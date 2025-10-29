Ofertas de empleo en Bogotá: revise las vacantes activas esta semana

El panorama laboral en Bogotá continúa mostrando dinamismo. Cientos de empresas están contratando nuevos talentos en diferentes sectores, con opciones que van desde cargos operativos hasta posiciones administrativas y profesionales. Este movimiento evidencia el buen momento del mercado laboral capitalino y el esfuerzo de las organizaciones por fortalecer sus equipos de trabajo.

Además, la capital del país sigue consolidándose como uno de los principales centros de empleabilidad en Colombia, ofreciendo oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo formal. La variedad de vacantes refleja la demanda constante de perfiles en áreas como servicios, comercio, logística, tecnología y atención al cliente.

Si desea conocer todas las vacantes disponibles en la ciudad, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, cree su perfil profesional y postúlese sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades más recientes.

¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: Getty Images

Tecnólogo en radiología

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un tecnólogo en imágenes diagnósticas para unirse a su equipo de profesionales de salud.

Responsabilidades:

Realizar radiología convencional con alta precisión.

Manejar equipos portátiles de radiología.

Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.

Aplicar protocolos de atención de alta calidad.

Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en radiología convencional.

Conocimiento en manejo de equipos portátiles.

Deseable manejo de sistemas RIS y AGFA.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

Analista de abastecimiento y compras

Empresa: Croydon

Salario: 2.505.000 a 2.727.000

Como consultor de categorías, será fundamental para el análisis de datos y la optimización de la gestión de productos.

Responsabilidades:

Facturación y radicación de documentos.

Conciliación de inventarios.

Seguimiento al movimiento de mercancía.

Minería de datos y construcción de tableros para KPI.

Actualización de tableros para análisis.

Requerimientos:

Experiencia en retail.

Manejo de bases de datos.

Capacidad de gestión administrativa.

Tecnólogo o profesional en áreas administrativas, ingenierías o afines.

Coordinador de zona junior

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tiendas Ísimo está buscando un profesional proactivo y con visión estratégica, apasionado por liderar equipos hacia el éxito y mejorar continuamente los procesos de gestión.

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

Analista seguridad e investigaciones

Empresa: Movii

Salario: 3.000.000

Si se considera un especialista en fraudes o tiene experiencia como consultor de seguridad, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Responsabilidades:

Gestionar los diferentes monitoreos transaccionales definidos por la compañía.

Administrar alertas reportadas de ACH y plataformas aliadas de antifraude.

Apoyar el análisis y confirmación de transacciones reportadas.

Documentar los procedimientos y políticas de antifraude.

Elaborar y ejecutar reportes de fraude cumpliendo con los tiempos y estándares establecidos.

Diseñar y ejecutar planes de mitigación y prevención de fraude.

Requerimientos:

Experiencia mínima de (6) meses en áreas de riesgo o prevención de fraude.

Técnico, Tecnólogo o Profesional en carreras administrativas, ingenierías o afines.

Manejo de herramientas ofimáticas y nivel intermedio de Excel.