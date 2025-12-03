Suscribirse

EMPLEO

Oportunidades laborales en Colombia con salarios desde 7 millones: conózcalas aquí

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

3 de diciembre de 2025, 4:08 p. m.
Salarios competitivos para profesionales en Derecho.
Salarios competitivos para profesionales de diversas áreas. | Foto: Stock

Cada vez más empresas en Colombia están abriendo procesos de selección para cargos estratégicos y altamente especializados, con ofertas que superan los 7 millones de pesos mensuales. Estos empleos responden a la necesidad de fortalecer áreas clave como administración, salud, ingeniería y mercadeo.

Los perfiles más demandados suelen ser para profesionales con experiencia comprobada, competencias técnicas avanzadas y habilidades blandas relacionadas con liderazgo, comunicación efectiva y capacidad de resolución de problemas. Muchas compañías también valoran certificaciones, dominio de un segundo idioma y trayectoria en proyectos de transformación digital.

Para quienes buscan dar un salto salarial o asumir mayores responsabilidades, estas vacantes representan una oportunidad para avanzar en su carrera profesional y vincularse a organizaciones que ofrecen estabilidad, beneficios adicionales y posibilidades reales de crecimiento.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y proyección profesional. A continuación, encontrará algunas de las vacantes destacadas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy. | Foto: Stock/ Magneto

Coordinador/a de acreditación – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 8.500.000 a 9.000.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un coordinador de acreditación para formar parte de su equipo excepcional.

Responsabilidades:

  • Liderar el proceso de acreditación institucional.
  • Coordinar autoevaluaciones, auditorías y planes de mejora.
  • Acompañar a los servicios en el cumplimiento de estándares.
  • Articular equipos asistenciales, administrativos y de apoyo.
  • Mantener actualizados los estándares y normatividad aplicable.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas de la salud, administración en salud o áreas afines.
  • Mínimo 5 años en acreditación en salud (nacional e internacional).
  • Conocimiento en ICONTEC estándares de Habilitación Joint Commission Planetree.
  • Experiencia en instituciones de alta complejidad (IV nivel).
  • Manejo de indicadores, mejora continua, auditoría interna y gestión documental.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente general - Sector educativo – Pereira

Empresa: Cazta comercial

Salario: 8.900.000

La persona seleccionada debe tener una sólida experiencia en gestión administrativa y financiera, además de una afinidad por las artes y la cultura, contribuyendo al desarrollo de la ciudad.

Responsabilidades:

  • Liderar y gestionar todas las operaciones de la institución académica.
  • Supervisar la administración financiera y optimizar el uso de los recursos.
  • Fomentar un entorno de trabajo colaborativo y participativo.
  • Representar a la institución ante la Junta Directiva y en eventos públicos.
  • Promover el desarrollo cultural y educativo de la institución.

Requerimientos:

  • Título profesional en administración, educación o áreas afines.
  • Experiencia comprobada en gestión administrativa y financiera, preferiblemente en el sector académico.
  • Capacidad de liderazgo democrático y habilidades para el trabajo en equipo.
  • Sensibilidad artística y cultural y compromiso con el desarrollo de la ciudad.
  • Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para interactuar con diversos públicos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Empleo en el sector salud: oportunidades abiertas en todo el país

Líder de canales digitales – Medellín

Empresa: Stop Jeans - Yoyo

Salario: 8.000.000 a 8.500.000

Si es un coordinador de estrategia digital con visión y le gusta maximizar la conversión y fidelización de clientes, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y ejecutar la estrategia de canales digitales alineada con la identidad de marca.
  • Gestionar y optimizar la experiencia del usuario en todas las plataformas digitales.
  • Monitorear tendencias del mercado para asegurar el crecimiento comercial.
  • Maximizar la conversión y la fidelización de clientes mediante estrategias innovadoras.
  • Coordinar con equipos internos para asegurar una comunicación efectiva de la marca.

Requerimientos:

  • Título profesional en Mercadeo, Administración de empresas, administración de negocios, comunicación social o áreas afines.
  • Experiencia comprobada en gestión de canales digitales y marketing digital.
  • Conocimiento profundo de herramientas de análisis y métricas digitales.
  • Habilidad para liderar equipos y trabajar en un entorno dinámico.
  • Excelente capacidad de comunicación y liderazgo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ingeniero de desarrollo senior – Bogotá D.C.

Empresa: Alianza Team

Salario: 8.500.000 a 9.500.000

Si le motiva crear soluciones que marquen la diferencia en el mercado y trabajar con un equipo que impulsa ideas audaces, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Liderar y ejecutar proyectos de desarrollo de nuevos productos e innovación.
  • Optimizar ingredientes, materias primas y procesos para mejorar desempeño y costo-efectividad.
  • Administrar proveedores, consultores y redes externas clave para los proyectos.
  • Analizar mercado, competencia y nuevas tecnologías para mantener un portafolio diferenciado.
  • Proponer soluciones técnicas e innovaciones alineadas con la estrategia del negocio.
  • Definir especificaciones técnicas y garantizar entregables de alta calidad.

Requerimientos:

  • Maestría en Ingeniería Química, Química, Ciencia y Tecnología de Alimentos o afines.
  • +4 años en desarrollo de productos, innovación y transformación de aceites y grasas (clave).
  • Conocimientos sólidos en lípidos, ingredientes y tecnologías aplicadas.
  • Inglés avanzado.
  • Deseable: manejo de IA, Excel avanzado y herramientas de consulta técnica.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El misterioso mensaje que publicó Gustavo Petro en desconocida cuenta de red social: “Inundar la Casa Blanca”

2. Dron capta en vivo el robo de una moto en la vía Panamericana y guía operativo que terminó con cinco vehículos recuperados

3. Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

4. Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

5. España se pronuncia sobre la intervención militar en Venezuela: “No atizaremos ningún fuego”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Oportunidad laboralTrabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOfertas de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.