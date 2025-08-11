Ofertas laborales desde $4 millones: aplique hoy sin costo

Suscribirse

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

11 de agosto de 2025, 12:27 p. m.
Aplique a las vacantes que Ara tiene disponibles.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

En Colombia, cerca de 2 mil oportunidades laborales ofrecen salarios superiores a los $4 millones mensuales, una cifra que refleja el interés de las empresas por atraer y retener talento altamente calificado.

Estas vacantes representan una opción atractiva para quienes buscan mejores ingresos y condiciones laborales competitivas, con ofertas disponibles en diferentes sectores y regiones del país.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy.

Coordinador (a) belleza – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 4.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Farmatodo están comprometidos con encontrar el mejor talento para brindar una experiencia única de bienestar, salud y belleza a sus clientes.

Responsabilidades:

  • Planificar estrategias de comercialización para la categoría de cosméticos.
  • Dirigir y motivar al equipo de asesoras de belleza para alcanzar las metas de ventas.
  • Controlar el inventario y asegurar la disminución de merma.
  • Asegurar que cada cliente reciba una asesoría personalizada en bienestar y belleza.
  • Reforzar el perfil e imagen del equipo de asesoras de belleza.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, carreras administrativas o afines.
  • Experiencia mínima de 4 años liderando equipos de asesoras de belleza.
  • Conocimiento en manejo de cosméticos, cuidado de la piel y dermocosméticos.
  • Experiencia en el sector retail.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Diseñador(a) digital junior – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 4.134.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será impulsar el diseño multiformato y el storytelling visual, contribuyendo a la evolución de la comunicación interna y externa de la compañía.

Requerimientos:

  • Diseñador(A) gráfico, publicista o afines.
  • 1 a 2 años de experiencia en: proyectos digitales, creación de experiencias digitales centradas en marca y conocimiento en nuevas narrativas visuales.
  • Manejo y conocimiento de: Adobe Creative Suite, Illustrator y Photoshop.
  • Sensibilidad estética y pensamiento estratégico.
  • Plus: Premiere, After effects.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Hay más de 95 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Analista de seguridad informática – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 4.740.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a Medipiel como analista de seguridad informática y sea parte de una empresa innovadora en el cuidado de la piel.

Responsabilidades:

  • Diseñar, actualizar y gestionar políticas de seguridad de la información.
  • Asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad con normativas legales y estándares del sector.
  • Realizar análisis de riesgos para identificar vulnerabilidades tecnológicas.
  • Proponer e implementar medidas de seguridad como firewalls y sistemas de encriptación.
  • Colaborar con el equipo de infraestructura para la implementación de medidas de seguridad.
  • Supervisar el cumplimiento de políticas de seguridad por empleados y equipos internos.
  • Realizar auditorías de cumplimiento y ajustar políticas según sea necesario.
  • Desarrollar y mantener un plan de gestión de riesgos de seguridad.
  • Crear programas de capacitación en ciberseguridad para empleados.
  • Investigar y proponer la adopción de nuevas tecnologías y prácticas de seguridad.
  • Documentar políticas y procedimientos de seguridad de la información.
  • Preparar informes periódicos para la alta dirección sobre el estado de la seguridad.
  • Coordinar con otros departamentos para alinear políticas de seguridad con objetivos de negocio.
  • Participar en la planificación de proyectos tecnológicos para considerar la seguridad desde el inicio.

Requerimientos:

  • Experiencia en ciberseguridad y seguridad informática.
  • Conocimiento en gestión de información y ethical hacking.
  • Habilidades en análisis de riesgos y propuesta de medidas de seguridad.
  • Capacidad para colaborar interdepartamentalmente y coordinar políticas de seguridad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Residente SST - Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Únase al equipo como residente SST, donde tendrá la oportunidad de liderar proyectos de seguridad y salud en el trabajo en el sector de la construcción e infraestructura.

Responsabilidades:

  • Implementar y supervisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
  • Coordinar actividades relacionadas con trabajo en alturas y manejo seguro de energías peligrosas.
  • Monitorear condiciones de seguridad en proyectos viales, espacios públicos y obras civiles.
  • Realizar capacitaciones continuas al personal sobre prevención de riesgos laborales.
  • Liderar inspecciones periódicas para asegurar cumplimiento normativo.

Requerimientos:

  • Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o afines con licencia vigente SST, o ingeniero ambiental con especialización en seguridad y salud en el trabajo
  • Experiencia especifica de 2 años como residente de SST en proyectos de Obra o Interventoría de Obra para la Construcción o Conservación o Adecuación o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial Urbana para tráfico automotor o sistema BRT o vías nacionales de primer orden, o de proyectos de Espacio Público (plazas, vías peatonales, andenes, controles ambientales de las vías arterias, alamedas y ciclorutas y red de transporte no motorizado.
  • Certificado del curso SG-SST 50 horas (Decreto 1072/15)
  • Certificado del curso SG-SST 20 horas (Circular 063/2020) actualizado.
  • Certificación vigente como Coordinador de Trabajo en Alturas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

