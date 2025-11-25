Oportunidades laborales en Medellín: empresas abren vacantes en múltiples sectores

El mercado laboral en Medellín continúa activo, impulsado por compañías que adelantan procesos de contratación para reforzar sus operaciones. Diversas organizaciones locales y nacionales han abierto nuevas plazas que abarcan áreas administrativas, comerciales, operativas y técnicas, lo que amplía el rango de opciones para quienes buscan vinculación formal.

Esta dinámica refleja el crecimiento de sectores que requieren talento para atender la demanda del cierre de año y para fortalecer sus equipos de cara al 2026. Las vacantes activas ofrecen oportunidades tanto para perfiles con experiencia como para candidatos que buscan dar su primer paso en el mercado laboral.

Además, el incremento en los nuevos proyectos empresariales ha generado mayor disponibilidad de cupos, permitiendo que los aspirantes encuentren alternativas acordes con su formación, expectativas y necesidades de estabilidad.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán las ofertas disponibles en la capital antioqueña. A continuación, se presentan algunas de las vacantes activas del día.

Community manager – Cazta Comercial

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasionarán las redes sociales, las tendencias de moda y es capaz de mostrar su creatividad a través de estrategias digitales innovadoras, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar y optimizar redes sociales de la empresa como Instagram, TikTok y Facebook.

Coordinar y colaborar con influenciadoras para aumentar el alcance de la marca.

Desarrollar contenido atractivo que resuene con nuestra audiencia.

Crear y mantener una comunidad activa y participativa en todas las plataformas digitales.

Monitorear y evaluar KPI de alcance, engagement y conversión para maximizar el impacto de nuestras campañas.

Planificar y ejecutar eventos y activaciones que generen un impacto positivo en la marca.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en comunicación, mercadeo, publicidad o diseño o a fines.

Dominio de redes sociales, edición de videos y herramientas gráficas como Illustrator.

Experiencia mínima de 3 años en diseño gráfico, mercadeo o gestión de redes sociales, preferiblemente en el sector moda

Nivel de inglés intermedio, no es requisito.

Ejecutivo preferente – Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El profesional seleccionado ofrecerá asesoría financiera personalizada y promocionará los productos y servicios especializados.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

Comercial pymes – Magneto Global

Salario: 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo, su misión será establecer contacto con potenciales clientes para identificar sus necesidades, generar interés en los productos o servicios y concretar oportunidades de venta que contribuyan al cumplimiento de las metas comerciales.

Responsabilidades:

Realizar llamadas y seguimientos a los contactos de la base de datos asignada.

Identificar las necesidades y el perfil de cada cliente potencial para ofrecer soluciones adecuadas.

Presentar de manera clara y persuasiva los beneficios del portafolio de servicios.

Registrar y actualizar la información de cada contacto en el CRM o sistema de gestión correspondiente.

Dar seguimiento a los prospectos interesados hasta lograr el cierre de la venta o su calificación como oportunidad futura.

Cumplir con las metas de contactos efectivos, y cierres de venta asignadas por mes.

Reportar avances y resultados de manera periódica, identificando acciones de mejora

Proponer mejoras en los guiones, procesos o estrategias comerciales con base en la experiencia diaria con los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en ventas telefónicas o afines.

Habilidades comunicativas sobresalientes.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir objetivos.

Manejo básico de herramientas ofimáticas.

Auxiliar operativo – Banco de Occidente

Salario: 1.400.000 a 1.521.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es una persona apasionada por brindar experiencias memorables y ser el primer contacto que marca la diferencia, esta es su oportunidad para crecer en una organización sólida y reconocida.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos operativos internos de la oficina (Banco) con precisión y calidad.

Orientar a los clientes hacia los canales adecuados siguiendo protocolos establecidos.

Apoyar la gestión operativa en caja en momentos de alto tráfico.

Colaborar en la apertura y cierre de la oficina asegurando todo esté listo para brindar el mejor servicio.

Oportunidad de poder certificarse como cajero.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente, gestión administrativa y manejo de efectivo.

Formación Técnica, Tecnológica o Profesional en áreas administrativas, financieras o afines.

Actitud proactiva, orientación al servicio y capacidad para trabajar en equipo.