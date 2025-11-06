Oportunidades laborales para abogados: revise las vacantes disponibles

En un entorno cada vez más regulado, el talento jurídico se ha convertido en un aliado clave para la toma de decisiones, la gestión contractual y la resolución de conflictos. Por eso, empresas, firmas jurídicas e instituciones están en búsqueda de abogados, asistentes legales y auxiliares jurídicos con una sólida ética profesional, pensamiento analítico y conocimientos actualizados en áreas como derecho laboral, civil, comercial o administrativo, para fortalecer sus equipos en distintas regiones del país.

Estas vacantes representan una oportunidad para quienes desean consolidar su trayectoria profesional, adquirir experiencia práctica y contribuir al desarrollo de entornos laborales más justos y transparentes. Además, muchas empresas ofrecen actualmente modalidades híbridas o remotas, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan equilibrio entre su vida personal y profesional.

¿Cómo aplicar?

Si está en búsqueda de empleo en el área jurídica, puede consultar las vacantes disponibles en Semana Empleos, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia o nivel de formación. Aquí encontrará una selección de las oportunidades más recientes.

Judicante – Barranquilla

Empresa: Masser

Salario: A convenir

Desde Masser S.A.S., empresa encargada de la gestión integral y operativa de las estaciones de servicio Terpel y tiendas Altoque, se encuentra abierta la convocatoria para egresados de derecho interesados en iniciar su judicatura.

Responsabilidades:

Apoyar el área jurídica en temas de derecho comercial y laboral.

Realizar actividades de análisis jurídico, elaboración de documentos, gestión de procesos internos.

Colaborar con el cumplimiento normativo y la asesoría empresarial.

Requerimientos:

Egresado del programa de Derecho.

Disponibilidad para realizar su judicatura por un (1) año.

Enfoque en derecho comercial y laboral.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes / jornada completa.

Buena actitud profesional

Convocatoria estudiantes - Derecho 2026-1 – Medellín

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Essity busca estudiantes de derecho con gusto en el área de relaciones laborales y/o comerciales.

Responsabilidades:

Apoyar funciones operativas o administrativas según el área seleccionada.

Participar activamente en proyectos del área asignada.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para alcanzar objetivos comunes.

Realizar informes y presentaciones según lo requerido por el mentor de prácticas.

Proponer mejoras en los procesos internos de la compañía.

Requerimientos:

Ser estudiante de últimos semestres de carreras profesionales mencionadas o afines provenientes de una Institución académica avalada por el SENA.

Disponibilidad para iniciar práctica en etapa productiva durante el primer semestre de 2026.

No haber firmado previamente un contrato de aprendizaje SENA.

Dominio intermedio-avanzado de herramientas ofimáticas especialmente Excel.

Abogado derecho inmobiliario – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.100.000

Si tiene experiencia en la elaboración de documentos legales, contratos y minutas, y es un experto en el manejo de procesos jurídicos ante entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.

Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.

Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.

Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.

Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.

Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.

Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.

Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.

Abogado laborista – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.200.000 a 6.200.000

Esta posición es ideal para profesionales en derecho con una sólida formación en legislación laboral y experiencia en procesos de gestión humana.

Responsabilidades:

Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.

Diseñar, revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.

Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.

Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.

Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.

Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.

Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.

Coordinar y realizar audiencias de descargos.

Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.

Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.

3 años de experiencia en procesos de gestión humana.

Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.

Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.