Nuevas ofertas laborales para bachilleres y técnicos en el país

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

1 de octubre de 2025, 11:40 p. m.
Trabajo tienda
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

Conseguir empleo no es solo un asunto de títulos universitarios. Esta semana se abrieron nuevas vacantes en Colombia dirigidas específicamente a bachilleres y técnicos, una señal de que el mercado laboral se está moviendo y está reconociendo el valor de quienes cuentan con habilidades prácticas y ganas de aprender.

Las oportunidades incluyen puestos en áreas de logística, comercio, producción, ventas y atención al cliente. Muchas de estas ofertas no exigen experiencia previa, lo que las convierte en la opción perfecta para quienes buscan dar el primer paso o retomar su vida laboral con contratos formales y beneficios de ley.

En Semana Empleos encontrará estas convocatorias y más de 110.000 vacantes en todo el país.

Para destacar en Magneto, cuide que su hoja de vida sea clara y concisa: mencione cursos, certificaciones cortas o incluso voluntariados. Ese tipo de detalles puede ser decisivo a la hora de pasar los filtros de selección.

Técnico tecnólogo soporte técnico

Salario: $ 1.650.000 a $ 2.000.000

Se busca un técnico o tecnólogo en soporte y mantenimiento para unirse a un equipo dinámico. Como técnico de soporte, será responsable de garantizar que los clientes y sus sistemas funcionen de manera óptima, brindando asistencia técnica tanto en sitio como de forma remota.

Se valora la dedicación al servicio y la capacidad de gestionar y resolver problemas de manera eficiente. Si se trata de un especialista en mantenimiento con habilidades de comunicación y disposición para enfrentar nuevos desafíos, la empresa ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de desarrollo profesional.

Responsabilidades:

  • Brindar soporte técnico a usuarios finales en diferentes ubicaciones.
  • Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
  • Gestionar incidencias y resolver problemas técnicos en tiempo y forma.
  • Asistir en la configuración e instalación de hardware y software.
  • Documentar procedimientos y soluciones para futuras referencias.

Requerimientos:

  • Título técnico o tecnólogo en sistemas o afines.
  • Experiencia mínima de 6 meses en soporte técnico.
  • Capacidad para trabajar en diferentes ubicaciones y de forma remota.
  • Conocimientos de hardware y software.
  • Excelente habilidad de comunicación y servicio al cliente.
  • Constante aprendizaje.

¡Aplique ya!

Técnico eléctrico Bucaramanga

Se busca un técnico eléctrico con experiencia en montaje y adecuación de sistemas eléctricos de media y baja tensión. Como técnico electricista, será responsable de apoyar labores de montajes industriales y colaborar con ingenieros electricistas en diversos proyectos. La empresa ofrece un entorno dinámico y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

  • Apoyar en montajes industriales.
  • Brindar apoyo a ingenieros electricistas en proyectos.
  • Adecuar sistemas de media y baja tensión.
  • Realizar trabajos en altura.
  • Otras funciones propias del cargo.

Requerimientos:

  • Técnico Laboral Auxiliar Eléctrico o Electricista.
  • Experiencia mínima de 2 años en montaje de sistemas eléctricos.
  • Disponibilidad para viajar a nivel nacional.
  • Experiencia en trabajos en alturas.
  • Residencia en Bucaramanga o disponibilidad para trasladarse.

¡Aplique ya!

Técnico electromecánico

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.200.000

Se requiere técnico electromecánico para Amoblando Pullman.

Ciudad: Bogotá

Salario: $ 1.423.500 + $ 450.000 bono de alimentación + todas las prestaciones de ley.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / sábados hasta la 1:20 p.m.

Formación: Técnico electromecánico, tecnólogo o profesional en mecánica industrial o afines.

Perfil del cargo:

  • Experiencia mínima de 1 año.
  • Conocimientos en soldadura.
  • Conocimientos en electricidad.
  • Curso de alturas vigente.
  • Capacidad para realizar mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria.
  • Conocimiento para desarrollar y poner a punto nuevos equipos o proyectos.
  • Uso adecuado de herramientas y equipos relacionados con el área.

Beneficios:

  • Contrato estable y todas las prestaciones de ley.
  • Bonificación de alimentación.
  • Ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo.
  • Oportunidad de crecimiento y aprendizaje continuo.

¡Aplique ya!

Auxiliar técnico Medellín

Salario: $ 1.500.000

Se busca técnico en seguridad electrónica con experiencia en instalaciones y mantenimiento de sistemas de seguridad.

Funciones

  • Instalación y mantenimiento de CCTV, alarmas y control de acceso
  • Manejo de cableado estructurado y canaletas eléctricas
  • Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos

Requisitos indispensables

  • Bachiller académico
  • Manejo de herramientas básicas y conocimientos en sistemas de cableado
  • Mínimo 1 año de experiencia en cargos relacionados (CCTV, alarmas, redes, etc.)
  • Curso vigente de trabajo en alturas.

¡Aplique ya!

Auxiliar de línea electrodomésticos B

Salario a convenir

En Alkosto - Ktronix se busca un auxiliar de línea electrodomésticos que será fundamental para cumplir con las expectativas de las familias colombianas. Será responsable de garantizar y mantener la sección de electrodomésticos y tecnología ordenada, limpia y surtida. Se requiere experiencia en ventas y asesoría de productos como celulares y línea blanca. La empresa ofrece contrato indefinido, oportunidades de crecimiento, primas extralegales y un excelente ambiente laboral.

Responsabilidades:

  • Mantener la sección de electrodomésticos ordenada y limpia.
  • Surtir los productos de tecnología y electrodomésticos.
  • Asesorar a los clientes en el punto de venta.
  • Proveer información clara y precisa sobre los productos.
  • Garantizar una excelente atención al cliente.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o asesoría de productos electrónicos.
  • Actitud positiva y buen servicio al cliente.
  • Conocimiento de productos como celulares y línea blanca.

¡Aplique ya!

Bachiller motorizado Bogotá

Salario a convenir

Importante empresa de consumo masivo busca personal masculino con moto para unirse a su equipo de trabajo. Deben ser bachilleres graduados. Se aceptan candidatos con o sin experiencia en funciones como visitar tiendas diariamente, ubicación de material publicitario, diligenciamiento de encuestas, organización de productos por tienda y envío de información. Es indispensable contar con celular con datos.

Duración: hasta el 5 de octubre de 2025.Horario: de 7:00 a.m. hasta terminar la ruta (locales y viajeras cercanas).

  • Salario: SMLV.
  • Transporte diario: $15.496 ruta local.
  • Variable: SMMLV + auxilio de transporte legal.
  • Auxilio datos celular: $5.000 / día.
  • Auxilio de transporte: $16.397 diario.
  • Requisitos indispensables: tener moto con papeles al día y celular con datos.

Habilidades:

  • Manejo de GPS.
  • Puntualidad.
  • Responsabilidad.

¡Aplique ya!

