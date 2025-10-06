Nuevas oportunidades en logística y transporte en Colombia

El sector logístico y de transporte en Colombia sigue creciendo a paso firme y generando empleo en todo el país.

Esta semana se han abierto nuevas ofertas en este sector que incluyen cargos para auxiliares de bodega, conductores, coordinadores logísticos, montacarguistas y operarios de cargue y descargue, con oportunidades tanto para bachilleres como para técnicos con experiencia. Muchas de estas compañías ofrecen contratación directa, estabilidad laboral y turnos rotativos que se ajustan a diferentes perfiles.

Quienes deseen postular pueden hacerlo de manera virtual y gratuita en Semana Empleos, donde hay más de 110.000 oportunidades activas en todo el país.

Para destacar en este tipo de convocatorias, se recomienda resaltar certificaciones en manejo de inventarios o conducción, incluir referencias laborales recientes y mantener actualizada la hoja de vida con logros y habilidades técnicas.

Auxiliar logístico Caldas, Antioquia

Si le apasiona el mundo de la logística y desea ser parte de un equipo dinámico en La Estrella, Antioquia, esta es una oportunidad ideal. Se busca un auxiliar de bodega comprometido y responsable para unirse a la planta ubicada en La Estrella.

Como asistente CEDI, tendrá la estabilidad laboral que busca y la posibilidad de crecer en una empresa que valora a sus colaboradores. Se ofrece contrato de obra o labor con posibilidad de pasar a indefinido, salario competitivo, pagos quincenales y bonos no salariales, además de beneficios adicionales como créditos de libre inversión.

Responsabilidades:

Realizar el cargue y descargue de mercancías en la planta.

Asistir en el alistamiento de pedidos y productos.

Brindar asistencia integral en todas las áreas de la planta cuando sea necesario.

Acompañar las rutas de distribución según se requiera.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en funciones de cargue y descargue.

Disponibilidad para trabajar horas extras cuando sea necesario.

Auxiliar logístico Cali

Salario: $ 1.423.000

Importante empresa de alimentos requiere bachiller o técnico con experiencia mínima de un año en el cargo. Entre las funciones se encuentran el cargue y descargue, almacenamiento, entrega de pedidos, entre otras.

Requisitos

Bachiller o Técnico

1 año de experiencia

Responsable y proactivo

Puntualidad

Disponibilidad de horario

Licencia de conducción A2

Salario mínimo legal vigente más prestaciones de ley.

Contrato a término indefinido

Auxiliar logístico Bogotá

Se invita a formar parte de una empresa líder en el sector logístico como auxiliar logístico, desempeñando un rol esencial en la gestión diaria de mercancías.

La persona seleccionada será responsable del almacenamiento eficiente, el alistamiento preciso y la participación activa en los procesos de cargue y descargue. Este puesto valora la flexibilidad para adaptarse a turnos rotativos y la capacidad de contribuir de manera efectiva en un entorno colaborativo.

Se ofrece un salario competitivo de $1.423.500 al mes, junto con todas las prestaciones de ley.

Para postularse, es necesario ser bachiller y contar con al menos seis meses de experiencia en logística o en bodega, además de una excelente disposición para trabajar en equipo.

Tipo contrato: Obra labor

Nivel de estudios requerido: Bachiller

Este empleo se encuentra disponible en la ciudad de Bogotá. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar logístico Bogotá

Importante empresa se encuentra en búsqueda de un dedicado auxiliar de almacén, también conocido como asistente de bodega u operario de almacén, para unirse a su equipo. Se ofrece un entorno laboral amigable y beneficios que respaldan el desarrollo profesional.

Si la persona interesada cuenta con experiencia en manejo de inventarios y despachos, y posee certificación vigente en manejo de montacargas, puede aplicar a esta vacante. Se trabajará de lunes a viernes en turnos rotativos, y los sábados en la mañana. Se ofrece un salario competitivo de $1.572.000 más todas las prestaciones de ley.

Responsabilidades:

Manejo y control de inventarios.

Realizar despachos de mercancía.

Operar montacargas de manera segura.

Colaborar en la organización del almacén.

Participar en el control de calidad de las mercancías.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en manejo de inventarios.

Certificación vigente en manejo de montacargas.

Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

Responsabilidad y organización en el trabajo.

Iniciativa para mejorar los procesos.

Conductor transporte logístico

Salario: $ 1.500.000 a $ 2.100.000

La empresa se encuentra en la búsqueda de un conductor urbano altamente responsable para unirse a su equipo en Medellín. Como chofer urbano, desempeñará un papel clave en la operación logística, asegurando que el transporte de mercancías se realice de manera segura y puntual en la ciudad y sus alrededores.

Se ofrece estabilidad laboral mediante contrato por obra o labor, además de un atractivo paquete de beneficios que incluye créditos de libre inversión y bonos de bienestar.

Responsabilidades:

Transportar mercancías de manera segura y puntual en Medellín y sus alrededores.

Registrar y manejar manifiestos de carga y otros documentos importantes.

Asegurar la custodia adecuada de los productos entregados.

Contribuir al mantenimiento adecuado del vehículo asignado.

Requerimientos:

Experiencia previa como conductor de transporte de productos o similar.

Licencia de conducción vigente para transporte de carga.

Conocimiento de rutas y direcciones en Medellín y su área metropolitana.

Capacidad para manejar documentos y registros de carga.

Despachador de transporte público Bogotá, D.C.

Se busca un despachador comprometido y organizado, encargado de coordinar y controlar la salida de vehículos y la asignación de rutas, asegurando el cumplimiento de los tiempos y normas establecidas. Al formar parte del equipo, trabajará en un entorno dinámico que fomenta la eficiencia y el desarrollo profesional. Como coordinador de logística, será fundamental para garantizar que las operaciones diarias se realicen sin contratiempos, optimizando recursos y asegurando un servicio de calidad.

Ofrecemos un salario competitivo, prestaciones de ley y beneficios que promueven la estabilidad laboral y el desarrollo dentro de la organización.

Responsabilidades:

Coordinar y despachar los vehículos de acuerdo con la operación diaria.

Verificar la documentación necesaria de conductores y vehículos antes de cada salida.

Realizar un seguimiento en tiempo real a las rutas y reportar cualquier novedad.

Mantener registros actualizados de despachos y novedades.

Requerimientos: