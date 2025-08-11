Ofertas laborales desde $4 millones: aplique hoy sin costo

En Colombia, cerca de 2 mil oportunidades laborales ofrecen salarios superiores a los $4 millones mensuales, una cifra que refleja el interés de las empresas por atraer y retener talento altamente calificado.

Estas vacantes representan una opción atractiva para quienes buscan mejores ingresos y condiciones laborales competitivas, con ofertas disponibles en diferentes sectores y regiones del país.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy. | Foto: Stock/ Magneto

Coordinador (a) belleza – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 4.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Farmatodo están comprometidos con encontrar el mejor talento para brindar una experiencia única de bienestar, salud y belleza a sus clientes.

Responsabilidades:

Planificar estrategias de comercialización para la categoría de cosméticos.

Dirigir y motivar al equipo de asesoras de belleza para alcanzar las metas de ventas.

Controlar el inventario y asegurar la disminución de merma.

Asegurar que cada cliente reciba una asesoría personalizada en bienestar y belleza.

Reforzar el perfil e imagen del equipo de asesoras de belleza.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, carreras administrativas o afines.

Experiencia mínima de 4 años liderando equipos de asesoras de belleza.

Conocimiento en manejo de cosméticos, cuidado de la piel y dermocosméticos.

Experiencia en el sector retail.

Diseñador(a) digital junior – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 4.134.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será impulsar el diseño multiformato y el storytelling visual, contribuyendo a la evolución de la comunicación interna y externa de la compañía.

Requerimientos:

Diseñador(A) gráfico, publicista o afines.

1 a 2 años de experiencia en: proyectos digitales, creación de experiencias digitales centradas en marca y conocimiento en nuevas narrativas visuales.

Manejo y conocimiento de: Adobe Creative Suite, Illustrator y Photoshop.

Sensibilidad estética y pensamiento estratégico.

Plus: Premiere, After effects.

Analista de seguridad informática – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 4.740.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a Medipiel como analista de seguridad informática y sea parte de una empresa innovadora en el cuidado de la piel.

Responsabilidades:

Diseñar, actualizar y gestionar políticas de seguridad de la información.

Asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad con normativas legales y estándares del sector.

Realizar análisis de riesgos para identificar vulnerabilidades tecnológicas.

Proponer e implementar medidas de seguridad como firewalls y sistemas de encriptación.

Colaborar con el equipo de infraestructura para la implementación de medidas de seguridad.

Supervisar el cumplimiento de políticas de seguridad por empleados y equipos internos.

Realizar auditorías de cumplimiento y ajustar políticas según sea necesario.

Desarrollar y mantener un plan de gestión de riesgos de seguridad.

Crear programas de capacitación en ciberseguridad para empleados.

Investigar y proponer la adopción de nuevas tecnologías y prácticas de seguridad.

Documentar políticas y procedimientos de seguridad de la información.

Preparar informes periódicos para la alta dirección sobre el estado de la seguridad.

Coordinar con otros departamentos para alinear políticas de seguridad con objetivos de negocio.

Participar en la planificación de proyectos tecnológicos para considerar la seguridad desde el inicio.

Requerimientos:

Experiencia en ciberseguridad y seguridad informática.

Conocimiento en gestión de información y ethical hacking.

Habilidades en análisis de riesgos y propuesta de medidas de seguridad.

Capacidad para colaborar interdepartamentalmente y coordinar políticas de seguridad.

Residente SST - Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Únase al equipo como residente SST, donde tendrá la oportunidad de liderar proyectos de seguridad y salud en el trabajo en el sector de la construcción e infraestructura.

Responsabilidades:

Implementar y supervisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Coordinar actividades relacionadas con trabajo en alturas y manejo seguro de energías peligrosas.

Monitorear condiciones de seguridad en proyectos viales, espacios públicos y obras civiles.

Realizar capacitaciones continuas al personal sobre prevención de riesgos laborales.

Liderar inspecciones periódicas para asegurar cumplimiento normativo.

Requerimientos:

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o afines con licencia vigente SST, o ingeniero ambiental con especialización en seguridad y salud en el trabajo

Experiencia especifica de 2 años como residente de SST en proyectos de Obra o Interventoría de Obra para la Construcción o Conservación o Adecuación o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial Urbana para tráfico automotor o sistema BRT o vías nacionales de primer orden, o de proyectos de Espacio Público (plazas, vías peatonales, andenes, controles ambientales de las vías arterias, alamedas y ciclorutas y red de transporte no motorizado.

Certificado del curso SG-SST 50 horas (Decreto 1072/15)

Certificado del curso SG-SST 20 horas (Circular 063/2020) actualizado.

Certificación vigente como Coordinador de Trabajo en Alturas.