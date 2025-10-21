Nuevos empleos en el sector de las confecciones. Aplicar es gratis

Suscribirse

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

21 de octubre de 2025, 8:02 p. m.
Confecciones
Aplicar a estas vacantes es totalmente gratuito. | Foto: Getty Images

La industria de las confecciones sigue dinamizándose y generando miles de empleos en el país. Por eso, hoy le traemos algunos empleos para operarios, asesores y supervisores de confección que serán ideales para aquellos que desean ya sea empezar su carrea o impulsarla.

Lo mejor es que aplicar a estas vacantes es muy sencillo: tan solo deberá ingresar a Semana Empleos para registrarse y empezar a postular.

Un consejo adicional es que a la hora del registro complete todos los datos, pues esto será fundamental para posicionarse mejor ante los reclutadores

Operario confección Bogotá

Salario: 1.423.500

Si le apasiona la confección y desea trabajar en una empresa que valora su talento y dedicación, ¡postúlese y crezca con la empresa! Se está buscando operarios(as) de confección / Auxiliares de producción con experiencia y compromiso para unirse al equipo de trabajo.

Requisitos:

  • Experiencia mínima de 6 meses en empresas de confección.
  • Manejo de máquina plana y fileteadora.
  • Nivel educativo: Bachiller.

Funciones principales:

  • Coser, filetear, separar y terminar prendas según los estándares de calidad establecidos.
  • Apoyar las labores del área de producción y corte.

Condiciones laborales:

  • Lugar de trabajo: Puente Aranda, Bogotá.
  • Tipo de contrato: término fijo.
  • Jornada: Diurna, modalidad presencial.
  • Salario: $1.423.500.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de ventas confección Cúcuta

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para brillar. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

  • Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
  • Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
  • Establecer relaciones sólidas con los clientes.
  • Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de ventas de confección Medellín

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para brillar. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

  • Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
  • Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
  • Establecer relaciones sólidas con los clientes.
  • Brindar información y orientación sobre los productos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de ventas de confección Bogotá, D.C.

Salario: 1.423.500 a 1.700.000

Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

  • Vender colecciones de telas mediante asesoramiento a clientes.
  • Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
  • Establecer relaciones sólidas con los clientes.
  • Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Operario de confección Bogotá

Salario: 1.423.500 a 1.700.000

Salario: $1.423.500 + auxilio de transporte + prestaciones de ley

Lugar de trabajo: Sede principal Amoblando – Américas con Av. 68, Bogotá

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:20 p.m.

Contrato con estabilidad, fondo de empleados y beneficios

Requisitos principales:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia mínima de 6 meses en confección.
  • Manejo de máquina plana, fileteadora, preferiblemente dos agujas, presilladora y/o collarín.
  • Experiencia trabajando con telas como cuero y politest.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Supervisor de confección La estrella

Salario: 2.600.000 a 3.000.000

En este rol, será responsable de coordinar, controlar y optimizar los procesos de confección, asegurando que se cumplan con los más altos estándares de calidad y eficiencia operativa.

Se trabaja en un entorno dinámico y se está comprometido con la mejora continua, por lo que se busca un líder de confección que comparta la visión y pasión por la industria.

Se tendrá la oportunidad de colaborar con equipos de diseño, corte y logística, y será una pieza clave para garantizar un flujo de trabajo impecable. Si es un supervisor de producción textil apasionado por la calidad y la eficiencia, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Supervisar al equipo de operarios de confección asignando tareas y asegurando el cumplimiento de metas diarias.
  • Verificar la correcta interpretación de fichas técnicas moldes y especificaciones de diseño.
  • Controlar la calidad en línea y final del producto detectando desviaciones y proponiendo mejoras.
  • Coordinar con las áreas de diseño corte y logística para garantizar un flujo de trabajo eficiente.
  • Capacitar al personal en técnicas de confección uso de maquinaria y buenas prácticas de manufactura.
  • Implementar mejoras en los procesos para aumentar la productividad y reducir desperdicios.
  • Administración de personal.
  • Realización de informes.
  • Liderazgo y gestión de equipos.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como Supervisor de Confección o en roles similares en el sector textil.
  • Título tecnólogo en confección industrial, Administración de Empresas o campos relacionados.
  • Conocimiento avanzado en técnicas de confección y uso de maquinaria.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y organización.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con los plazos establecidos.
  • Manejo de Excel intermedio
  • Manejo de Erp

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

