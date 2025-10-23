EMPLEO
Nuevas vacantes para auxiliares administrativos: postúlese aquí
Gran convocatoria laboral abierta.
El rol del auxiliar administrativo sigue siendo clave dentro de las organizaciones, ya que garantiza el buen funcionamiento de los procesos internos y el apoyo a distintas áreas operativas. Por eso, empresas de diferentes sectores han abierto nuevas vacantes para fortalecer sus equipos con talento organizado, responsable y con habilidades para la gestión documental, la atención al cliente y el manejo de herramientas digitales.
Estas oportunidades representan una excelente opción para quienes buscan estabilidad, aprendizaje continuo y la posibilidad de proyectarse dentro de entornos laborales formales. Además, varias de las empresas contratantes ofrecen beneficios como horarios flexibles, oportunidades de formación y crecimiento profesional.
Si desea conocer las oportunidades disponibles, puede ingresar a este enlace, completar su perfil profesional y explorar las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia o intereses. Aquí le compartimos algunas de ellas. Recuerde que el proceso es gratuito y se puede realizar de manera virtual.
Auxiliar administrativo – Bogotá D.C.
Empresa: Pash
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
Como auxiliar administrativo, será esencial para asegurar la fluidez de las operaciones diarias.
Responsabilidades:
- Gestionar correspondencia y documentos.
- Atender llamadas telefónicas y coordinar agendas.
- Apoyar en la organización de reuniones y eventos.
- Mantener registros precisos y actualizados.
- Proveer soporte administrativo a diferentes departamentos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en funciones administrativas.
- Habilidad en el uso de Microsoft Office, especialmente Excel.
- Excelente comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
Auxiliar administrativo – Bogotá D.C.
Empresa: Coéxito
Salario: 1.551.000
Tipo de contrato: Término fijo
Este rol es crucial para apoyar de manera eficiente los procesos administrativos y operativos del punto, contribuyendo así al correcto y óptimo funcionamiento del mismo.
Responsabilidades:
- Apoyar las operaciones administrativas en los diferentes puntos a nivel regional.
- Colaborar en la gestión de procesos operativos del punto.
- Mantener actualizados los registros y archivos administrativos.
- Coordinar con diferentes departamentos para asegurar el flujo de información.
- Brindar soporte administrativo a los equipos de trabajo.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en carreras Administrativas Financieras.
- Mínimo 6 meses de experiencia en funciones administrativas.
Auxiliar administrativo – Armenia
Empresa: Avista Colombia
Salario: 1.600.000 a 2.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, también conocido como asistente administrativo, tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades administrativas mientras apoyas al equipo en brindar un excelente servicio al cliente.
Responsabilidades:
- Apoyar al equipo comercial en la gestión administrativa diaria.
- Brindar información y soporte a los clientes respecto a nuestros servicios.
- Facilitar el proceso de atracción y retención de clientes.
- Garantizar un servicio al cliente excepcional.
- Colaborar en el cierre de ventas proporcionando asistencia administrativa.
Requerimientos:
- Experiencia previa en roles administrativos.
- Dominio intermedio de Excel.
- Experiencia en servicio al cliente.
- Conocimiento en ventas.
Auxiliar administrativa – Cali
Empresa: Gestión Asertiva
Salario: 2.000.000 a 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como parte del equipo, desempeñará un rol esencial en la organización y atención al cliente, contribuyendo al funcionamiento eficiente de las operaciones diarias.
Responsabilidades:
- Gestionar la agenda de citas del consultorio.
- Brindar atención y servicio al cliente de manera profesional.
- Realizar labores administrativas como archivo y gestión de documentos.
- Colaborar en la coordinación de servicios al cliente.
- Asistir en la organización de eventos y promociones del consultorio.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en auxiliar administrativa o carreras afines.
- Mínimo dos años de experiencia en funciones similares.
- Manejo eficiente de herramientas ofimáticas.
- Habilidades de comunicación y atención al cliente.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.