Ofertas laborales desde $4 millones: aplique hoy sin costo
¿Busca empleo? Aquí hay miles de opciones.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En Colombia, cerca de 2 mil oportunidades laborales ofrecen salarios superiores a los $4 millones mensuales, una cifra que refleja el interés de las empresas por atraer y retener talento altamente calificado.
Estas vacantes representan una opción atractiva para quienes buscan mejores ingresos y condiciones laborales competitivas, con ofertas disponibles en diferentes sectores y regiones del país.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Coordinador (a) belleza – Bogotá D.C.
Empresa: Farmatodo
Salario: $ 4.900.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En Farmatodo están comprometidos con encontrar el mejor talento para brindar una experiencia única de bienestar, salud y belleza a sus clientes.
Responsabilidades:
- Planificar estrategias de comercialización para la categoría de cosméticos.
- Dirigir y motivar al equipo de asesoras de belleza para alcanzar las metas de ventas.
- Controlar el inventario y asegurar la disminución de merma.
- Asegurar que cada cliente reciba una asesoría personalizada en bienestar y belleza.
- Reforzar el perfil e imagen del equipo de asesoras de belleza.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, carreras administrativas o afines.
- Experiencia mínima de 4 años liderando equipos de asesoras de belleza.
- Conocimiento en manejo de cosméticos, cuidado de la piel y dermocosméticos.
- Experiencia en el sector retail.
Diseñador(a) digital junior – Medellín
Empresa: Tuya S.A.
Salario: $ 4.134.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será impulsar el diseño multiformato y el storytelling visual, contribuyendo a la evolución de la comunicación interna y externa de la compañía.
Requerimientos:
- Diseñador(A) gráfico, publicista o afines.
- 1 a 2 años de experiencia en: proyectos digitales, creación de experiencias digitales centradas en marca y conocimiento en nuevas narrativas visuales.
- Manejo y conocimiento de: Adobe Creative Suite, Illustrator y Photoshop.
- Sensibilidad estética y pensamiento estratégico.
- Plus: Premiere, After effects.
Analista de seguridad informática – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: $ 4.740.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase a Medipiel como analista de seguridad informática y sea parte de una empresa innovadora en el cuidado de la piel.
Responsabilidades:
- Diseñar, actualizar y gestionar políticas de seguridad de la información.
- Asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad con normativas legales y estándares del sector.
- Realizar análisis de riesgos para identificar vulnerabilidades tecnológicas.
- Proponer e implementar medidas de seguridad como firewalls y sistemas de encriptación.
- Colaborar con el equipo de infraestructura para la implementación de medidas de seguridad.
- Supervisar el cumplimiento de políticas de seguridad por empleados y equipos internos.
- Realizar auditorías de cumplimiento y ajustar políticas según sea necesario.
- Desarrollar y mantener un plan de gestión de riesgos de seguridad.
- Crear programas de capacitación en ciberseguridad para empleados.
- Investigar y proponer la adopción de nuevas tecnologías y prácticas de seguridad.
- Documentar políticas y procedimientos de seguridad de la información.
- Preparar informes periódicos para la alta dirección sobre el estado de la seguridad.
- Coordinar con otros departamentos para alinear políticas de seguridad con objetivos de negocio.
- Participar en la planificación de proyectos tecnológicos para considerar la seguridad desde el inicio.
Requerimientos:
- Experiencia en ciberseguridad y seguridad informática.
- Conocimiento en gestión de información y ethical hacking.
- Habilidades en análisis de riesgos y propuesta de medidas de seguridad.
- Capacidad para colaborar interdepartamentalmente y coordinar políticas de seguridad.
Residente SST - Bogotá D.C.
Empresa: Conconcreto
Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
Únase al equipo como residente SST, donde tendrá la oportunidad de liderar proyectos de seguridad y salud en el trabajo en el sector de la construcción e infraestructura.
Responsabilidades:
- Implementar y supervisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
- Coordinar actividades relacionadas con trabajo en alturas y manejo seguro de energías peligrosas.
- Monitorear condiciones de seguridad en proyectos viales, espacios públicos y obras civiles.
- Realizar capacitaciones continuas al personal sobre prevención de riesgos laborales.
- Liderar inspecciones periódicas para asegurar cumplimiento normativo.
Requerimientos:
- Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o afines con licencia vigente SST, o ingeniero ambiental con especialización en seguridad y salud en el trabajo
- Experiencia especifica de 2 años como residente de SST en proyectos de Obra o Interventoría de Obra para la Construcción o Conservación o Adecuación o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial Urbana para tráfico automotor o sistema BRT o vías nacionales de primer orden, o de proyectos de Espacio Público (plazas, vías peatonales, andenes, controles ambientales de las vías arterias, alamedas y ciclorutas y red de transporte no motorizado.
- Certificado del curso SG-SST 50 horas (Decreto 1072/15)
- Certificado del curso SG-SST 20 horas (Circular 063/2020) actualizado.
- Certificación vigente como Coordinador de Trabajo en Alturas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.