Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $4 millones

La capital del país sigue siendo una de las ciudades con mayor movimiento en el mercado laboral. Actualmente, diferentes compañías están en la búsqueda de talento para cubrir cargos en áreas como tecnología, administración, finanzas, ventas y más, ofreciendo salarios que superan los $4 millones de pesos mensuales.

Estas oportunidades representan una opción atractiva para quienes desean estabilidad, proyección profesional y una remuneración competitiva en sectores estratégicos de la ciudad.

¿Cómo postularse?

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Profesional de recursos en sedes – Compensar

Salario: $ 5.062.300

Tipo de contrato: Término fijo

Si le apasiona trabajar con personas, gestionar espacios físicos y garantizar que todo funcione de forma eficiente, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Atender y resolver consultas, requerimientos y novedades operativas, brindando acompañamiento oportuno a las diferentes áreas y usuarios.

Coordinar tareas administrativas, logísticas y de soporte para garantizar la continuidad de la operación.

Gestionar espacios físicos, infraestructura e insumos asegurando su disponibilidad y correcto funcionamiento.

Analizar y consolidar información clave para la toma de decisiones, generando reportes e indicadores de gestión.

Documentar y controlar datos relevantes conforme a normativas, estándares de calidad y procesos internos.

Participar en la planeación e implementación de mejoras e innovaciones que fortalezcan la operación del servicio.

Brindar soporte al liderazgo de la sede en la gestión operativa, administrativa y de relacionamiento con clientes internos y externos.

Representar las necesidades de la sede ante otras áreas para facilitar articulación de estrategias.

Aplicar normatividad, políticas institucionales y lineamientos organizacionales vigentes.

Promover entornos protectores, inclusivos y vivencias significativas para los públicos atendidos.

Contribuir a procesos de cocreación y soluciones colaborativas frente a retos organizacionales.

Requerimientos:

Profesional graduado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en gestión operativa, administrativa o de servicios (ideal en centros recreativos, deportivos, educativos o institucionales).

Conocimientos en infraestructura, logística, manejo de insumos, gestión de indicadores y normativas operativas.

Habilidades destacadas en comunicación, liderazgo, análisis, resolución de problemas, adaptabilidad y orientación al servicio.

Especialista en automatización robótica – Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un consultor de robótica con experiencia en análisis de procesos de negocio y tiene una mentalidad proactiva, esta es su oportunidad para brillar y crecer profesionalmente en una compañía líder en tecnología.

Responsabilidades:

Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.

Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.

Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.

Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.

Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.

Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.

Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.

Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.

Certificación en Rocketbot.

Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.

Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.

Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.

Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

Diseñador de interiores – Constructora Bolívar

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Constructora Bolívar busca un interiorista apasionado por transformar espacios, especializado en la creación de ambientes sofisticados y funcionales.

Responsabilidades:

Desarrollar propuestas de diseño interior para mobiliario y distribución espacial.

Garantizar la precisión y calidad de la planimetría de detalle del mobiliario.

Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Elaborar modelos en Revit con precisión y calidad.

Cumplir con los estándares establecidos para el proyecto.

Requerimientos:

Profesional en arquitectura o diseño de interiores.

4 años de experiencia en diseño interior.

Conocimiento en AutoCAD Revit Sketchup LUMION Enscape.

Inglés técnico avanzado.

Químico farmacéutico asistencial - Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.900.000 a $ 5.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un químico farmacéutico asistencial apasionado por el servicio y el cuidado de los demás.

Responsabilidades:

Programar, desarrollar y controlar actividades asistenciales para el manejo seguro de medicamentos.

Realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes.

Conciliación medicamentosa y validación de interacciones.

Ejecutar actividades de control de calidad relacionadas con medicamentos.

Requerimientos:

Título profesional en Química Farmacéutica.

Experiencia en actividades técnicas y administrativas en el ámbito de la farmacia hospitalaria.

Conocimientos avanzados en farmacología y manejo de medicamentos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.