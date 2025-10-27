Nuevas convocatorias laborales con contratación inmediata: vea cómo postularse

El mercado laboral colombiano se está moviendo a velocidad récord. Empresas de distintos sectores han abierto nuevas vacantes con contratación inmediata, lo que significa que el proceso de selección es ágil y el inicio del trabajo puede concretarse en días.

Estas ofertas suelen concentrarse en áreas como ventas, logística, operarios de planta, atención al cliente y servicios generales, y están distribuidas en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Muchas de estas vacantes incluso aceptan candidatos sin experiencia o con conocimientos básicos, lo que abre la puerta para más personas que buscan empleo urgente.

Cree su perfil gratuito, suba su hoja de vida y aplique en pocos minutos. Y tome nota de estos tres consejos clave:

Asegúrese de que su hoja de vida esté actualizada y enfocada al cargo: incluya logros concretos, aunque sean básicos.

Use palabras clave que coincidan con el anuncio de la vacante: por ejemplo “ventas”, “logística”, “atención al cliente”, “operario”.

Verifique que sus datos de contacto estén activos y completos, para que puedan llamarlo o escribirle inmediatamente si lo preseleccionan.

Vacantes disponibles

Mercaderista Bogotá

Salario: 1.423.500

Importante compañía de línea de productos para el hogar, líder en el mercado, requiere para su equipo de trabajo personal bachiller con experiencia reciente de un año como mercaderista o mercaimpulsador en almacenes de cadena, con excelentes habilidades de servicio al cliente.

Debe tener disponibilidad para realizar ruta viajera en Sabana y zona norte de la ciudad.

Qué ofrece la empresa:

Salario de $1.423.000 más comisiones por cumplimiento (garantizadas por dos meses), auxilio de comunicación ($10.000) y prestaciones de ley.

Lugar de trabajo: Sabana y zona norte.

Horario: lunes a sábado de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. y dos domingos al mes.

Contrato: obra o labor.

Beneficios:

La compañía cuenta con un fondo de empleados, donde se puede adquirir boletería y confitería con descuentos, acceder a alianzas educativas para el crecimiento profesional propio o de los hijos, descuentos con agencias de viajes, financiación para vivienda y descuentos en productos para el hogar.

Asesor comercial urgente Rionegro

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Perfil

Se busca un asesor comercial para trabajar exclusivamente en tiendas PATPRIMO, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail. Se valora su conocimiento del ambiente operativo y comercial.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Horarios:

Rotativos domingo a domingo, apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Se ofrece

Contrato directo con la empresa.

Comisiones sin techo y sin piso según el cumplimiento de indicadores.

Pagos puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuento de compra de productos.

Auxiliar logístico en Bogotá

Salario: 1.856.000

Importante compañía multinacional con sede en Bogotá (Zona Norte, Toberín) busca de manera urgente candidatos para el cargo de auxiliar de bodega.

Si cuenta con un año de experiencia en operación logística, picking, packing, inventarios, y manejo de cargue y descargue de mercancía, este puesto podría ser para usted.

Se ofrece

Contrato: por obra o labor

Horarios: lunes y viernes (De 6 a.m. a 1 p.m. y 1 p.m. a 8 p.m.)

Martes, miércoles y jueves (6 a.m. a 2 p.m. y 2 p.m. a 10 p.m.)

Sábado (6 a.m. a 11:30 a.m. y 11:30 a.m. a 5 p.m.)

Salario:

Sueldo base: $1.423.500

Auxilio legal de transporte: $200.000

Auxilio de movilización extralegal: $110.600

Auxilio de alimentación extralegal: $121.900

Operario de montacarga

Salario: 1.546.883 a 1.964.288

Staffing de Colombia, empresa líder en servicios temporales, se encuentra en la búsqueda de un montacarguista bachiller con mínimo un año de experiencia en el área.

Debe haber realizado funciones de movimiento y almacenamiento de materiales pesados, como cilindros de gas y otros suministros, para apoyar las operaciones logísticas.

Requisitos

Curso de montacargas vigente.

Licencia B1 sin multas.

Condiciones laborales:

Salario: $1.546.883 + $200.000 auxilio de transporte + Sobre sueldo $ 217.408 + prestaciones de ley.

$1.546.883 + $200.000 auxilio de transporte + Sobre sueldo $ 217.408 + prestaciones de ley. Horario: lunes a sábado, en turnos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. o de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

lunes a sábado, en turnos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. o de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Pagos: quincenales los días 10 y 25 de cada mes (5 días antes de la quincena).

Ejecutivo comercial institucional B2B

Salario: 1.800.000 a 3.000.000

Se busca un ejecutivo comercial institucional para unirse a un equipo dinámico. Si la persona cuenta con experiencia en ventas en canal institucional o en representación comercial institucional, esta es una oportunidad ideal.

Su función principal será desarrollar relaciones sólidas con clientes institucionales, asegurando el crecimiento sostenible del negocio. Además, deberá identificar y satisfacer necesidades específicas de los clientes, proponiendo soluciones innovadoras que fortalezcan la posición de la empresa en el mercado.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes institucionales.

Identificar oportunidades de negocio y proponer soluciones personalizadas.

Negociar contratos y cerrar acuerdos beneficiosos para ambas partes.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la satisfacción del cliente.

Elaborar estrategias de ventas efectivas para el canal institucional.

Requerimientos:

Título profesional en Administración Mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 3 años en ventas institucionales.

Habilidades demostrables en negociación y cierre de ventas.

Conocimiento del mercado institucional y sus dinámicas.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Auxiliar de bodega en Itagüí

Salario: 1.423.500

Importante compañía multinacional con sede en La Tablaza (La Estrella) busca de manera urgente candidatos para el cargo de auxiliar de bodega.

Si cuenta con un año de experiencia en operación logística, picking, packing, inventarios, y manejo de cargue y descargue de mercancía, este puesto podría ser para usted.

Se ofrece: