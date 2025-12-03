Oportunidades laborales en Colombia con salarios desde 7 millones: conózcalas aquí

Cada vez más empresas en Colombia están abriendo procesos de selección para cargos estratégicos y altamente especializados, con ofertas que superan los 7 millones de pesos mensuales. Estos empleos responden a la necesidad de fortalecer áreas clave como administración, salud, ingeniería y mercadeo.

Los perfiles más demandados suelen ser para profesionales con experiencia comprobada, competencias técnicas avanzadas y habilidades blandas relacionadas con liderazgo, comunicación efectiva y capacidad de resolución de problemas. Muchas compañías también valoran certificaciones, dominio de un segundo idioma y trayectoria en proyectos de transformación digital.

Para quienes buscan dar un salto salarial o asumir mayores responsabilidades, estas vacantes representan una oportunidad para avanzar en su carrera profesional y vincularse a organizaciones que ofrecen estabilidad, beneficios adicionales y posibilidades reales de crecimiento.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y proyección profesional. A continuación, encontrará algunas de las vacantes destacadas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy. | Foto: Stock/ Magneto

Coordinador/a de acreditación – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 8.500.000 a 9.000.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un coordinador de acreditación para formar parte de su equipo excepcional.

Responsabilidades:

Liderar el proceso de acreditación institucional.

Coordinar autoevaluaciones, auditorías y planes de mejora.

Acompañar a los servicios en el cumplimiento de estándares.

Articular equipos asistenciales, administrativos y de apoyo.

Mantener actualizados los estándares y normatividad aplicable.

Requerimientos:

Título profesional en áreas de la salud, administración en salud o áreas afines.

Mínimo 5 años en acreditación en salud (nacional e internacional).

Conocimiento en ICONTEC estándares de Habilitación Joint Commission Planetree.

Experiencia en instituciones de alta complejidad (IV nivel).

Manejo de indicadores, mejora continua, auditoría interna y gestión documental.

Gerente general - Sector educativo – Pereira

Empresa: Cazta comercial

Salario: 8.900.000

La persona seleccionada debe tener una sólida experiencia en gestión administrativa y financiera, además de una afinidad por las artes y la cultura, contribuyendo al desarrollo de la ciudad.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar todas las operaciones de la institución académica.

Supervisar la administración financiera y optimizar el uso de los recursos.

Fomentar un entorno de trabajo colaborativo y participativo.

Representar a la institución ante la Junta Directiva y en eventos públicos.

Promover el desarrollo cultural y educativo de la institución.

Requerimientos:

Título profesional en administración, educación o áreas afines.

Experiencia comprobada en gestión administrativa y financiera, preferiblemente en el sector académico.

Capacidad de liderazgo democrático y habilidades para el trabajo en equipo.

Sensibilidad artística y cultural y compromiso con el desarrollo de la ciudad.

Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para interactuar con diversos públicos.

Líder de canales digitales – Medellín

Empresa: Stop Jeans - Yoyo

Salario: 8.000.000 a 8.500.000

Si es un coordinador de estrategia digital con visión y le gusta maximizar la conversión y fidelización de clientes, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar la estrategia de canales digitales alineada con la identidad de marca.

Gestionar y optimizar la experiencia del usuario en todas las plataformas digitales.

Monitorear tendencias del mercado para asegurar el crecimiento comercial.

Maximizar la conversión y la fidelización de clientes mediante estrategias innovadoras.

Coordinar con equipos internos para asegurar una comunicación efectiva de la marca.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Administración de empresas, administración de negocios, comunicación social o áreas afines.

Experiencia comprobada en gestión de canales digitales y marketing digital.

Conocimiento profundo de herramientas de análisis y métricas digitales.

Habilidad para liderar equipos y trabajar en un entorno dinámico.

Excelente capacidad de comunicación y liderazgo.

Ingeniero de desarrollo senior – Bogotá D.C.

Empresa: Alianza Team

Salario: 8.500.000 a 9.500.000

Si le motiva crear soluciones que marquen la diferencia en el mercado y trabajar con un equipo que impulsa ideas audaces, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Liderar y ejecutar proyectos de desarrollo de nuevos productos e innovación.

Optimizar ingredientes, materias primas y procesos para mejorar desempeño y costo-efectividad.

Administrar proveedores, consultores y redes externas clave para los proyectos.

Analizar mercado, competencia y nuevas tecnologías para mantener un portafolio diferenciado.

Proponer soluciones técnicas e innovaciones alineadas con la estrategia del negocio.

Definir especificaciones técnicas y garantizar entregables de alta calidad.

Requerimientos:

Maestría en Ingeniería Química, Química, Ciencia y Tecnología de Alimentos o afines.

+4 años en desarrollo de productos, innovación y transformación de aceites y grasas (clave).

Conocimientos sólidos en lípidos, ingredientes y tecnologías aplicadas.

Inglés avanzado.

Deseable: manejo de IA, Excel avanzado y herramientas de consulta técnica.