Oportunidades laborales para abogados: revise las vacantes disponibles
¡Gran convocatoria laboral abierta!
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En un entorno cada vez más regulado, el talento jurídico se ha convertido en un aliado clave para la toma de decisiones, la gestión contractual y la resolución de conflictos. Por eso, empresas, firmas jurídicas e instituciones están en búsqueda de abogados, asistentes legales y auxiliares jurídicos con una sólida ética profesional, pensamiento analítico y conocimientos actualizados en áreas como derecho laboral, civil, comercial o administrativo, para fortalecer sus equipos en distintas regiones del país.
Estas vacantes representan una oportunidad para quienes desean consolidar su trayectoria profesional, adquirir experiencia práctica y contribuir al desarrollo de entornos laborales más justos y transparentes. Además, muchas empresas ofrecen actualmente modalidades híbridas o remotas, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan equilibrio entre su vida personal y profesional.
¿Cómo aplicar?
Si está en búsqueda de empleo en el área jurídica, puede consultar las vacantes disponibles en Semana Empleos, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia o nivel de formación. Aquí encontrará una selección de las oportunidades más recientes.
Judicante – Barranquilla
Empresa: Masser
Salario: A convenir
Desde Masser S.A.S., empresa encargada de la gestión integral y operativa de las estaciones de servicio Terpel y tiendas Altoque, se encuentra abierta la convocatoria para egresados de derecho interesados en iniciar su judicatura.
Responsabilidades:
- Apoyar el área jurídica en temas de derecho comercial y laboral.
- Realizar actividades de análisis jurídico, elaboración de documentos, gestión de procesos internos.
- Colaborar con el cumplimiento normativo y la asesoría empresarial.
Requerimientos:
- Egresado del programa de Derecho.
- Disponibilidad para realizar su judicatura por un (1) año.
- Enfoque en derecho comercial y laboral.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes / jornada completa.
- Buena actitud profesional
Convocatoria estudiantes - Derecho 2026-1 – Medellín
Empresa: Essity
Salario: A convenir
Essity busca estudiantes de derecho con gusto en el área de relaciones laborales y/o comerciales.
Responsabilidades:
- Apoyar funciones operativas o administrativas según el área seleccionada.
- Participar activamente en proyectos del área asignada.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para alcanzar objetivos comunes.
- Realizar informes y presentaciones según lo requerido por el mentor de prácticas.
- Proponer mejoras en los procesos internos de la compañía.
Requerimientos:
- Ser estudiante de últimos semestres de carreras profesionales mencionadas o afines provenientes de una Institución académica avalada por el SENA.
- Disponibilidad para iniciar práctica en etapa productiva durante el primer semestre de 2026.
- No haber firmado previamente un contrato de aprendizaje SENA.
- Dominio intermedio-avanzado de herramientas ofimáticas especialmente Excel.
Abogado derecho inmobiliario – Medellín
Empresa: Conconcreto
Salario: 3.100.000
Si tiene experiencia en la elaboración de documentos legales, contratos y minutas, y es un experto en el manejo de procesos jurídicos ante entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.
- Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.
- Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.
- Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.
- Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.
- Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.
- Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.
- Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.
Abogado laborista – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 5.200.000 a 6.200.000
Esta posición es ideal para profesionales en derecho con una sólida formación en legislación laboral y experiencia en procesos de gestión humana.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.
- Diseñar, revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.
- Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.
- Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.
- Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.
- Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.
- Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.
- Coordinar y realizar audiencias de descargos.
- Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.
- Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.
- 3 años de experiencia en procesos de gestión humana.
- Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
- Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.