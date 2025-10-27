Suscribirse

EMPLEO

Oportunidades laborales en salud: Bogotá ofrece vacantes esta semana

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

27 de octubre de 2025, 4:37 p. m.
Crowe GCA hace un llamado a la inclusión de todos los actores del sector para generar un diálogo nacional que permita socializar las propuestas de la reforma a la salud.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El sector salud es uno de los más dinámicos y esenciales para el desarrollo de Colombia. En Bogotá, la demanda de talento en este campo está impulsada por la necesidad constante servicios médicos, administrativos y de apoyo para atender a la población.

Se necesitan cargos en distintas áreas, desde asistenciales hasta posiciones técnicas y profesionales. Muchas de estas vacantes incluyen beneficios como estabilidad, programas de bienestar y oportunidades de formación continua.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación le presentamos algunas de ellas.

Una enfermera sostiene en su mano una jeringa. Imagen de referencia
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en Bogotá. | Foto: Europa Press via Getty Images

Director técnico

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 2.782.589

Como líder técnico farmacéutico en Bogotá, será parte de la mejor cadena de farmacias del país, donde su experiencia en el área comercial y su capacidad de liderazgo serán fundamentales para el éxito de las operaciones.

Responsabilidades:

  • Asegurar el cumplimiento de requisitos legales y auditorías internas.
  • Controlar inventarios, incluyendo entradas, salidas y vencimientos de productos.
  • Elaborar y presentar informes mensuales de medicamentos controlados.
  • Prestar servicios de salud como glucometría e inyectología.
  • Supervisar y entrenar al personal de farmacia en procedimientos técnicos.
  • Garantizar el orden y cumplimiento del planograma en el área de medicamentos.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
  • Experiencia mínima de tres años en el área comercial.
  • Habilidades de manejo de personal y liderazgo.
  • Resolución o tarjeta expedida por la Secretaría de Salud.

¡Postúlese aquí!

Tecnólogo en radiología

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a 3.000.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un tecnólogo en imágenes diagnósticas para unirse a su equipo de profesionales de salud.

Responsabilidades:

  • Realizar radiología convencional con alta precisión.
  • Manejar equipos portátiles de radiología.
  • Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.
  • Aplicar protocolos de atención de alta calidad.
  • Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de un año en radiología convencional.
  • Conocimiento en manejo de equipos portátiles.
  • Deseable, manejo de sistemas RIS y AGFA.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.
  • Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo sí hay en el sector salud: oportunidades disponibles en Colombia

Practicante de salud y seguridad en el trabajo

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Esta oportunidad está diseñada para estudiantes comprometidos y entusiastas que deseen iniciar su carrera profesional en un entorno dinámico y enriquecedor.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la implementación de programas de seguridad y salud ocupacional.
  • Colaborar con el equipo en la evaluación de riesgos laborales.
  • Participar en la creación de informes de seguridad.
  • Asistir en la organización de talleres y capacitaciones.
  • Monitorear el cumplimiento de normativas de salud y seguridad.
  • Comunicar de manera efectiva las políticas de seguridad.

Requerimientos:

  • Estudiante de últimos semestres de carreras en salud ocupacional o afines.
  • Aval institucional para realizar prácticas.
  • Disponibilidad para trabajar en horario de oficina.
  • Interés en aprender y desarrollarse en el campo de la salud laboral.
  • Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

¡Postúlese aquí!

Odontólogo general

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.000.000

Si cuenta con más de dos años de experiencia en el área asistencial y comercial, y ha completado el curso de radioprotección, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Proveer atención odontológica general extramural a los pacientes.
  • Realizar diagnósticos dentales precisos.
  • Aplicar tratamientos adecuados según las necesidades del paciente.
  • Colaborar con el equipo médico para asegurar la calidad del servicio.
  • Mantener registros detallados de los tratamientos realizados.

Requerimientos:

  • Título profesional en Odontología.
  • Mínimo dos años de experiencia en el área asistencial y comercial.
  • Curso de Radioprotección completo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos desarrolla el arma más letal de la historia: podría cambiar su poder militar

2. Iker Casillas, víctima de robo en su casa: se destapa giro en el caso y se revela a los responsables

3. Las nuevas normas de deportación que todo migrante debe conocer en Estados Unidos

4. Aerolínea de bajo costo en Texas se declara en bancarrota: cae por los altos precios del combustible

5. Avenida torrencial en Antioquia dejó dos muertos, cuatro heridos y tres desaparecidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sector saludOfertas laborales en BogotáBogotávacantes de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.