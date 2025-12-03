Oportunidades laborales en Colombia con salarios desde 7 millones: conózcalas aquí

EMPLEO
Cada vez más empresas en Colombia están abriendo procesos de selección para cargos estratégicos y altamente especializados, con ofertas que superan los 7 millones de pesos mensuales. Estos empleos responden a la necesidad de fortalecer áreas clave como administración, salud, ingeniería y mercadeo.
Los perfiles más demandados suelen ser para profesionales con experiencia comprobada, competencias técnicas avanzadas y habilidades blandas relacionadas con liderazgo, comunicación efectiva y capacidad de resolución de problemas. Muchas compañías también valoran certificaciones, dominio de un segundo idioma y trayectoria en proyectos de transformación digital.
Para quienes buscan dar un salto salarial o asumir mayores responsabilidades, estas vacantes representan una oportunidad para avanzar en su carrera profesional y vincularse a organizaciones que ofrecen estabilidad, beneficios adicionales y posibilidades reales de crecimiento.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y proyección profesional. A continuación, encontrará algunas de las vacantes destacadas.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Coordinador/a de acreditación – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 8.500.000 a 9.000.000
La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un coordinador de acreditación para formar parte de su equipo excepcional.
Responsabilidades:
- Liderar el proceso de acreditación institucional.
- Coordinar autoevaluaciones, auditorías y planes de mejora.
- Acompañar a los servicios en el cumplimiento de estándares.
- Articular equipos asistenciales, administrativos y de apoyo.
- Mantener actualizados los estándares y normatividad aplicable.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas de la salud, administración en salud o áreas afines.
- Mínimo 5 años en acreditación en salud (nacional e internacional).
- Conocimiento en ICONTEC estándares de Habilitación Joint Commission Planetree.
- Experiencia en instituciones de alta complejidad (IV nivel).
- Manejo de indicadores, mejora continua, auditoría interna y gestión documental.
Gerente general - Sector educativo – Pereira
Empresa: Cazta comercial
Salario: 8.900.000
La persona seleccionada debe tener una sólida experiencia en gestión administrativa y financiera, además de una afinidad por las artes y la cultura, contribuyendo al desarrollo de la ciudad.
Responsabilidades:
- Liderar y gestionar todas las operaciones de la institución académica.
- Supervisar la administración financiera y optimizar el uso de los recursos.
- Fomentar un entorno de trabajo colaborativo y participativo.
- Representar a la institución ante la Junta Directiva y en eventos públicos.
- Promover el desarrollo cultural y educativo de la institución.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, educación o áreas afines.
- Experiencia comprobada en gestión administrativa y financiera, preferiblemente en el sector académico.
- Capacidad de liderazgo democrático y habilidades para el trabajo en equipo.
- Sensibilidad artística y cultural y compromiso con el desarrollo de la ciudad.
- Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para interactuar con diversos públicos.
Líder de canales digitales – Medellín
Empresa: Stop Jeans - Yoyo
Salario: 8.000.000 a 8.500.000
Si es un coordinador de estrategia digital con visión y le gusta maximizar la conversión y fidelización de clientes, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar la estrategia de canales digitales alineada con la identidad de marca.
- Gestionar y optimizar la experiencia del usuario en todas las plataformas digitales.
- Monitorear tendencias del mercado para asegurar el crecimiento comercial.
- Maximizar la conversión y la fidelización de clientes mediante estrategias innovadoras.
- Coordinar con equipos internos para asegurar una comunicación efectiva de la marca.
Requerimientos:
- Título profesional en Mercadeo, Administración de empresas, administración de negocios, comunicación social o áreas afines.
- Experiencia comprobada en gestión de canales digitales y marketing digital.
- Conocimiento profundo de herramientas de análisis y métricas digitales.
- Habilidad para liderar equipos y trabajar en un entorno dinámico.
- Excelente capacidad de comunicación y liderazgo.
Ingeniero de desarrollo senior – Bogotá D.C.
Empresa: Alianza Team
Salario: 8.500.000 a 9.500.000
Si le motiva crear soluciones que marquen la diferencia en el mercado y trabajar con un equipo que impulsa ideas audaces, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Liderar y ejecutar proyectos de desarrollo de nuevos productos e innovación.
- Optimizar ingredientes, materias primas y procesos para mejorar desempeño y costo-efectividad.
- Administrar proveedores, consultores y redes externas clave para los proyectos.
- Analizar mercado, competencia y nuevas tecnologías para mantener un portafolio diferenciado.
- Proponer soluciones técnicas e innovaciones alineadas con la estrategia del negocio.
- Definir especificaciones técnicas y garantizar entregables de alta calidad.
Requerimientos:
- Maestría en Ingeniería Química, Química, Ciencia y Tecnología de Alimentos o afines.
- +4 años en desarrollo de productos, innovación y transformación de aceites y grasas (clave).
- Conocimientos sólidos en lípidos, ingredientes y tecnologías aplicadas.
- Inglés avanzado.
- Deseable: manejo de IA, Excel avanzado y herramientas de consulta técnica.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.