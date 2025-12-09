Oportunidades laborales para abogados: estas son las vacantes disponibles

Los abogados son claves en las organizaciones, ya que garantizan la seguridad jurídica, el cumplimiento normativo y el manejo estratégico de riesgos, apoyando así el crecimiento sostenible y la toma de decisiones con base legal.

Un buen abogado combina ética profesional, habilidades comunicativas, capacidad analítica y de investigación, empatía, proactividad y pasión por el derecho. Además, se valoran la adaptación constante a los cambios legales y tecnológicos, así como la capacidad de representar eficazmente los intereses de sus clientes y resolver problemas complejos. Por eso, si cumple con estos requisitos, esta es la ocasión ideal para postularse a las oportunidades de empleo disponibles en el país.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden conocer más información ingresando a la sección Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a distintos niveles de experiencia.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock / Magneto

Auxiliar de control cartera abogado – Medellín

Empresa: JFK Cooperativa Financiera

Salario: 2.300.000 a 2.500.000

El asistente de control jurídico será responsable de realizar un seguimiento constante a la gestión de abogados internos y externos, así como de las firmas de cobranza.

Responsabilidades:

Realizar seguimiento a la gestión de abogados internos y externos.

Controlar las obligaciones sin gestión y próximas a prescribir.

Asegurar la entrega oportuna de dineros y retiro de títulos.

Gestionar oficios pendientes y desistimientos tácitos.

Requerimientos:

Profesional recién graduado o estudiante desde V semestre en Derecho.

Experiencia mínima de 1 año en el sector financiero en áreas de crédito.

Conocimientos en herramientas ofimáticas y gestión de cuentas judiciales.

Analista asuntos legales – Seguros – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: 6.558.000

Sura Colombia busca alguien que cuente con experiencia, o formación y experiencia en litigio, especialmente en derecho penal, para garantizar decisiones que impacten positivamente y contribuyan al cumplimiento de la estrategia corporativa.

Responsabilidades:

Coordinar abogados externos para la atención de procesos judiciales.

Atender consultas y entregar conceptos y opiniones jurídicas para la gestión de los negocios de seguros voluntarios.

Coordinar con abogados externos la atención de procesos judiciales.

Acompañar la respuesta a requerimientos de la Superintendencia Financiera y demás autoridades.

Apoyar la atención de reclamaciones y quejas.

Requerimientos:

Ser profesional titulado en Derecho.

Contar con conocimientos y experiencia mínima de tres años en el área penal.

Deseable experiencia en seguros y procesos judiciales.

Abogado laborista – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.200.000 a 6.200.000

Esta posición es ideal para profesionales en derecho con una sólida formación en legislación laboral y experiencia en procesos de gestión humana.

Responsabilidades:

Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.

Diseñar revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.

Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.

Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.

Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.

Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.

Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.

Coordinar y realizar audiencias de descargos.

Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.

Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.

3 años de experiencia en procesos de gestión humana.

Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.

Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.

Abogado junior – Bogotá D.C.

Empresa: AXA Colpatria

Salario: A convenir

Este rol es ideal para aquellos que desean crecer en su carrera legal y adquirir experiencia valiosa en el manejo de litigios y actualizaciones de datos legales.

Responsabilidades:

Cumplir con las políticas y procedimientos judiciales de los ramos ARL.

Mantener actualizados los datos de litigios y sus reservas.

Asistir en el manejo de litigios de la compañía de Vida.

Colaborar con el equipo legal para asegurar el cumplimiento normativo.

Redactar y revisar documentos legales bajo la supervisión de abogados senior.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 6 meses en manejo de litigios.

Preferible experiencia en el sector privado.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y desafiante.