Pereira: hay cientos de ofertas laborales disponibles

El mercado laboral en la capital risaraldense sigue creciendo y actualmente diferentes empresas están en búsqueda de talento para áreas administrativas, comerciales, de tecnología, salud y más. Las oportunidades abarcan distintos niveles de experiencia, desde cargos operativos hasta posiciones profesionales.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas. Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, haga clic acá y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Gerente de oficina

Empresa: Mibanco

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp se encuentra en búsqueda de una persona apasionada por el logro de metas, que le guste trabajar con los pequeños empresarios del país.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales, administración o afines al cargo.

Experiencia mínima de cinco años en áreas y procesos comerciales en el sector financiero, de ellos al menos dos liderando equipos, deseable en microfinanzas.

Gerente de leasing

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como gerente de leasing, será responsable de apoyar la gestión comercial del gerente de relación, contribuyendo al cumplimiento del presupuesto asignado.

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas o afines.

Mínimo dos años de experiencia en el sector financiero en productos leasing.

Fuertes habilidades comerciales y de liderazgo.

Coordinador/a regional comercial de asociatividad

Empresa: Coomeva

Salario: $ 4.708.268

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Quiere ser parte de uno de los mejores ambientes laborales para trabajar según Great Place To Work? Coomeva quiere contar con su talento para contribuir a seguir transformando la cultura.

Responsabilidades:

Dirigir, coordinar, supervisar, acompañar diariamente la gestión comercial y los resultados, y desarrollar competencias comerciales en la fuerza comercial a cargo.

Implementar tácticas comerciales, con el fin de lograr el cumplimiento de las metas de vinculación de nuevos asociados, recaudo de las primeras cuotas, garantizando su permanencia.

Garantizar el cumplimiento de los indicadores de servicio.

Participar en los procesos de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del canal de ventas externo.

Realizar capacitaciones de refuerzo en los procesos del programa de referidos a la fuerza de ventas.

Requerimientos:

Formación académica: Profesional en Administración de empresas, Ingeniería industrial o carreras afines.

Experiencia: Mínima de dos años en manejo de equipo comercial en empresas de servicios (seguros, sector financiero, fondos de pensiones), experiencia en manejo de fuerza comercial externa.

Contador público

Empresa: Estudio de moda S.A.S.

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como responsable de contabilidad, tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico donde podrá desarrollar sus habilidades y garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos contables.

Responsabilidades:

Estructurar los lineamientos contables y fiscales de acuerdo con la dinámica del negocio.

Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos contables, evitando multas y sanciones.

Asegurar el seguimiento y control de las causaciones y conciliaciones bancarias.

Garantizar procesos estandarizados y optimizados en el área contable.

Liquidación de nómina y manejo administrativo y financiero.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría pública.

Experiencia mínima de tres años en áreas de contabilidad, revisoría fiscal o auditoría.

Conocimiento en impuestos nacionales, normativa internacional y seguridad social.