
Horario:
Domingo a domingo en horarios rotativos. 1 día de descanso a la semana.
- Apertura
- Turno partido
- Cierre
Salario: Mínimo + auxilio de transporte ´+ prestaciones de ley y propinas.
Contrato: indefinido y vinculación directa con la empresa.
Beneficios
- Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares)
- Bono de día flexible de trabajo
- Convenios con gimnasios
- Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas
- Seguro de vida
- Almuerzo gratis
Asesor(a) de ventas - Valledupar
Salario: $ 1.424.000
Cueros Vélez, empresa líder en el mercado de manufactura del cuero y diseño de modas, busca asesor(a) de ventas cuyo propósito sea garantizar una experiencia memorable para el cliente mediante la prestación de una asesoría integral basada en sus necesidades y en los productos y servicios de la marca.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en tienda.
- Ofrecer productos y servicios según las necesidades del cliente.
- Garantizar una experiencia memorable para el cliente.
- Mantener el orden y presentación de la tienda.
Perfil
- Bachiller
- Experiencia mínima de 6 meses en asesoría y ventas
- Disponibilidad horaria
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal
Horarios
Rotativos domingo a domingo, y apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).
Condiciones laborales
- Contrato directo con la empresa.
- Fondo de empleados.
- Descuentos para compra de productos.
- Comisiones sin techo según cumplimiento de indicadores.
- Plan carrera.
- Pagos puntuales.
- Estabilidad laboral.