Nuevos empleos en el sector de las confecciones. Aplicar es gratis

Operario confección Bogotá

Salario: 1.423.500

Si le apasiona la confección y desea trabajar en una empresa que valora su talento y dedicación, ¡postúlese y crezca con la empresa! Se está buscando operarios(as) de confección / Auxiliares de producción con experiencia y compromiso para unirse al equipo de trabajo.

Requisitos:

Experiencia mínima de 6 meses en empresas de confección.

Manejo de máquina plana y fileteadora.

Nivel educativo: Bachiller.

Funciones principales:

Coser, filetear, separar y terminar prendas según los estándares de calidad establecidos.

Apoyar las labores del área de producción y corte.

Condiciones laborales:

Lugar de trabajo: Puente Aranda, Bogotá.

Tipo de contrato: término fijo.

Jornada: Diurna, modalidad presencial.

Salario: $1.423.500.

Asesor de ventas confección Cúcuta

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para brillar. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Asesor de ventas de confección Medellín

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

Asesor de ventas de confección Bogotá, D.C.

Salario: 1.423.500 a 1.700.000

Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de telas mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Operario de confección Bogotá

Salario: 1.423.500 a 1.700.000

Salario: $1.423.500 + auxilio de transporte + prestaciones de ley

Lugar de trabajo: Sede principal Amoblando – Américas con Av. 68, Bogotá

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:20 p.m.

Contrato con estabilidad, fondo de empleados y beneficios

Requisitos principales:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en confección.

Manejo de máquina plana, fileteadora, preferiblemente dos agujas, presilladora y/o collarín.

Experiencia trabajando con telas como cuero y politest.

Supervisor de confección La estrella

Salario: 2.600.000 a 3.000.000

En este rol, será responsable de coordinar, controlar y optimizar los procesos de confección, asegurando que se cumplan con los más altos estándares de calidad y eficiencia operativa.

Se trabaja en un entorno dinámico y se está comprometido con la mejora continua, por lo que se busca un líder de confección que comparta la visión y pasión por la industria.

Se tendrá la oportunidad de colaborar con equipos de diseño, corte y logística, y será una pieza clave para garantizar un flujo de trabajo impecable. Si es un supervisor de producción textil apasionado por la calidad y la eficiencia, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Supervisar al equipo de operarios de confección asignando tareas y asegurando el cumplimiento de metas diarias.

Verificar la correcta interpretación de fichas técnicas moldes y especificaciones de diseño.

Controlar la calidad en línea y final del producto detectando desviaciones y proponiendo mejoras.

Coordinar con las áreas de diseño corte y logística para garantizar un flujo de trabajo eficiente.

Capacitar al personal en técnicas de confección uso de maquinaria y buenas prácticas de manufactura.

Implementar mejoras en los procesos para aumentar la productividad y reducir desperdicios.

Administración de personal.

Realización de informes.

Liderazgo y gestión de equipos.

