Nuevas oportunidades laborales: múltiples empresas están contratando hoy

El mercado laboral colombiano continúa mostrando dinamismo, con un aumento en los procesos de selección por parte de compañías de distintos sectores. En los últimos días, varias organizaciones han anunciado nuevas vacantes para reforzar sus equipos de trabajo, reflejando la confianza empresarial y la recuperación sostenida del empleo formal en el país.

Estas oportunidades abarcan perfiles técnicos, operativos y profesionales en áreas como logística, salud, tecnología, atención al cliente, ventas y finanzas. Muchas de las vacantes ofrecen beneficios adicionales como estabilidad laboral, formación continua y posibilidad de crecimiento interno, aspectos cada vez más valorados por los candidatos.

Quienes estén interesados en postularse pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las ofertas que más se ajusten a su experiencia o aspiraciones laborales.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles hoy en todo Colombia.

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire .

. Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de recursos humanos - tecnología.

o roles similares en áreas de recursos humanos - tecnología. Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.

o CRM. Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM ERP ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Coordinador logístico – Bogotá

Empresa: Croydon

Salario: 4.000.000

Este rol crucial implica supervisar y optimizar los procesos de planificación y logística, asegurando que las operaciones se ejecuten de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades:

Manejo de personal administrativo.

Generar pronósticos de demanda precisos.

Coordinar con áreas de almacenamiento para asegurar inventarios adecuados.

Monitorear la rotación de productos y proponer estrategias para productos de baja rotación.

Supervisar indicadores de pedidos.

Establecer y monitorear KPI logísticos.

Identificar cuellos de botella e ineficiencias en la cadena de suministro.

Proponer e implementar iniciativas para optimizar procesos.

Requerimientos:

Profesional en administración, ingeniería industrial o afines.

2 años de experiencia en roles relacionados.

Habilidad para coordinar múltiples tareas y proyectos.

Conocimiento en sistemas de gestión de almacenes WMS.

Analista de datos – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 5.100.000

Únase al equipo como analista de datos y sea un pilar clave en la construcción de una cultura consciente y sostenible en Tuya.

Responsabilidades:

Homologación de las diferentes fuentes de datos de la compañía con el fin de tener un único repositorio de consulta para el área y la vicepresidencia

Disponibilidad de datos correctos para la construcción de modelos analíticos

Investigación constante de nuevas bases de datos con información que pueda ayudar a crear modelos innovadores que apoyen los nuevos productos y la aprobación de clientes sin experiencia.

Requerimientos:

Título profesional en carreras Administrativas, Financieras, Ingenierías y carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en: manejo de bases estructuradas y no estructuradas, conocimientos afines al modelamiento de datos, con lógica de programación orientada a objetos en lenguajes como R y Python y gestión de bases de datos como SQL.

Auxiliar de farmacia – Bucaramanga

Empresa: Farmatodo

Salario: 1.969.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es técnico en farmacia y desea unirse a un entorno dinámico donde podrá aplicar sus conocimientos en dispensación de medicamentos y manejo de caja menor, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Dispensar medicamentos conforme a las prescripciones médicas.

Manejar caja menor y realizar transacciones de venta.

Almacenar y organizar medicamentos de acuerdo a las normativas.

Ofrecer un excelente servicio al cliente en la farmacia.

Trabajar en turnos rotativos de 8 horas de domingo a domingo.

Requerimientos:

Título como técnico en servicio farmacéutico.

Experiencia en dispensación de medicamentos y manejo de caja.

Actitud de servicio al cliente y habilidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Residencia en Bucaramanga o cercanías.