Miles de ofertas laborales lo esperan este mes: postúlese acá

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de septiembre de 2025, 6:42 p. m.
Empresarios, empleados, gente oficina
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Septiembre está marcado por un importante dinamismo en el mercado laboral colombiano, con miles de vacantes activas que representan la posibilidad de acceder a empleos formales, con proyección y en distintos sectores de la economía. Ya sea que busque su primer trabajo, un cambio en su trayectoria o mejores condiciones, este puede ser el momento ideal para dar el paso.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Una joven habla por teléfono inteligente mientras usa una laptop
Septiembre llega cargado de ofertas laborales. | Foto: Getty Images

Químico farmacéutico asistencial – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.900.000 a $ 5.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un químico farmacéutico asistencial apasionado por el servicio y el cuidado de los demás.

Responsabilidades:

  • Programar, desarrollar y controlar actividades asistenciales para el manejo seguro de medicamentos.
  • Realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes.
  • Conciliación medicamentosa y validación de interacciones.
  • Ejecutar actividades de control de calidad relacionadas con medicamentos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Química Farmacéutica.
  • Experiencia en actividades técnicas y administrativas en el ámbito de la farmacia hospitalaria.
  • Conocimientos avanzados en farmacología y manejo de medicamentos.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Oficial de relación nómina – Pereira

Empresa: Scotiabank Colpatria

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Scotiabank busca un Oficial de relación nómina, también conocido como coordinador de relación nómina o gestor de convenios de nómina, para desarrollar y gestionar relaciones estratégicas B2B en el sector financiero.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y gestionar relaciones estratégicas B2B en segmentos ICCB y Business.
  • Establecer convenios de nómina mediante negociación efectiva.
  • Construir relaciones sólidas y confiables con clientes corporativos.
  • Garantizar el crecimiento del stock de nómina del portafolio asignado.
  • Apalancar el crecimiento en Primacy Clients.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Ingeniería Industrial o Economía.
  • Especialización deseable.
  • Inglés intermedio.
  • Mínimo cinco años de experiencia en cargos comerciales del sector financiero.
  • Conocimiento de productos financieros y mercado.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Busca empleo? Hay más de 125.000 vacantes activas en Colombia

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.

Responsabilidades:

  • Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
  • Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
  • Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
  • Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
  • Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
  • Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
  • Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
  • Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
  • Certificación en Rocketbot.
  • Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
  • Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
  • Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
  • Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador(a) de desarrollo de complementarios – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será la persona encargada de coordinar el ciclo de desarrollo de colecciones de ropa exterior, desde la conceptualización hasta la entrega final, a través de la modalidad de paquete completo con proveedores externos, garantizando la industrialización, calidad y rentabilidad de la marca.

Responsabilidades:

  • Definir las especificaciones técnicas del producto (Tela, construcción, procesos de transformación, confección, etc.) para asegurar los estándares de calidad y la industrialización eficiente de cada producto.
  • Seleccionar materiales, insumos y textiles en colaboración con el área de diseño y gestionar el abastecimiento con el área de compras.
  • Hacer seguimiento a los indicadores de los proveedores, construyendo planes de mejora conjuntamente con ellos y fomentando alianzas estratégicas para optimizar los procesos de desarrollo.
  • Negociar los costos de cada referencia, optimizando los procesos y mano de obra para garantizar la rentabilidad.
  • Investigar e innovar en nuevos procesos de confección, materiales y tecnologías para mantener a la marca a la vanguardia del mercado.
  • Hacer seguimiento de los diferentes procesos de desarrollo y cronogramas para garantizar el cumplimiento de los objetivos y entregables de colecciones.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería en Producción, Industrial, Diseño de producto, Textil, Diseño de modas y/o carreras afines.
  • Experiencia de mínimo 3 años en cargos relacionados y en desarrollo de productos textiles.
  • Indispensable tener conocimiento en desarrollo de productos textiles.
  • Indispensable Excel Avanzado.
  • Deseable Power BI intermedio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

