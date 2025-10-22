Oportunidades laborales en salud: empresas buscan talento en todo el país

El sector salud en Colombia sigue siendo uno de los más activos en la generación de empleo, reflejando la importancia de contar con personal calificado para atender la creciente demanda de servicios. Es por eso que, diversas empresas y organizaciones del sector están ampliando sus equipos y ofreciendo vacantes para perfiles operativos, técnicos y profesionales, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y proyección profesional.

Estas oportunidades abarcan áreas como enfermería, atención al paciente, administración hospitalaria, laboratorio, servicios farmacéuticos y telemedicina, entre otras. Más allá de un salario competitivo, muchas vacantes incluyen beneficios adicionales como capacitación continua, horarios flexibles y planes de bienestar, que buscan fortalecer la experiencia del colaborador y su desarrollo profesional.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

El sector salud es fundamental porque garantiza un derecho humano básico, protege el bienestar de la población y es un motor económico clave. | Foto: Getty Images

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Auxiliar de atención al usuario – Medellín

Empresa: Manpower Group

Salario: 1.578.000

Como asistente de atención al cliente, será el primer punto de contacto para los pacientes, brindando una atención inicial cordial, humana y empática.

Responsabilidades:

Atención inicial al paciente con trato cordial y empático.

Agendamiento y cancelación de citas médicas.

Recepción y canalización de llamadas a las áreas correspondientes.

Redacción de comunicados institucionales.

Alimentación y actualización de bases de datos.

Requerimientos:

Técnico auxiliar en apoyo administrativo en salud o asistencia administrativa.

Mínimo 1 año de experiencia en servicio al cliente.

Conocimiento básico de Excel.

Conocimientos básicos en el área de salud.

Tecnólogo en radiología – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un tecnólogo en imágenes diagnósticas para unirse a su equipo de profesionales de salud.

Responsabilidades:

Realizar radiología convencional con alta precisión.

Manejar equipos portátiles de radiología.

Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.

Aplicar protocolos de atención de alta calidad.

Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en radiología convencional.

Conocimiento en manejo de equipos portátiles.

Deseable manejo de sistemas RIS y AGFA.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

Regente de farmacia – Armenia

Empresa: Farmatodo

Salario: 2.700.000

En este rol, se encargará de garantizar la calidad del servicio al cliente, supervisará el mantenimiento de las instalaciones y dirigirá la gestión administrativa del establecimiento.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Profesional en carreras administrativas o salud.

Mínimo 3 años de experiencia liderando una tienda retail.