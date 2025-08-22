Miles de vacantes activas esperan por usted: conózcalas aquí

En todo el país hay miles de ofertas abiertas que no solo brindan estabilidad laboral, sino también oportunidades de crecimiento profesional, salarios competitivos y beneficios adicionales que impulsan el desarrollo. Además, muchas empresas están buscando talento con disponibilidad inmediata, ofreciendo entornos dinámicos y proyección a largo plazo.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como mercadeo, salud, servicio al cliente, logística, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

En Colombia, se abren nuevas oportunidades para profesionales en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Analista de mercadeo – Envigado

Empresa: Grupo Éxito Corporativos

Salario: $ 3.997.200

Tipo de contrato: Término indefinido

En Grupo Éxito buscan un analista de mercadeo - Viva Envigado cuyo propósito en el cargo será proponer, coordinar y ejecutar estrategias de mercadeo alineadas con las necesidades del mercado, la propuesta de valor de la marca Éxito y el direccionamiento estratégico del área de Mercadeo, Gerencia de Operaciones y Mercadeo.

Responsabilidades:

Proponer y estructurar el Plan de Acción Comercial (PAC) para alcanzar los objetivos de marketing y posicionamiento.

Desarrollar briefs estratégicos para eventos del PAC.

Recopilar y analizar información interna y externa para la toma de decisiones.

Coordinar estrategias con el área comercial y otras áreas clave (publicidad, medios, comunicaciones).

Participar en comités de PAC y asegurar seguimiento estratégico a eventos.

Compartir información estratégica y comercial relacionada con actividades PAC, aperturas y reconversiones.

Elaborar informes para la Dirección de Mercado y Presidencia (Casino, IRTS, etc.)

Coordinar la correcta comunicación de la estrategia de precios en medios (TV, radio, prensa, email, Retail TV, etc.).

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración de Empresas, Comunicación, Publicidad o carreras afines.

Deseable: Especialización en Mercadeo Estratégico, Gerencia Comercial, o áreas relacionadas.

Endodoncista – Bogotá

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

En Compensar están en la búsqueda de un endodoncista para fortalecer su equipo en la Sede Calle 134. Esta es una excelente oportunidad para profesionales que desean crecer en un entorno dinámico, colaborativo y comprometido con el bienestar de nuestros usuarios.

Responsabilidades:

Realizar procedimientos endodónticos de alta calidad.

Diagnosticar y tratar afecciones del tejido pulpar.

Brindar asesoría a los pacientes sobre cuidados postratamiento.

Requerimientos:

Profesional en Odontología con especialización en Endodoncia.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Licencia profesional vigente.

Curso de Radioprotección.

Curso vigente de Atención a víctimas de violencia sexual.

Representante bilingüe – Cali

Empresa: Foundever

Salario: $ 3.080.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Foundever está en busca de representantes bilingües para su campaña de servicio al cliente vía chat.

Responsabilidades:

Proporcionar asistencia bilingüe a clientes en inglés mediante chat.

Atender inquietudes relacionadas con solicitudes de pago.

Guiar a los usuarios en la resolución de problemas técnicos y financieros con nuestra aplicación.

Mantener una comunicación profesional y amistosa en todas las interacciones.

Gestionar múltiples conversaciones simultáneamente manteniendo un servicio de alta calidad.

Documentar y seguir procedimientos para resolver problemas eficientemente.

Requerimientos:

Dominio del inglés nivel B2+ requerido.

Residir en Cali o planear mudarse antes de comenzar a trabajar.

Edad mínima de 18 años.

Diploma de bachillerato o equivalente.

Fuertes habilidades para realizar múltiples tareas a la vez.

Habilidades básicas en computación (sistemas operativos, internet).

Actitud positiva hacia el servicio al cliente.

Pasaporte y permiso de trabajo (para extranjeros).

Analista de procesos - Planeación producción – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El objetivo del cargo será garantizar la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información de los procesos de transformación, mediante el control del flujo de producto e inventarios, para optimizar recursos y responder a la demanda.

Responsabilidades:

Colaborar en el análisis y determinación de los niveles adecuados de inventarios de seguridad en cada punto crítico de la cadena de suministro.

Estimar la demanda, tiempos de entrega y capacidad de producción.

Asegurar el flujo continuo de productos, evitando interrupciones en la producción y facilitando la sincronización de los procesos.

Recopilar y analizar datos relevantes de demanda, inventarios y capacidad de producción.

Coordinar con los equipos de producción, abastecimiento y logística para asegurar que la información sea precisa y esté alineada con las necesidades operativas.

Monitorear el movimiento de productos entre los distintos eslabones de la cadena.

Implementar herramientas de gestión logística e indicadores clave.

Reducir los tiempos de respuesta y agilidad en las entregas.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería industrial, de procesos, producción, logística, administración de empresas o áreas afines.

2 años de experiencia en cargos relacionados.

Indispensable conocimiento de excel intermedio.

Deseable conocimiento de As400, Power BI, Queries.