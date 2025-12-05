Múltiples empresas buscan profesionales administrativos y financieros: postúlese aquí

El sector administrativo y financiero es clave para garantizar la estabilidad, el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier organización. Su labor en la gestión eficiente de recursos, la optimización de decisiones, el aseguramiento de la liquidez y la proyección de la inversión lo convierte en un eje fundamental para la economía. Bajo esta dinámica, hoy se encuentran disponibles miles de oportunidades laborales en diversas ciudades del país para quienes desean desempeñarse en este campo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán vacantes ajustadas a distintos perfiles y niveles de experiencia.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: Stock

Analista servicios administrativos – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, liderará proyectos de expansión y actualización de infraestructura e inmobiliario, optimizando los recursos asignados de acuerdo con las necesidades de la compañía.

Responsabilidades:

Coordinar procesos y contratos de servicios administrativos.

Liderar proyectos de expansión y actualización de infraestructura.

Optimizar recursos asignados.

Gestionar presupuestos y planificación.

Negociar con proveedores y stakeholders.

Implementar mejoras en los procesos administrativos.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.

Habilidades avanzadas en Excel, Power Pivot, SharePoint y Power BI.

Experiencia en gestión de recursos físicos y procesos.

Conocimientos en diseño e implementación de proyectos.

Ejecutivo de vivienda – Santa Marta

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como ejecutivo de vivienda, disfrutará del contacto directo con clientes y constructoras, generando negocios donde otros solo ven oportunidades.

Responsabilidades:

Impulsar la colocación de créditos de vivienda en proyectos no subrogados.

Buscar activamente nuevos negocios en salas de ventas.

Generar alianzas estratégicas con constructoras.

Identificar y capitalizar oportunidades de negocios.

Acompañar al cliente en el proceso de decisión de compra.

Requerimientos:

Estudiante desde VI semestre en carreras administrativas, financieras, mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 1 año en roles comerciales con cumplimiento de metas.

Deseable experiencia en el sector bancario, financiero o constructor.

Gusto por el trabajo en campo y apertura de clientes.

Habilidad para relacionarse atención al cliente y negociación.

Analista administrativo y financiero – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 2.701.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El propósito del cargo será apoyar al administrador del centro de ventas en la ejecución de controles y actividades relacionadas con el manejo responsable de los recursos de la compañía.

Responsabilidades:

Realizar la liquidación diaria de rutas, conciliando efectivo, facturas y notas crédito.

Validar cargues, devoluciones y documentos de clientes de crédito.

Registrar y pagar gastos operativos, viáticos y vales de caja, asegurando el cumplimiento de políticas internas.

Atender notas contables y dar soporte a los procesos de cierre diario y conciliaciones.

Apoyar el control de inventarios de producto terminado en CV y vehículos, de acuerdo con la frecuencia establecida.

Requerimientos:

Formación académica: Tecnólogo o Profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carreras afines.

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos administrativos o financieros, con manejo de procesos de liquidación, distribución o control.

Conocimientos: Manejo intermedio de Office (Excel) y nociones básicas de conciliaciones contables.

Auxiliar administrativo – Medellín

Empresa: Corautos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el trabajo administrativo, la organización y el servicio al cliente? Corautos busca una persona comprometida, responsable y con atención al detalle para apoyar los procesos administrativos y contables de la unidad de negocio.

Responsabilidades:

Manejar la caja menor y elaborar las legalizaciones para solicitud de reembolsos.

Entregar y controlar anticipos de gastos con autorización del director correspondiente.

Recibir, revisar e ingresar al sistema las legalizaciones de anticipos.

Facturar comisiones, cobros y conciliaciones de tarjetas de crédito.

Gestionar consumos internos, pedidos de papelería, refrigerios y dotaciones.

Registrar facturas y órdenes de compra en el sistema contable.

Apoyar la gestión documental, mensajería y control de proveedores.

Requerimientos:

Técnica en Administración, Contaduría o áreas afines.

Mínimo 1 año en funciones administrativas o contables.