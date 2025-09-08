Opciones de trabajo ideales para estudiantes en búsqueda de empleo

Si es estudiante y está buscando un empleo que le permita flexibilidad entre sus estudios y su vida laboral, entonces estas ofertas podrían interesarle.

Son varias las empresas con puestos en modalidad virtual o de medio tiempo. Aplicar a estas vacantes es virtual, lo que le permitirá ahorrar tiempo en el proceso de selección.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles.

Auxiliar de información virtual

¿Le apasiona el orden y la organización? Una empresa dinámica que necesita incorporar un auxiliar de información virtual al equipo. Este rol, también conocido como auxiliar de documentos digitales, es ideal para personas organizadas y responsables que desean aprender y crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Digitalizar documentos físicos en formato digital.

Clasificar y organizar archivos digitales adecuadamente.

Ingresar y actualizar información en bases de datos electrónicas.

Asegurar la integridad y confidencialidad de la información manejada.

Requerimientos:

Formación académica como bachiller mínimo, actitud proactiva y disposición para aprender, capacidad para trabajar en equipo, conocimientos básicos de herramientas de Office (Word Excel) con o sin experiencia.

Habilidades técnicas:

Manejo de bases de datos

Uso de Office

Habilidades interpersonales:

Comunicación efectiva

Organización

Trabajo en equipo

Promotor de ventas medio tiempo

Salario: $ 716.750

Banco Falabella busca asesor comercial.

Requisitos:

Nivel académico: Bachiller.

Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario: básico $716.750 + aux. Transporte: $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios:

Medio tiempo: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.

Funciones:

Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Cajero - medio tiempo Bogotá

Salario: $ 800.000 a $ 900.000

El Banco de Occidente está en búsqueda de un cajero de medio tiempo, una oportunidad ideal para técnicos, tecnólogos y estudiantes de primeros semestres en carreras afines al sector bancario.

Hace parte de una entidad financiera reconocida y brinda un excelente servicio a los clientes mientras adquiere experiencia valiosa en gestión de transacciones bancarias.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o estudiante universitario en primeros semestres.

Mínimo 6 meses de experiencia en manejo de caja.

Excelentes habilidades comunicativas.

Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm o de 1:00 pm a 5:00 pm.

Disponibilidad para los dos horarios.

Ejecutivo comercial de medio tiempo

Salario: $ 855.000

Se requiere ejecutivo comercial medio tiempo para brindar acompañamiento integral a los clientes del retail, ofreciendo soluciones financieras personalizadas que satisfagan sus necesidades. El objetivo es garantizar el cumplimiento de metas comerciales de manera integral, asegurando experiencias extraordinarias para los clientes.

Responsabilidades:

Brindar un acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (seguros, tarjetas de crédito, créditos).

Cumplir con las metas comerciales establecidas.

Asegurar experiencias extraordinarias para los clientes.

Requerimientos:

Bachiller académico.

6 meses de experiencia en la venta de productos o servicios.

Habilidades de comunicación efectiva.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad para laborar en jornada medio tiempo, en turno intermedio o de cierre, de lunes a domingo, con un día compensatorio entre semana.

Condiciones laborales:

Salario: $855.000 + comisiones por cumplimiento de indicadores + auxilio de transporte.

Contrato directo con Tuya a término fijo por 6 meses, con posibilidades de prórroga a un segundo contrato fijo de 6 meses y luego paso a contrato indefinido.

Beneficios de tiempo y financieros.

Habilidades interpersonales:

Resolución de problemas.

Trabajo en equipo.

Empatía y escucha activa.

Digitador/a

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a Digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

Se buscan tanto personas con experiencia como aquellas que están comenzando su carrera, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Asistente de talento humano - teletrabajo

Salario a convenir

La empresa se encuentra en la búsqueda de un asistente de talento humano para unirse a su equipo en modalidad de teletrabajo.

Como auxiliar de recursos humanos, la persona seleccionada será un pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.

Se trabajará en un entorno flexible que permite balancear las responsabilidades laborales con la vida personal. Además, se ofrece un contrato directo y capacitación inicial.

Responsabilidades:

Gestión de bases de datos y registro de información.

Organización de documentos.

Agendamiento y coordinación de citas.

Elaboración de reportes periódicos.

Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.

Difusión de información en medios digitales autorizados.

Requerimientos:

Edad entre 18 y 40 años.

Bachiller culminado o mínimo noveno grado aprobado.

Con o sin experiencia (se ofrece capacitación).

Manejo básico de computador, celular e internet.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.

Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT, cédula de extranjería o pasaporte).

Asesor comercial

Salario: $1.423.500 a $2.200.000

SophmeBPO está en la búsqueda de asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, la persona seleccionada será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y fortalecer las relaciones con los clientes.

No se requiere experiencia previa; se buscan personas con habilidades comerciales y actitud de servicio. Se ofrece estabilidad laboral, salario mínimo legal vigente, más auxilio de transporte, comisiones sin techo, prestaciones sociales completas, posibilidad de trabajo remoto y horario de lunes a viernes.

Responsabilidades:

Potenciar las ventas de la línea WOM.

Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.

Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.

Participar en la formación inicial de 4 días.

Requerimientos:

No se requiere experiencia previa en ventas.

Habilidades comerciales innatas.

Actitud de servicio hacia el cliente.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

Asistente de chat

Salario a convenir

Se buscan personas con iniciativa, buena redacción y habilidades comunicativas para interactuar con usuarios en plataformas digitales de entretenimiento.

Responsabilidades:

Mantener conversaciones escritas, fluidas y atractivas.

Seguir guiones y adaptarse a distintos contextos.

Trabajar por objetivos y cumplir con tiempos asignados.

Apoyar la experiencia del usuario con buena actitud y enfoque comercial.

Perfil ideal:

Ortografía impecable.

Escritura rápida en computador.

Entendimiento básico de inglés.

Buena disposición, enfoque comercial y manejo emocional.

Lo que se ofrece: