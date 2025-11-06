EMPLEO
Ofertas de empleo en Cali: vacantes con contratación inmediata
¡No deje pasar esta oportunidad!
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Cali continúa mostrando signos de dinamismo, con diversas empresas buscando personal de manera inmediata para reforzar sus equipos. Estas vacantes representan una oportunidad para quienes desean acceder a un empleo formal rápidamente, generar ingresos y comenzar a desarrollar su trayectoria profesional.
Trabajar en este momento en Cali permite a los profesionales, técnicos y operativos incorporarse a organizaciones que valoran la experiencia y la disposición al aprendizaje, al tiempo que contribuyen al fortalecimiento de la economía local y al crecimiento del sector empresarial en la región.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.
Supervisor comercial terreno
Empresa: Grupo EMI
Salario: A convenir
Como líder de ventas terreno, será responsable de coordinar y potenciar equipos en el terreno, garantizando el cumplimiento de metas y estándares de calidad de la compañía.
Responsabilidades:
- Establecer y hacer seguimiento a planes de trabajo y metas comerciales.
- Acompañar y fortalecer el desempeño del equipo en campo.
- Garantizar cumplimiento de objetivos de ventas y calidad.
- Ejecutar estrategias para captación y fidelización de clientes y convenios.
- Reportar novedades del personal y coordinar procesos de selección.
- Monitorear indicadores clave para optimizar la gestión comercial.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Negocios Internacionales o áreas afines.
- 4 a 5 años de experiencia liderando equipos comerciales en calle y B2B.
- Conocimiento en gestión de indicadores, presupuesto y estrategias comerciales.
- Enfoque en liderazgo, acompañamiento y formación de equipos.
Auxiliar administrativo
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Como asistente administrativo, será una pieza clave en la gestión de proyectos innovadores, apoyando tanto las actividades operativas como administrativas.
Responsabilidades:
- Apoyar las actividades operativas y administrativas del equipo.
- Colaborar en la coordinación de estudios de investigación.
- Gestionar documentos y registros de proyectos de investigación.
- Asistir en la planificación y organización de actividades.
- Mantener comunicación efectiva con los equipos de trabajo.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Administración de Empresas o Tecnología en Ingeniería Industrial.
- Experiencia previa en roles administrativos.
- Habilidades organizativas y de gestión.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Conocimientos básicos de herramientas ofimáticas.
Asesor comercial
Empresa: Seven Seven
Salario: 1.423.500 a 1.600.000
Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para brillar.
Responsabilidades:
- Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
- Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
- Establecer relaciones sólidas con los clientes.
- Brindar información y orientación sobre los productos.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.
Residente gestión de costos
Empresa: Constructora Bolívar
Salario: A convenir
En este cargo será responsable de controlar, estimar y gestionar los presupuestos de ejecución de obras, garantizando que se alineen con las políticas corporativas y los indicadores financieros establecidos.
Responsabilidades:
- Controlar y gestionar el presupuesto de ejecución de obras.
- Asegurar el cumplimiento del modelo de gestión de costos.
- Estimación y control de los costos del proyecto.
- Garantizar la alineación con políticas corporativas y financieros.
- Colaborar con el equipo para resolver problemas financieros.
Requerimientos:
- Título profesional en ingeniería civil o arquitectura.
- Experiencia mínima de 3 años en manejo de presupuestos y costos de obra.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.