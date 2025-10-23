Nuevas vacantes para auxiliares administrativos: postúlese aquí

El rol del auxiliar administrativo sigue siendo clave dentro de las organizaciones, ya que garantiza el buen funcionamiento de los procesos internos y el apoyo a distintas áreas operativas. Por eso, empresas de diferentes sectores han abierto nuevas vacantes para fortalecer sus equipos con talento organizado, responsable y con habilidades para la gestión documental, la atención al cliente y el manejo de herramientas digitales.

Estas oportunidades representan una excelente opción para quienes buscan estabilidad, aprendizaje continuo y la posibilidad de proyectarse dentro de entornos laborales formales. Además, varias de las empresas contratantes ofrecen beneficios como horarios flexibles, oportunidades de formación y crecimiento profesional.

Si desea conocer las oportunidades disponibles, puede ingresar a este enlace, completar su perfil profesional y explorar las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia o intereses. Aquí le compartimos algunas de ellas. Recuerde que el proceso es gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Stock/Magneto

Auxiliar administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Pash

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como auxiliar administrativo, será esencial para asegurar la fluidez de las operaciones diarias.

Responsabilidades:

Gestionar correspondencia y documentos.

Atender llamadas telefónicas y coordinar agendas.

Apoyar en la organización de reuniones y eventos.

Mantener registros precisos y actualizados.

Proveer soporte administrativo a diferentes departamentos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en funciones administrativas.

Habilidad en el uso de Microsoft Office, especialmente Excel.

Excelente comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Auxiliar administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Coéxito

Salario: 1.551.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol es crucial para apoyar de manera eficiente los procesos administrativos y operativos del punto, contribuyendo así al correcto y óptimo funcionamiento del mismo.

Responsabilidades:

Apoyar las operaciones administrativas en los diferentes puntos a nivel regional.

Colaborar en la gestión de procesos operativos del punto.

Mantener actualizados los registros y archivos administrativos.

Coordinar con diferentes departamentos para asegurar el flujo de información.

Brindar soporte administrativo a los equipos de trabajo.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en carreras Administrativas Financieras.

Mínimo 6 meses de experiencia en funciones administrativas.

Auxiliar administrativo – Armenia

Empresa: Avista Colombia

Salario: 1.600.000 a 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, también conocido como asistente administrativo, tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades administrativas mientras apoyas al equipo en brindar un excelente servicio al cliente.

Responsabilidades:

Apoyar al equipo comercial en la gestión administrativa diaria.

Brindar información y soporte a los clientes respecto a nuestros servicios.

Facilitar el proceso de atracción y retención de clientes.

Garantizar un servicio al cliente excepcional.

Colaborar en el cierre de ventas proporcionando asistencia administrativa.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles administrativos.

Dominio intermedio de Excel.

Experiencia en servicio al cliente.

Conocimiento en ventas.

Auxiliar administrativa – Cali

Empresa: Gestión Asertiva

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo, desempeñará un rol esencial en la organización y atención al cliente, contribuyendo al funcionamiento eficiente de las operaciones diarias.

Responsabilidades:

Gestionar la agenda de citas del consultorio.

Brindar atención y servicio al cliente de manera profesional.

Realizar labores administrativas como archivo y gestión de documentos.

Colaborar en la coordinación de servicios al cliente.

Asistir en la organización de eventos y promociones del consultorio.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en auxiliar administrativa o carreras afines.

Mínimo dos años de experiencia en funciones similares.

Manejo eficiente de herramientas ofimáticas.

Habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.