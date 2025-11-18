Oportunidades laborales en Bogotá para técnicos y tecnólogos

El mercado laboral en Bogotá continúa ofreciendo alternativas sólidas para quienes cuentan con formación técnica o tecnológica. En los últimos días, varias empresas han abierto procesos de selección para reforzar áreas operativas, comerciales y administrativas, perfiles que siguen siendo esenciales para el funcionamiento de múltiples sectores en la capital.

La demanda de talento se ha mantenido especialmente en servicios donde se requieren candidatos con habilidades prácticas, conocimientos específicos y disposición para asumir responsabilidades de manera inmediata. Para muchos aspirantes, estas vacantes representan una puerta de entrada al empleo formal y una oportunidad de crecimiento dentro de las compañías.

¿Cómo aplicar?

Quienes deseen consultar las vacantes disponibles pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán un listado actualizado con las oportunidades activas y podrán postularse directamente sin ningún costo.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Técnico en sistemas

Empresa: Quinta dimensión

Salario: 1.423.500

Como técnico en sistemas, será responsable del ensamble y desensamble de equipos y asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos.

Responsabilidades:

Realizar ensamble y desensamble de equipos de cómputo.

Diagnosticar y solucionar problemas en laptops, desktops, MAC, impresoras celulares y tablets.

Formatear y configurar sistemas operativos según las necesidades del cliente.

Mantener un registro detallado de las intervenciones realizadas.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos y procedimientos de soporte.

Requerimientos:

Título técnico en Sistemas o carrera afín.

Al menos 1 año de experiencia en soporte técnico.

Dominio de herramientas de Microsoft Office.

Habilidades de trabajo en equipo y comunicación efectiva

Auxiliar de enfermería en salas de cirugía

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Si es un asistente de enfermería en el quirófano con experiencia, esta es su oportunidad de unirse a un equipo excepcional.

Responsabilidades:

Garantizar la adecuada atención de pacientes en pre y postoperatorio.

Actuar como circulante en salas de cirugía de alta complejidad.

Realizar toma de signos vitales y canalización de pacientes.

Proceder con el cateterismo cuando sea necesario.

Implementar manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.

Requerimientos:

Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.

Registro en el RETHUS y resolución vigente.

Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.

Experiencia superior a dos años en salas de cirugía de alta complejidad.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Técnico mecánico

Empresa: Talleres Vardí

Salario: A convenir

Si tiene formación en mecánica automotriz y conocimientos básicos en electricidad automotriz, y cuenta con al menos 2 años de experiencia en talleres reconocidos, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Realizar diagnósticos y reparaciones en motores

Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos en sistemas electromecánicos.

Brindar soporte técnico especializado

Asegurar el uso adecuado de herramientas y equipos en el taller.

Documentar y reportar trabajos realizados y partes utilizadas.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en mecánica automotriz.

Conocimientos básicos en electricidad automotriz.

Experiencia mínima de 2 años en talleres reconocidos.

Habilidad para el diagnóstico y reparación de motores.

Técnico o tecnólogo en electrónica

Empresa: Acceso digital

Salario: 2.000.000

Este puesto ofrece la oportunidad de trabajar en una empresa líder del sector, realizando mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos, análisis de circuitos y diagnósticos.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos.

Analizar circuitos electrónicos para detectar fallas.

Diagnosticar problemas técnicos en equipos electrónicos.

Presentación de información técnica y de gestión relacionada con los equipos.

Requerimientos:

Título técnico o tecnólogo en electrónica.

Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento de equipos electrónicos.

Conocimiento en análisis y diagnóstico de circuitos.

Sustitución de componentes y soldadura.

Conocimiento y dominio de herramientas ofimáticas.

Disponibilidad para trabajar en el norte de Bogotá.

Habilidades de trabajo en equipo y proactividad.