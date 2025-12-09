Suscribirse

EMPLEO

Oportunidades laborales para abogados: estas son las vacantes disponibles

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de diciembre de 2025, 6:45 p. m.
Salarios competitivos para profesionales en Derecho.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Stock

Los abogados son claves en las organizaciones, ya que garantizan la seguridad jurídica, el cumplimiento normativo y el manejo estratégico de riesgos, apoyando así el crecimiento sostenible y la toma de decisiones con base legal.

Un buen abogado combina ética profesional, habilidades comunicativas, capacidad analítica y de investigación, empatía, proactividad y pasión por el derecho. Además, se valoran la adaptación constante a los cambios legales y tecnológicos, así como la capacidad de representar eficazmente los intereses de sus clientes y resolver problemas complejos. Por eso, si cumple con estos requisitos, esta es la ocasión ideal para postularse a las oportunidades de empleo disponibles en el país.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden conocer más información ingresando a la sección Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a distintos niveles de experiencia.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock / Magneto

Auxiliar de control cartera abogado – Medellín

Empresa: JFK Cooperativa Financiera

Salario: 2.300.000 a 2.500.000

El asistente de control jurídico será responsable de realizar un seguimiento constante a la gestión de abogados internos y externos, así como de las firmas de cobranza.

Responsabilidades:

  • Realizar seguimiento a la gestión de abogados internos y externos.
  • Controlar las obligaciones sin gestión y próximas a prescribir.
  • Asegurar la entrega oportuna de dineros y retiro de títulos.
  • Gestionar oficios pendientes y desistimientos tácitos.

Requerimientos:

  • Profesional recién graduado o estudiante desde V semestre en Derecho.
  • Experiencia mínima de 1 año en el sector financiero en áreas de crédito.
  • Conocimientos en herramientas ofimáticas y gestión de cuentas judiciales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista asuntos legales – Seguros – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: 6.558.000

Sura Colombia busca alguien que cuente con experiencia, o formación y experiencia en litigio, especialmente en derecho penal, para garantizar decisiones que impacten positivamente y contribuyan al cumplimiento de la estrategia corporativa.

Responsabilidades:

  • Coordinar abogados externos para la atención de procesos judiciales.
  • Atender consultas y entregar conceptos y opiniones jurídicas para la gestión de los negocios de seguros voluntarios.
  • Coordinar con abogados externos la atención de procesos judiciales.
  • Acompañar la respuesta a requerimientos de la Superintendencia Financiera y demás autoridades.
  • Apoyar la atención de reclamaciones y quejas.

Requerimientos:

  • Ser profesional titulado en Derecho.
  • Contar con conocimientos y experiencia mínima de tres años en el área penal.
  • Deseable experiencia en seguros y procesos judiciales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Hay más de 210 mil empleos disponibles esta semana en todo el país

Abogado laborista – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.200.000 a 6.200.000

Esta posición es ideal para profesionales en derecho con una sólida formación en legislación laboral y experiencia en procesos de gestión humana.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.
  • Diseñar revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.
  • Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.
  • Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.
  • Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.
  • Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.
  • Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.
  • Coordinar y realizar audiencias de descargos.
  • Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.
  • Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.
  • 3 años de experiencia en procesos de gestión humana.
  • Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
  • Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado junior – Bogotá D.C.

Empresa: AXA Colpatria

Salario: A convenir

Este rol es ideal para aquellos que desean crecer en su carrera legal y adquirir experiencia valiosa en el manejo de litigios y actualizaciones de datos legales.

Responsabilidades:

  • Cumplir con las políticas y procedimientos judiciales de los ramos ARL.
  • Mantener actualizados los datos de litigios y sus reservas.
  • Asistir en el manejo de litigios de la compañía de Vida.
  • Colaborar con el equipo legal para asegurar el cumplimiento normativo.
  • Redactar y revisar documentos legales bajo la supervisión de abogados senior.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho.
  • Experiencia mínima de 6 meses en manejo de litigios.
  • Preferible experiencia en el sector privado.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y desafiante.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Impresionante incendio consume un edificio residencial en Nueva York y deja varios heridos

2. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

3. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

4. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

5. Los cinco posibles destinos de Luisa Agudelo para 2026: se confirmó la lista de equipos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AbogadosderechoTrabajo Sí HayOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.