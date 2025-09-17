EMPLEO
Miles de ofertas laborales lo esperan este mes: postúlese acá
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Septiembre está marcado por un importante dinamismo en el mercado laboral colombiano, con miles de vacantes activas que representan la posibilidad de acceder a empleos formales, con proyección y en distintos sectores de la economía. Ya sea que busque su primer trabajo, un cambio en su trayectoria o mejores condiciones, este puede ser el momento ideal para dar el paso.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.
Químico farmacéutico asistencial – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.900.000 a $ 5.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un químico farmacéutico asistencial apasionado por el servicio y el cuidado de los demás.
Responsabilidades:
- Programar, desarrollar y controlar actividades asistenciales para el manejo seguro de medicamentos.
- Realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes.
- Conciliación medicamentosa y validación de interacciones.
- Ejecutar actividades de control de calidad relacionadas con medicamentos.
Requerimientos:
- Título profesional en Química Farmacéutica.
- Experiencia en actividades técnicas y administrativas en el ámbito de la farmacia hospitalaria.
- Conocimientos avanzados en farmacología y manejo de medicamentos.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Oficial de relación nómina – Pereira
Empresa: Scotiabank Colpatria
Salario: $ 7.000.000 a $ 7.400.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Scotiabank busca un Oficial de relación nómina, también conocido como coordinador de relación nómina o gestor de convenios de nómina, para desarrollar y gestionar relaciones estratégicas B2B en el sector financiero.
Responsabilidades:
- Desarrollar y gestionar relaciones estratégicas B2B en segmentos ICCB y Business.
- Establecer convenios de nómina mediante negociación efectiva.
- Construir relaciones sólidas y confiables con clientes corporativos.
- Garantizar el crecimiento del stock de nómina del portafolio asignado.
- Apalancar el crecimiento en Primacy Clients.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Ingeniería Industrial o Economía.
- Especialización deseable.
- Inglés intermedio.
- Mínimo cinco años de experiencia en cargos comerciales del sector financiero.
- Conocimiento de productos financieros y mercado.
Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.
Responsabilidades:
- Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
- Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
- Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
- Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
- Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
- Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
- Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
- Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
- Certificación en Rocketbot.
- Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
- Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
- Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
- Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.
Coordinador(a) de desarrollo de complementarios – Medellín
Empresa: Leonisa
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este cargo será la persona encargada de coordinar el ciclo de desarrollo de colecciones de ropa exterior, desde la conceptualización hasta la entrega final, a través de la modalidad de paquete completo con proveedores externos, garantizando la industrialización, calidad y rentabilidad de la marca.
Responsabilidades:
- Definir las especificaciones técnicas del producto (Tela, construcción, procesos de transformación, confección, etc.) para asegurar los estándares de calidad y la industrialización eficiente de cada producto.
- Seleccionar materiales, insumos y textiles en colaboración con el área de diseño y gestionar el abastecimiento con el área de compras.
- Hacer seguimiento a los indicadores de los proveedores, construyendo planes de mejora conjuntamente con ellos y fomentando alianzas estratégicas para optimizar los procesos de desarrollo.
- Negociar los costos de cada referencia, optimizando los procesos y mano de obra para garantizar la rentabilidad.
- Investigar e innovar en nuevos procesos de confección, materiales y tecnologías para mantener a la marca a la vanguardia del mercado.
- Hacer seguimiento de los diferentes procesos de desarrollo y cronogramas para garantizar el cumplimiento de los objetivos y entregables de colecciones.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería en Producción, Industrial, Diseño de producto, Textil, Diseño de modas y/o carreras afines.
- Experiencia de mínimo 3 años en cargos relacionados y en desarrollo de productos textiles.
- Indispensable tener conocimiento en desarrollo de productos textiles.
- Indispensable Excel Avanzado.
- Deseable Power BI intermedio.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.