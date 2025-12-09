EMPLEO
Oportunidades laborales para abogados: estas son las vacantes disponibles
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Los abogados son claves en las organizaciones, ya que garantizan la seguridad jurídica, el cumplimiento normativo y el manejo estratégico de riesgos, apoyando así el crecimiento sostenible y la toma de decisiones con base legal.
Un buen abogado combina ética profesional, habilidades comunicativas, capacidad analítica y de investigación, empatía, proactividad y pasión por el derecho. Además, se valoran la adaptación constante a los cambios legales y tecnológicos, así como la capacidad de representar eficazmente los intereses de sus clientes y resolver problemas complejos. Por eso, si cumple con estos requisitos, esta es la ocasión ideal para postularse a las oportunidades de empleo disponibles en el país.
¿Cómo aplicar?
Los interesados pueden conocer más información ingresando a la sección Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a distintos niveles de experiencia.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Auxiliar de control cartera abogado – Medellín
Empresa: JFK Cooperativa Financiera
Salario: 2.300.000 a 2.500.000
El asistente de control jurídico será responsable de realizar un seguimiento constante a la gestión de abogados internos y externos, así como de las firmas de cobranza.
Responsabilidades:
- Realizar seguimiento a la gestión de abogados internos y externos.
- Controlar las obligaciones sin gestión y próximas a prescribir.
- Asegurar la entrega oportuna de dineros y retiro de títulos.
- Gestionar oficios pendientes y desistimientos tácitos.
Requerimientos:
- Profesional recién graduado o estudiante desde V semestre en Derecho.
- Experiencia mínima de 1 año en el sector financiero en áreas de crédito.
- Conocimientos en herramientas ofimáticas y gestión de cuentas judiciales.
Analista asuntos legales – Seguros – Medellín
Empresa: Sura Colombia
Salario: 6.558.000
Sura Colombia busca alguien que cuente con experiencia, o formación y experiencia en litigio, especialmente en derecho penal, para garantizar decisiones que impacten positivamente y contribuyan al cumplimiento de la estrategia corporativa.
Responsabilidades:
- Coordinar abogados externos para la atención de procesos judiciales.
- Atender consultas y entregar conceptos y opiniones jurídicas para la gestión de los negocios de seguros voluntarios.
- Coordinar con abogados externos la atención de procesos judiciales.
- Acompañar la respuesta a requerimientos de la Superintendencia Financiera y demás autoridades.
- Apoyar la atención de reclamaciones y quejas.
Requerimientos:
- Ser profesional titulado en Derecho.
- Contar con conocimientos y experiencia mínima de tres años en el área penal.
- Deseable experiencia en seguros y procesos judiciales.
Abogado laborista – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 5.200.000 a 6.200.000
Esta posición es ideal para profesionales en derecho con una sólida formación en legislación laboral y experiencia en procesos de gestión humana.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.
- Diseñar revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.
- Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.
- Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.
- Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.
- Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.
- Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.
- Coordinar y realizar audiencias de descargos.
- Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.
- Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.
- 3 años de experiencia en procesos de gestión humana.
- Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
- Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.
Abogado junior – Bogotá D.C.
Empresa: AXA Colpatria
Salario: A convenir
Este rol es ideal para aquellos que desean crecer en su carrera legal y adquirir experiencia valiosa en el manejo de litigios y actualizaciones de datos legales.
Responsabilidades:
- Cumplir con las políticas y procedimientos judiciales de los ramos ARL.
- Mantener actualizados los datos de litigios y sus reservas.
- Asistir en el manejo de litigios de la compañía de Vida.
- Colaborar con el equipo legal para asegurar el cumplimiento normativo.
- Redactar y revisar documentos legales bajo la supervisión de abogados senior.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- Experiencia mínima de 6 meses en manejo de litigios.
- Preferible experiencia en el sector privado.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y desafiante.
