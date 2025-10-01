Empleo
Nuevas ofertas laborales para bachilleres y técnicos en el país
¡Aplique gratis en Semana Empleos!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Conseguir empleo no es solo un asunto de títulos universitarios. Esta semana se abrieron nuevas vacantes en Colombia dirigidas específicamente a bachilleres y técnicos, una señal de que el mercado laboral se está moviendo y está reconociendo el valor de quienes cuentan con habilidades prácticas y ganas de aprender.
Las oportunidades incluyen puestos en áreas de logística, comercio, producción, ventas y atención al cliente. Muchas de estas ofertas no exigen experiencia previa, lo que las convierte en la opción perfecta para quienes buscan dar el primer paso o retomar su vida laboral con contratos formales y beneficios de ley.
En Semana Empleos encontrará estas convocatorias y más de 110.000 vacantes en todo el país.
Para destacar en Magneto, cuide que su hoja de vida sea clara y concisa: mencione cursos, certificaciones cortas o incluso voluntariados. Ese tipo de detalles puede ser decisivo a la hora de pasar los filtros de selección.
Técnico tecnólogo soporte técnico
Salario: $ 1.650.000 a $ 2.000.000
Se busca un técnico o tecnólogo en soporte y mantenimiento para unirse a un equipo dinámico. Como técnico de soporte, será responsable de garantizar que los clientes y sus sistemas funcionen de manera óptima, brindando asistencia técnica tanto en sitio como de forma remota.
Se valora la dedicación al servicio y la capacidad de gestionar y resolver problemas de manera eficiente. Si se trata de un especialista en mantenimiento con habilidades de comunicación y disposición para enfrentar nuevos desafíos, la empresa ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de desarrollo profesional.
Responsabilidades:
- Brindar soporte técnico a usuarios finales en diferentes ubicaciones.
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
- Gestionar incidencias y resolver problemas técnicos en tiempo y forma.
- Asistir en la configuración e instalación de hardware y software.
- Documentar procedimientos y soluciones para futuras referencias.
Requerimientos:
- Título técnico o tecnólogo en sistemas o afines.
- Experiencia mínima de 6 meses en soporte técnico.
- Capacidad para trabajar en diferentes ubicaciones y de forma remota.
- Conocimientos de hardware y software.
- Excelente habilidad de comunicación y servicio al cliente.
- Constante aprendizaje.
Técnico eléctrico Bucaramanga
Se busca un técnico eléctrico con experiencia en montaje y adecuación de sistemas eléctricos de media y baja tensión. Como técnico electricista, será responsable de apoyar labores de montajes industriales y colaborar con ingenieros electricistas en diversos proyectos. La empresa ofrece un entorno dinámico y oportunidades de crecimiento.
Responsabilidades:
- Apoyar en montajes industriales.
- Brindar apoyo a ingenieros electricistas en proyectos.
- Adecuar sistemas de media y baja tensión.
- Realizar trabajos en altura.
- Otras funciones propias del cargo.
Requerimientos:
- Técnico Laboral Auxiliar Eléctrico o Electricista.
- Experiencia mínima de 2 años en montaje de sistemas eléctricos.
- Disponibilidad para viajar a nivel nacional.
- Experiencia en trabajos en alturas.
- Residencia en Bucaramanga o disponibilidad para trasladarse.
Técnico electromecánico
Salario: $ 1.800.000 a $ 2.200.000
Se requiere técnico electromecánico para Amoblando Pullman.
Ciudad: Bogotá
Salario: $ 1.423.500 + $ 450.000 bono de alimentación + todas las prestaciones de ley.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / sábados hasta la 1:20 p.m.
Formación: Técnico electromecánico, tecnólogo o profesional en mecánica industrial o afines.
Perfil del cargo:
- Experiencia mínima de 1 año.
- Conocimientos en soldadura.
- Conocimientos en electricidad.
- Curso de alturas vigente.
- Capacidad para realizar mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria.
- Conocimiento para desarrollar y poner a punto nuevos equipos o proyectos.
- Uso adecuado de herramientas y equipos relacionados con el área.
Beneficios:
- Contrato estable y todas las prestaciones de ley.
- Bonificación de alimentación.
- Ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo.
- Oportunidad de crecimiento y aprendizaje continuo.
Auxiliar técnico Medellín
Salario: $ 1.500.000
Se busca técnico en seguridad electrónica con experiencia en instalaciones y mantenimiento de sistemas de seguridad.
Funciones
- Instalación y mantenimiento de CCTV, alarmas y control de acceso
- Manejo de cableado estructurado y canaletas eléctricas
- Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos
Requisitos indispensables
- Bachiller académico
- Manejo de herramientas básicas y conocimientos en sistemas de cableado
- Mínimo 1 año de experiencia en cargos relacionados (CCTV, alarmas, redes, etc.)
- Curso vigente de trabajo en alturas.
Auxiliar de línea electrodomésticos B
Salario a convenir
En Alkosto - Ktronix se busca un auxiliar de línea electrodomésticos que será fundamental para cumplir con las expectativas de las familias colombianas. Será responsable de garantizar y mantener la sección de electrodomésticos y tecnología ordenada, limpia y surtida. Se requiere experiencia en ventas y asesoría de productos como celulares y línea blanca. La empresa ofrece contrato indefinido, oportunidades de crecimiento, primas extralegales y un excelente ambiente laboral.
Responsabilidades:
- Mantener la sección de electrodomésticos ordenada y limpia.
- Surtir los productos de tecnología y electrodomésticos.
- Asesorar a los clientes en el punto de venta.
- Proveer información clara y precisa sobre los productos.
- Garantizar una excelente atención al cliente.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o asesoría de productos electrónicos.
- Actitud positiva y buen servicio al cliente.
- Conocimiento de productos como celulares y línea blanca.
Bachiller motorizado Bogotá
Salario a convenir
Importante empresa de consumo masivo busca personal masculino con moto para unirse a su equipo de trabajo. Deben ser bachilleres graduados. Se aceptan candidatos con o sin experiencia en funciones como visitar tiendas diariamente, ubicación de material publicitario, diligenciamiento de encuestas, organización de productos por tienda y envío de información. Es indispensable contar con celular con datos.
Duración: hasta el 5 de octubre de 2025.Horario: de 7:00 a.m. hasta terminar la ruta (locales y viajeras cercanas).
- Salario: SMLV.
- Transporte diario: $15.496 ruta local.
- Variable: SMMLV + auxilio de transporte legal.
- Auxilio datos celular: $5.000 / día.
- Auxilio de transporte: $16.397 diario.
- Requisitos indispensables: tener moto con papeles al día y celular con datos.
Habilidades:
- Manejo de GPS.
- Puntualidad.
- Responsabilidad.