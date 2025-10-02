Suscribirse

Ofertas laborales en Colombia con salarios superiores a $5 millones, conozca más aquí

Postulaciones disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

2 de octubre de 2025, 7:03 p. m.
En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
Oportunidades abiertas para todos los perfiles

Un salario competitivo sigue siendo una de las principales motivaciones para quienes buscan nuevas oportunidades en el mercado laboral. Contar con una remuneración que reconozca la experiencia y el esfuerzo no solo impulsa la estabilidad económica, sino también el crecimiento profesional y personal.

Es por eso, que en diferentes ciudades del país, múltiples empresas están en la búsqueda de talento para cubrir vacantes que ofrecen ingresos desde los $5 millones de pesos mensuales, lo que representa una excelente oportunidad para quienes desean avanzar en su trayectoria y acceder a empleos con proyección.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles. Para conocer todas las vacantes y aplicar sin costo, ingrese a la sección de Semana Empleos.

Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy. | Foto: Stock/ Magneto

Oficial de relación nómina – Pereira

Empresa: Scotiabank Colpatria

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será establecer convenios de nómina, negociando y construyendo relaciones sólidas que posicionen a Scotiabank Colpatria como un socio confiable.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y gestionar relaciones estratégicas B2B en segmentos ICCB y Business.
  • Establecer convenios de nómina mediante negociación efectiva.
  • Construir relaciones sólidas y confiables con clientes corporativos.
  • Garantizar el crecimiento del stock de nómina del portafolio asignado.
  • Apalancar el crecimiento en Primacy Clients.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Ingeniería Industrial o Economía.
  • Especialización deseable.
  • Inglés intermedio.
  • Mínimo cinco años de experiencia en cargos comerciales del sector financiero.
  • Conocimiento de productos financieros y mercado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: $ 5.847.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.
  • Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.
  • Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
  • Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.
  • Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

  • Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
  • Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores) (Importante)
  • Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.
  • Conocimientos específicos en áreas financieras.
  • Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $4 millones

Analista de automatización – Girardota

Empresa: Incolmotos Yamaha

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en automatización, serás responsable de proponer, analizar y desarrollar aplicaciones que optimicen la logística de los procesos productivos.

Responsabilidades:

  • Desarrollo de aplicaciones de automatización para líneas de producción con robots de soldadura.
  • Proponer y analizar nuevas soluciones de automatización.
  • Optimizar la logística de procesos productivos.
  • Supervisar el correcto funcionamiento de sistemas automatizados.
  • Asegurar la eficiencia y seguridad de los procesos.
  • Elevar los estándares de calidad en la producción.

Requerimientos:

  • Título Profesional en Ingeniería preferiblemente en Electrónica, Mecánica o afines.
  • Experiencia previa en automatización industrial.
  • Conocimiento en programación y sistemas de control.
  • Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes áreas.
  • Habilidades de resolución de problemas y pensamiento analítico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Desarrollador móvil – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: $ 6.904.947

Tipo de contrato: Término indefinido

En Emtelco están buscando un desarrollador especializado en CRM apasionado por la tecnología, con enfoque en desarrollo móvil.

Responsabilidades:

  • Administrar y mantener en funcionamiento la plataforma CRM.
  • Soportar y resolver incidentes técnicos garantizando su disponibilidad.
  • Desarrollar mejoras continuas e integrar nuevos servicios.
  • Gestionar flujos de autenticación y consumo de datos.
  • Publicar y actualizar aplicaciones móviles en App Store y Google Play.

Requerimientos:

  • Formación: Tecnólogo titulado o estudiante de 8.º semestre en adelante de Ingeniería de Sistemas, Software, Informática, Telecomunicaciones o afines.
  • Experiencia: 2 años en desarrollo móvil con Swift (iOS) o Kotlin (Android).
  • Conocimiento en UIKit, Jetpack, consumo de APIs REST, manejo de JSON.
  • Manejo de control de versiones con Git bajo la metodología GitFlow.
  • Capacidad para trabajar en equipo, comunicarse de forma efectiva y resolver problemas técnicos de forma ágil.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

