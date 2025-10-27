EMPLEO
Oportunidades laborales en salud: Bogotá ofrece vacantes esta semana
El sector salud es uno de los más dinámicos y esenciales para el desarrollo de Colombia. En Bogotá, la demanda de talento en este campo está impulsada por la necesidad constante servicios médicos, administrativos y de apoyo para atender a la población.
Se necesitan cargos en distintas áreas, desde asistenciales hasta posiciones técnicas y profesionales. Muchas de estas vacantes incluyen beneficios como estabilidad, programas de bienestar y oportunidades de formación continua.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación le presentamos algunas de ellas.
Director técnico
Empresa: Farmatodo
Salario: $ 2.782.589
Como líder técnico farmacéutico en Bogotá, será parte de la mejor cadena de farmacias del país, donde su experiencia en el área comercial y su capacidad de liderazgo serán fundamentales para el éxito de las operaciones.
Responsabilidades:
- Asegurar el cumplimiento de requisitos legales y auditorías internas.
- Controlar inventarios, incluyendo entradas, salidas y vencimientos de productos.
- Elaborar y presentar informes mensuales de medicamentos controlados.
- Prestar servicios de salud como glucometría e inyectología.
- Supervisar y entrenar al personal de farmacia en procedimientos técnicos.
- Garantizar el orden y cumplimiento del planograma en el área de medicamentos.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
- Experiencia mínima de tres años en el área comercial.
- Habilidades de manejo de personal y liderazgo.
- Resolución o tarjeta expedida por la Secretaría de Salud.
Tecnólogo en radiología
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 2.000.000 a 3.000.000
La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un tecnólogo en imágenes diagnósticas para unirse a su equipo de profesionales de salud.
Responsabilidades:
- Realizar radiología convencional con alta precisión.
- Manejar equipos portátiles de radiología.
- Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.
- Aplicar protocolos de atención de alta calidad.
- Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de un año en radiología convencional.
- Conocimiento en manejo de equipos portátiles.
- Deseable, manejo de sistemas RIS y AGFA.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
- Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.
Practicante de salud y seguridad en el trabajo
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Esta oportunidad está diseñada para estudiantes comprometidos y entusiastas que deseen iniciar su carrera profesional en un entorno dinámico y enriquecedor.
Responsabilidades:
- Apoyar en la implementación de programas de seguridad y salud ocupacional.
- Colaborar con el equipo en la evaluación de riesgos laborales.
- Participar en la creación de informes de seguridad.
- Asistir en la organización de talleres y capacitaciones.
- Monitorear el cumplimiento de normativas de salud y seguridad.
- Comunicar de manera efectiva las políticas de seguridad.
Requerimientos:
- Estudiante de últimos semestres de carreras en salud ocupacional o afines.
- Aval institucional para realizar prácticas.
- Disponibilidad para trabajar en horario de oficina.
- Interés en aprender y desarrollarse en el campo de la salud laboral.
- Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Odontólogo general
Empresa: Compensar
Salario: $ 4.000.000
Si cuenta con más de dos años de experiencia en el área asistencial y comercial, y ha completado el curso de radioprotección, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Proveer atención odontológica general extramural a los pacientes.
- Realizar diagnósticos dentales precisos.
- Aplicar tratamientos adecuados según las necesidades del paciente.
- Colaborar con el equipo médico para asegurar la calidad del servicio.
- Mantener registros detallados de los tratamientos realizados.
Requerimientos:
- Título profesional en Odontología.
- Mínimo dos años de experiencia en el área asistencial y comercial.
- Curso de Radioprotección completo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.