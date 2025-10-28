Nuevas ofertas de trabajo para fin de semana: aplique gratis hoy mismo

El trabajo de fin de semana se ha convertido en una excelente alternativa para quienes buscan generar ingresos adicionales o adquirir experiencia sin afectar sus estudios o actividades principales. En Colombia, cada vez más empresas ofrecen empleos con horarios flexibles durante sábados y domingos, especialmente en sectores como ventas, atención al cliente, logística, restaurantes y entretenimiento.

Estas vacantes permiten equilibrar la vida personal y laboral, además de fortalecer habilidades blandas como el trabajo en equipo y la atención al público. Muchas compañías valoran este tipo de experiencia como punto de partida para ofrecer contratos más estables o de tiempo completo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas activas para trabajo de fin de semana, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique al cargo que más se ajuste a su disponibilidad.

Recuerde que el proceso es completamente gratuito. A continuación, le mostramos algunas de las vacantes más destacadas.

Los beneficios de trabajar los fines de semana incluyen mayor flexibilidad para quienes tienen compromisos entre semana, más tranquilidad y menos distracciones, y la posibilidad de avanzar en proyectos personales o de trabajo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asesor fines de semana – Barranquilla

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.

Asesores comerciales fin de semana zona sur - Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.423.500

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad! Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Brindar una excelente atención al cliente.

Asesorar a los clientes asegurando un total look, realizar ventas cruzadas.

Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.

Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como asesor en el campo retail moda.

Habilidad en ventas y desempeño.

Excelentes habilidades comunicativas.

Pasión por la moda y las ventas.

Bachillerato completo.

Vivir en Fontibón o cerca al centro comercial Gran Estación.

Cajero fines de semana – Villavicencio

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Está buscando un trabajo emocionante para los fines de semana? ¡Únase al equipo como cajero fin de semana en Villavicencio!

Responsabilidades:

Registrar productos y servicios adquiridos por clientes en el sistema POS y SCO.

Verificar descripción, valor, código contenido y cantidad de los productos.

Recaudar el valor de las compras usando diferentes medios de pago.

Asegurar que se cumpla con el protocolo de servicio al cliente.

Asesorar a los clientes en el uso de tecnología de cajas de autopago.

Verificar la legalidad y seguridad de los medios de pago utilizados.

Recibir y verificar pagos de recaudos no relacionados con ventas directas.

Cuidar y controlar recursos de trabajo como papelería y equipos de cobro.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa como cajero o en posiciones similares.

Conocimientos básicos en manejo de terminales POS y SCO.

Habilidades en atención al cliente y orientación al detalle.

Disponibilidad para trabajar los fines de semana.

Capacidad de manejar efectivo y transacciones con precisión.

Asesor fines de semana – Bogotá D.C.

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

¿Le apasiona la moda, las ventas y quiere representar la marca Patprimo? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.