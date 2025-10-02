EMPLEO
Ofertas laborales en Colombia con salarios superiores a $5 millones, conozca más aquí
Postulaciones disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Un salario competitivo sigue siendo una de las principales motivaciones para quienes buscan nuevas oportunidades en el mercado laboral. Contar con una remuneración que reconozca la experiencia y el esfuerzo no solo impulsa la estabilidad económica, sino también el crecimiento profesional y personal.
Es por eso, que en diferentes ciudades del país, múltiples empresas están en la búsqueda de talento para cubrir vacantes que ofrecen ingresos desde los $5 millones de pesos mensuales, lo que representa una excelente oportunidad para quienes desean avanzar en su trayectoria y acceder a empleos con proyección.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles. Para conocer todas las vacantes y aplicar sin costo, ingrese a la sección de Semana Empleos.
Oficial de relación nómina – Pereira
Empresa: Scotiabank Colpatria
Salario: $ 7.000.000 a $ 7.400.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será establecer convenios de nómina, negociando y construyendo relaciones sólidas que posicionen a Scotiabank Colpatria como un socio confiable.
Responsabilidades:
- Desarrollar y gestionar relaciones estratégicas B2B en segmentos ICCB y Business.
- Establecer convenios de nómina mediante negociación efectiva.
- Construir relaciones sólidas y confiables con clientes corporativos.
- Garantizar el crecimiento del stock de nómina del portafolio asignado.
- Apalancar el crecimiento en Primacy Clients.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Ingeniería Industrial o Economía.
- Especialización deseable.
- Inglés intermedio.
- Mínimo cinco años de experiencia en cargos comerciales del sector financiero.
- Conocimiento de productos financieros y mercado.
Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: $ 5.847.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.
- Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.
- Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
- Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.
- Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.
Requerimientos:
- Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
- Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores) (Importante)
- Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.
- Conocimientos específicos en áreas financieras.
- Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.
Analista de automatización – Girardota
Empresa: Incolmotos Yamaha
Salario: $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en automatización, serás responsable de proponer, analizar y desarrollar aplicaciones que optimicen la logística de los procesos productivos.
Responsabilidades:
- Desarrollo de aplicaciones de automatización para líneas de producción con robots de soldadura.
- Proponer y analizar nuevas soluciones de automatización.
- Optimizar la logística de procesos productivos.
- Supervisar el correcto funcionamiento de sistemas automatizados.
- Asegurar la eficiencia y seguridad de los procesos.
- Elevar los estándares de calidad en la producción.
Requerimientos:
- Título Profesional en Ingeniería preferiblemente en Electrónica, Mecánica o afines.
- Experiencia previa en automatización industrial.
- Conocimiento en programación y sistemas de control.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes áreas.
- Habilidades de resolución de problemas y pensamiento analítico.
Desarrollador móvil – Medellín
Empresa: Emtelco
Salario: $ 6.904.947
Tipo de contrato: Término indefinido
En Emtelco están buscando un desarrollador especializado en CRM apasionado por la tecnología, con enfoque en desarrollo móvil.
Responsabilidades:
- Administrar y mantener en funcionamiento la plataforma CRM.
- Soportar y resolver incidentes técnicos garantizando su disponibilidad.
- Desarrollar mejoras continuas e integrar nuevos servicios.
- Gestionar flujos de autenticación y consumo de datos.
- Publicar y actualizar aplicaciones móviles en App Store y Google Play.
Requerimientos:
- Formación: Tecnólogo titulado o estudiante de 8.º semestre en adelante de Ingeniería de Sistemas, Software, Informática, Telecomunicaciones o afines.
- Experiencia: 2 años en desarrollo móvil con Swift (iOS) o Kotlin (Android).
- Conocimiento en UIKit, Jetpack, consumo de APIs REST, manejo de JSON.
- Manejo de control de versiones con Git bajo la metodología GitFlow.
- Capacidad para trabajar en equipo, comunicarse de forma efectiva y resolver problemas técnicos de forma ágil.
