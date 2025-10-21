Empleo
Nuevos empleos en el sector de las confecciones. Aplicar es gratis
¿Sin trabajo? Estas ofertas podrían ser para usted.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La industria de las confecciones sigue dinamizándose y generando miles de empleos en el país. Por eso, hoy le traemos algunos empleos para operarios, asesores y supervisores de confección que serán ideales para aquellos que desean ya sea empezar su carrea o impulsarla.
Lo mejor es que aplicar a estas vacantes es muy sencillo: tan solo deberá ingresar a Semana Empleos para registrarse y empezar a postular.
Un consejo adicional es que a la hora del registro complete todos los datos, pues esto será fundamental para posicionarse mejor ante los reclutadores
Operario confección Bogotá
Salario: 1.423.500
Si le apasiona la confección y desea trabajar en una empresa que valora su talento y dedicación, ¡postúlese y crezca con la empresa! Se está buscando operarios(as) de confección / Auxiliares de producción con experiencia y compromiso para unirse al equipo de trabajo.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 6 meses en empresas de confección.
- Manejo de máquina plana y fileteadora.
- Nivel educativo: Bachiller.
Funciones principales:
- Coser, filetear, separar y terminar prendas según los estándares de calidad establecidos.
- Apoyar las labores del área de producción y corte.
Condiciones laborales:
- Lugar de trabajo: Puente Aranda, Bogotá.
- Tipo de contrato: término fijo.
- Jornada: Diurna, modalidad presencial.
- Salario: $1.423.500.
Asesor de ventas confección Cúcuta
Salario: 1.423.500 a 1.600.000
Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para brillar. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.
Responsabilidades:
- Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
- Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
- Establecer relaciones sólidas con los clientes.
- Brindar información y orientación sobre los productos.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.
Asesor de ventas de confección Medellín
Salario: 1.423.500 a 1.600.000
Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para brillar. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.
Responsabilidades:
- Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
- Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
- Establecer relaciones sólidas con los clientes.
- Brindar información y orientación sobre los productos.
Asesor de ventas de confección Bogotá, D.C.
Salario: 1.423.500 a 1.700.000
Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.
Responsabilidades:
- Vender colecciones de telas mediante asesoramiento a clientes.
- Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
- Establecer relaciones sólidas con los clientes.
- Brindar información y orientación sobre los productos.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.
Operario de confección Bogotá
Salario: 1.423.500 a 1.700.000
Salario: $1.423.500 + auxilio de transporte + prestaciones de ley
Lugar de trabajo: Sede principal Amoblando – Américas con Av. 68, Bogotá
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:20 p.m.
Contrato con estabilidad, fondo de empleados y beneficios
Requisitos principales:
- Ser bachiller.
- Experiencia mínima de 6 meses en confección.
- Manejo de máquina plana, fileteadora, preferiblemente dos agujas, presilladora y/o collarín.
- Experiencia trabajando con telas como cuero y politest.
Supervisor de confección La estrella
Salario: 2.600.000 a 3.000.000
En este rol, será responsable de coordinar, controlar y optimizar los procesos de confección, asegurando que se cumplan con los más altos estándares de calidad y eficiencia operativa.
Se trabaja en un entorno dinámico y se está comprometido con la mejora continua, por lo que se busca un líder de confección que comparta la visión y pasión por la industria.
Se tendrá la oportunidad de colaborar con equipos de diseño, corte y logística, y será una pieza clave para garantizar un flujo de trabajo impecable. Si es un supervisor de producción textil apasionado por la calidad y la eficiencia, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Supervisar al equipo de operarios de confección asignando tareas y asegurando el cumplimiento de metas diarias.
- Verificar la correcta interpretación de fichas técnicas moldes y especificaciones de diseño.
- Controlar la calidad en línea y final del producto detectando desviaciones y proponiendo mejoras.
- Coordinar con las áreas de diseño corte y logística para garantizar un flujo de trabajo eficiente.
- Capacitar al personal en técnicas de confección uso de maquinaria y buenas prácticas de manufactura.
- Implementar mejoras en los procesos para aumentar la productividad y reducir desperdicios.
- Administración de personal.
- Realización de informes.
- Liderazgo y gestión de equipos.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como Supervisor de Confección o en roles similares en el sector textil.
- Título tecnólogo en confección industrial, Administración de Empresas o campos relacionados.
- Conocimiento avanzado en técnicas de confección y uso de maquinaria.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Excelentes habilidades de comunicación y organización.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con los plazos establecidos.
- Manejo de Excel intermedio
- Manejo de Erp