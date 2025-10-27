Oportunidades laborales en salud: Bogotá ofrece vacantes esta semana

El sector salud es uno de los más dinámicos y esenciales para el desarrollo de Colombia. En Bogotá, la demanda de talento en este campo está impulsada por la necesidad constante servicios médicos, administrativos y de apoyo para atender a la población.

Se necesitan cargos en distintas áreas, desde asistenciales hasta posiciones técnicas y profesionales. Muchas de estas vacantes incluyen beneficios como estabilidad, programas de bienestar y oportunidades de formación continua.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación le presentamos algunas de ellas.

Director técnico

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 2.782.589

Como líder técnico farmacéutico en Bogotá, será parte de la mejor cadena de farmacias del país, donde su experiencia en el área comercial y su capacidad de liderazgo serán fundamentales para el éxito de las operaciones.

Responsabilidades:

Asegurar el cumplimiento de requisitos legales y auditorías internas.

Controlar inventarios, incluyendo entradas, salidas y vencimientos de productos.

Elaborar y presentar informes mensuales de medicamentos controlados.

Prestar servicios de salud como glucometría e inyectología.

Supervisar y entrenar al personal de farmacia en procedimientos técnicos.

Garantizar el orden y cumplimiento del planograma en el área de medicamentos.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Experiencia mínima de tres años en el área comercial.

Habilidades de manejo de personal y liderazgo.

Resolución o tarjeta expedida por la Secretaría de Salud.

Tecnólogo en radiología

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a 3.000.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un tecnólogo en imágenes diagnósticas para unirse a su equipo de profesionales de salud.

Responsabilidades:

Realizar radiología convencional con alta precisión.

Manejar equipos portátiles de radiología.

Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.

Aplicar protocolos de atención de alta calidad.

Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en radiología convencional.

Conocimiento en manejo de equipos portátiles.

Deseable, manejo de sistemas RIS y AGFA.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

Practicante de salud y seguridad en el trabajo

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Esta oportunidad está diseñada para estudiantes comprometidos y entusiastas que deseen iniciar su carrera profesional en un entorno dinámico y enriquecedor.

Responsabilidades:

Apoyar en la implementación de programas de seguridad y salud ocupacional.

Colaborar con el equipo en la evaluación de riesgos laborales.

Participar en la creación de informes de seguridad.

Asistir en la organización de talleres y capacitaciones.

Monitorear el cumplimiento de normativas de salud y seguridad.

Comunicar de manera efectiva las políticas de seguridad.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de carreras en salud ocupacional o afines.

Aval institucional para realizar prácticas.

Disponibilidad para trabajar en horario de oficina.

Interés en aprender y desarrollarse en el campo de la salud laboral.

Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Odontólogo general

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.000.000

Si cuenta con más de dos años de experiencia en el área asistencial y comercial, y ha completado el curso de radioprotección, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Proveer atención odontológica general extramural a los pacientes.

Realizar diagnósticos dentales precisos.

Aplicar tratamientos adecuados según las necesidades del paciente.

Colaborar con el equipo médico para asegurar la calidad del servicio.

Mantener registros detallados de los tratamientos realizados.

Requerimientos:

Título profesional en Odontología.

Mínimo dos años de experiencia en el área asistencial y comercial.

Curso de Radioprotección completo.