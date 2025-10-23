Suscribirse

Nuevas vacantes para auxiliares administrativos: postúlese aquí

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez



Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de octubre de 2025, 8:06 p. m.
Comfandi está en la búsqueda de un Auxiliar Administrativo Operaciones
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

El rol del auxiliar administrativo sigue siendo clave dentro de las organizaciones, ya que garantiza el buen funcionamiento de los procesos internos y el apoyo a distintas áreas operativas. Por eso, empresas de diferentes sectores han abierto nuevas vacantes para fortalecer sus equipos con talento organizado, responsable y con habilidades para la gestión documental, la atención al cliente y el manejo de herramientas digitales.

Estas oportunidades representan una excelente opción para quienes buscan estabilidad, aprendizaje continuo y la posibilidad de proyectarse dentro de entornos laborales formales. Además, varias de las empresas contratantes ofrecen beneficios como horarios flexibles, oportunidades de formación y crecimiento profesional.

Si desea conocer las oportunidades disponibles, puede ingresar a este enlace, completar su perfil profesional y explorar las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia o intereses. Aquí le compartimos algunas de ellas. Recuerde que el proceso es gratuito y se puede realizar de manera virtual.

En Alfa, la atención al cliente se considera un pilar fundamental para garantizar el éxito continuo
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Stock/Magneto

Auxiliar administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Pash

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como auxiliar administrativo, será esencial para asegurar la fluidez de las operaciones diarias.

Responsabilidades:

  • Gestionar correspondencia y documentos.
  • Atender llamadas telefónicas y coordinar agendas.
  • Apoyar en la organización de reuniones y eventos.
  • Mantener registros precisos y actualizados.
  • Proveer soporte administrativo a diferentes departamentos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en funciones administrativas.
  • Habilidad en el uso de Microsoft Office, especialmente Excel.
  • Excelente comunicación verbal y escrita.
  • Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Coéxito

Salario: 1.551.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol es crucial para apoyar de manera eficiente los procesos administrativos y operativos del punto, contribuyendo así al correcto y óptimo funcionamiento del mismo.

Responsabilidades:

  • Apoyar las operaciones administrativas en los diferentes puntos a nivel regional.
  • Colaborar en la gestión de procesos operativos del punto.
  • Mantener actualizados los registros y archivos administrativos.
  • Coordinar con diferentes departamentos para asegurar el flujo de información.
  • Brindar soporte administrativo a los equipos de trabajo.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en carreras Administrativas Financieras.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en funciones administrativas.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo sí hay: vacantes en atención al cliente en todo el país

Auxiliar administrativo – Armenia

Empresa: Avista Colombia

Salario: 1.600.000 a 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, también conocido como asistente administrativo, tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades administrativas mientras apoyas al equipo en brindar un excelente servicio al cliente.

Responsabilidades:

  • Apoyar al equipo comercial en la gestión administrativa diaria.
  • Brindar información y soporte a los clientes respecto a nuestros servicios.
  • Facilitar el proceso de atracción y retención de clientes.
  • Garantizar un servicio al cliente excepcional.
  • Colaborar en el cierre de ventas proporcionando asistencia administrativa.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en roles administrativos.
  • Dominio intermedio de Excel.
  • Experiencia en servicio al cliente.
  • Conocimiento en ventas.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar administrativa – Cali

Empresa: Gestión Asertiva

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo, desempeñará un rol esencial en la organización y atención al cliente, contribuyendo al funcionamiento eficiente de las operaciones diarias.

Responsabilidades:

  • Gestionar la agenda de citas del consultorio.
  • Brindar atención y servicio al cliente de manera profesional.
  • Realizar labores administrativas como archivo y gestión de documentos.
  • Colaborar en la coordinación de servicios al cliente.
  • Asistir en la organización de eventos y promociones del consultorio.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en auxiliar administrativa o carreras afines.
  • Mínimo dos años de experiencia en funciones similares.
  • Manejo eficiente de herramientas ofimáticas.
  • Habilidades de comunicación y atención al cliente.
  • Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

