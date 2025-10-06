Oportunidad laboral: buscan digitadores con buen manejo de datos y precisión

Empresas del sector administrativo y de servicios están en búsqueda de digitadores para reforzar sus equipos de trabajo. Se trata de una oportunidad ideal para quienes tienen habilidades en el manejo de información, rapidez en el teclado y atención al detalle, cualidades muy valoradas en este tipo de labores.

Las vacantes están disponibles para bachilleres y técnicos, con o sin experiencia, y ofrecen contratación formal, estabilidad laboral y posibilidad de trabajo presencial o remoto según la empresa. Además, muchas de estas organizaciones brindan capacitaciones iniciales para garantizar la correcta gestión de datos y la calidad en los procesos internos.

Las postulaciones se realizan de manera virtual y gratuita a través de Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Para destacar en este tipo de convocatorias, los expertos aconsejan resaltar competencias como agilidad, organización y dominio de herramientas ofimáticas. También es recomendable mantener el perfil actualizado en Magneto para recibir alertas de empleo ajustadas a su experiencia.

Digitador Bogotá

Salario a convenir

Se invita a formar parte de una empresa colombiana de consultoría estratégica en Bogotá en el cargo de digitador. En este rol, la persona seleccionada será fundamental para asegurar la precisión y eficiencia en la administración de datos. Se busca un operador de entrada de datos ágil y con atención al detalle que desee integrarse al equipo administrativo. La empresa ofrece un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, ideal tanto para especialistas en captura de datos con experiencia como para quienes inician su carrera.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Digitador Funza

Salario: $ 1.480.000

Se requiere técnico o tecnólogo para desempeñarse como digitador de información relacionada con órdenes de producción. La persona seleccionada deberá mantener actualizadas las bases de datos de gestión de producción, generar indicadores y notificación de órdenes, así como realizar análisis de bases de datos.

Se requiere manejo de Excel intermedio o avanzado (excluyente), y se valorará la experiencia con SAP y otras herramientas ofimáticas.

Experiencia: Un año, se puede tener en cuenta la práctica.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados cuando la operación lo requiera.

Auxiliar de radicación

Salario: $ 1.566.000

Sitti, aliado estratégico de la Secretaría de Movilidad de Medellín, busca integrar a su equipo un auxiliar de radicación-digitación. Esta posición apoya los esfuerzos por lograr una movilidad más eficiente, sostenible y centrada en la seguridad ciudadana.

Se busca una persona con cualidades de servicio, mecanografía, disposición para aprender, actitud proactiva, diligencia y alta responsabilidad, con experiencia en organización, radicación y digitación de documentación, así como manejo básico del paquete de Office.

El objetivo principal del cargo será recibir y atender a los agentes de tránsito cuando entreguen los comparendos físicos y digitarlos en el sistema, con el fin de generar una visualización virtual de la información. Además, deberá asegurar la correcta información suministrada a los aplicativos y áreas de los procesos asignados.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo en gestión documental, secretariado ejecutivo, administrativo, entre otros.

Conocimiento y experiencia transcribiendo documentación física a digital.

Agilidad en el manejo de computo.

Mínimo 6 meses de experiencia en cargos relacionados con manejo de documentación, digitación, mecanografía y servicio al cliente.

* Este cargo tiene horarios rotativos debido a que el área trabaja 24/7, por lo tanto, se trabaja de domingo a domingo, incluyendo días festivos y descansando un día a la semana, a su vez, maneja 3 turnos rotativos entre semanas, los cuales son:

Dia: 5:30 a.m. a 1:30 p.m. y 1:00 p.m. 9:00 p.m.

Noche: 9:30 p.m. a 5:30 a.m.

Contrato a término indefinido

Digitadores Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.623.500

Se buscan personas con experiencia y habilidades en digitación y transcripción de información.

Requisitos:

Bachiller, técnico o tecnólogo.

Mínimo 6 meses de experiencia en digitación.

Habilidad para digitar o transcribir información con agilidad y precisión.

Condiciones laborales:

Tipo de contrato: Término Fijo.

Horario: lunes a sábado Turno de 6 a 2 y de 2 a 10 p.m. el turno es Fijo (se establece en la entrevista).

Modalidad: Presencial.

Ciudad: Bogotá - Centro

Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley, pagos mensuales.

Digitador Girardota

Salario: $ 1.423.500

Este rol es fundamental para apoyar los procesos operativos y administrativos mediante la digitación, verificación y control preciso de información clave relacionada con las operaciones de transporte e inventarios. Se busca un transcriptor de datos comprometido con la precisión y el cumplimiento de plazos estrictos para garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones.

Responsabilidades:

Registrar información de guías manifiestos remesas y comprobantes de entrega en el sistema.

Actualizar bases de datos de clientes rutas e inventarios.

Verificar la precisión de la información en sistemas internos.

Generar y entregar reportes de operaciones periódicamente.

Apoyar en la organización y archivo de documentos físicos y digitales.

Reportar errores o inconsistencias en la información.

Cumplir con los procedimientos de calidad y confidencialidad de datos.

Requerimientos:

Bachiller o técnico en áreas administrativas o contables.

De 6 meses a 1 año de experiencia como digitador o en roles similares preferiblemente en logística.

Conocimiento intermedio de herramientas ofimáticas como Excel y Word.

Capacidad para digitar rápidamente con precisión.

Gran atención al detalle y habilidad para trabajar bajo presión.

Auxiliar digitador en Fontibón - Transporte de mercancía

Salario: $ 1.600.000

Se busca un auxiliar digitador, también conocido como asistente de digitación u operador de entrada de datos, para una empresa líder en transporte de mercancías ubicada en Fontibón Recodo. Este rol es esencial para garantizar el correcto manejo y registro de documentos como manifiestos, remesas y facturas.

La empresa ofrece un salario competitivo de $1.500.000, más auxilios de transporte y movilidad, así como todas las prestaciones de ley.

Responsabilidades:

Elaboración y manejo de manifiestos y remesas.

Reporte y control de las remisiones y facturas.

Subida y gestión de archivos planos.

Seguimiento y monitoreo de vehículos en tránsito.

Colaborar en tareas administrativas según sea necesario.

Requerimientos: