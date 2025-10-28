Suscribirse

Nuevas ofertas de trabajo para fin de semana: aplique gratis hoy mismo

¡No deje pasar esta oportunidad!

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

28 de octubre de 2025, 8:54 p. m.
Jovenes trabajo
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Adobe Stock

El trabajo de fin de semana se ha convertido en una excelente alternativa para quienes buscan generar ingresos adicionales o adquirir experiencia sin afectar sus estudios o actividades principales. En Colombia, cada vez más empresas ofrecen empleos con horarios flexibles durante sábados y domingos, especialmente en sectores como ventas, atención al cliente, logística, restaurantes y entretenimiento.

Estas vacantes permiten equilibrar la vida personal y laboral, además de fortalecer habilidades blandas como el trabajo en equipo y la atención al público. Muchas compañías valoran este tipo de experiencia como punto de partida para ofrecer contratos más estables o de tiempo completo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas activas para trabajo de fin de semana, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique al cargo que más se ajuste a su disponibilidad.

Recuerde que el proceso es completamente gratuito. A continuación, le mostramos algunas de las vacantes más destacadas.

.
Los beneficios de trabajar los fines de semana incluyen mayor flexibilidad para quienes tienen compromisos entre semana, más tranquilidad y menos distracciones, y la posibilidad de avanzar en proyectos personales o de trabajo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asesor fines de semana – Barranquilla

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
  • Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
  • Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
  • Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
  • Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
  • Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
  • Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
  • Orientación al cliente y resultados.
  • Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.

¡Postúlese aquí!

Asesores comerciales fin de semana zona sur - Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.423.500

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad! Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.
  • Asegurar el cumplimiento de los objetivos.
  • Brindar una excelente atención al cliente.
  • Asesorar a los clientes asegurando un total look, realizar ventas cruzadas.
  • Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.
  • Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses como asesor en el campo retail moda.
  • Habilidad en ventas y desempeño.
  • Excelentes habilidades comunicativas.
  • Pasión por la moda y las ventas.
  • Bachillerato completo.
  • Vivir en Fontibón o cerca al centro comercial Gran Estación.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo sí hay: múltiples empresas están contratando en octubre

Cajero fines de semana – Villavicencio

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Está buscando un trabajo emocionante para los fines de semana? ¡Únase al equipo como cajero fin de semana en Villavicencio!

Responsabilidades:

  • Registrar productos y servicios adquiridos por clientes en el sistema POS y SCO.
  • Verificar descripción, valor, código contenido y cantidad de los productos.
  • Recaudar el valor de las compras usando diferentes medios de pago.
  • Asegurar que se cumpla con el protocolo de servicio al cliente.
  • Asesorar a los clientes en el uso de tecnología de cajas de autopago.
  • Verificar la legalidad y seguridad de los medios de pago utilizados.
  • Recibir y verificar pagos de recaudos no relacionados con ventas directas.
  • Cuidar y controlar recursos de trabajo como papelería y equipos de cobro.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa como cajero o en posiciones similares.
  • Conocimientos básicos en manejo de terminales POS y SCO.
  • Habilidades en atención al cliente y orientación al detalle.
  • Disponibilidad para trabajar los fines de semana.
  • Capacidad de manejar efectivo y transacciones con precisión.

¡Postúlese aquí!

Asesor fines de semana – Bogotá D.C.

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

¿Le apasiona la moda, las ventas y quiere representar la marca Patprimo? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
  • Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
  • Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
  • Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
  • Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
  • Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
  • Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
  • Orientación al cliente y resultados.
  • Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

