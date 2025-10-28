EMPLEO
Nuevas ofertas de trabajo para fin de semana: aplique gratis hoy mismo
Juliana Flórez
El trabajo de fin de semana se ha convertido en una excelente alternativa para quienes buscan generar ingresos adicionales o adquirir experiencia sin afectar sus estudios o actividades principales. En Colombia, cada vez más empresas ofrecen empleos con horarios flexibles durante sábados y domingos, especialmente en sectores como ventas, atención al cliente, logística, restaurantes y entretenimiento.
Estas vacantes permiten equilibrar la vida personal y laboral, además de fortalecer habilidades blandas como el trabajo en equipo y la atención al público. Muchas compañías valoran este tipo de experiencia como punto de partida para ofrecer contratos más estables o de tiempo completo.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas activas para trabajo de fin de semana, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique al cargo que más se ajuste a su disponibilidad.
Recuerde que el proceso es completamente gratuito. A continuación, le mostramos algunas de las vacantes más destacadas.
Asesor fines de semana – Barranquilla
Empresa: Patprimo
Salario: 1.423.500 a 2.000.000
Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
- Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
- Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
- Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
- Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
- Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
- Orientación al cliente y resultados.
- Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.
Asesores comerciales fin de semana zona sur - Bogotá D.C.
Empresa: Studio F
Salario: 1.423.500
Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad! Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos.
- Brindar una excelente atención al cliente.
- Asesorar a los clientes asegurando un total look, realizar ventas cruzadas.
- Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.
- Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses como asesor en el campo retail moda.
- Habilidad en ventas y desempeño.
- Excelentes habilidades comunicativas.
- Pasión por la moda y las ventas.
- Bachillerato completo.
- Vivir en Fontibón o cerca al centro comercial Gran Estación.
Cajero fines de semana – Villavicencio
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
¿Está buscando un trabajo emocionante para los fines de semana? ¡Únase al equipo como cajero fin de semana en Villavicencio!
Responsabilidades:
- Registrar productos y servicios adquiridos por clientes en el sistema POS y SCO.
- Verificar descripción, valor, código contenido y cantidad de los productos.
- Recaudar el valor de las compras usando diferentes medios de pago.
- Asegurar que se cumpla con el protocolo de servicio al cliente.
- Asesorar a los clientes en el uso de tecnología de cajas de autopago.
- Verificar la legalidad y seguridad de los medios de pago utilizados.
- Recibir y verificar pagos de recaudos no relacionados con ventas directas.
- Cuidar y controlar recursos de trabajo como papelería y equipos de cobro.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa como cajero o en posiciones similares.
- Conocimientos básicos en manejo de terminales POS y SCO.
- Habilidades en atención al cliente y orientación al detalle.
- Disponibilidad para trabajar los fines de semana.
- Capacidad de manejar efectivo y transacciones con precisión.
Asesor fines de semana – Bogotá D.C.
Empresa: Patprimo
Salario: 1.423.500 a 2.000.000
¿Le apasiona la moda, las ventas y quiere representar la marca Patprimo? ¡Esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
- Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
- Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
- Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
- Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
- Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
- Orientación al cliente y resultados.
- Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.
