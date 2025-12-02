Psicólogos: trabajo sí hay en Colombia, revise las vacantes activas

El campo de la salud mental sigue siendo clave en el mercado laboral nacional. En los últimos meses, clínicas, hospitales, entidades de salud y organizaciones dedicadas al bienestar psicosocial han incrementado sus procesos de selección, lo que ha generado una ola de vacantes para psicólogos en distintas regiones del país.

Las empresas están priorizando psicólogos con habilidades blandas y técnicas muy claras: capacidad de escucha activa, manejo de crisis y acompañamiento emocional, pensamiento crítico para la evaluación de casos, y una comunicación asertiva que les permita interactuar con pacientes, equipos interdisciplinarios o comunidades.

Estas vacantes representan una alternativa atractiva para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, cambiar de área o aportar su experiencia en salud mental.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos algunas de las ofertas activas.

El empleo para psicólogos es importante debido a su impacto en la salud mental y el bienestar individual y social, además de su rol en el ámbito laboral y educativo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de bienestar laboral – Medellín

Empresa: Cesde

Salario: 3.161.000

Se está en búsqueda de un/a analista de bienestar laboral quien será la persona encargada de diseñar, proponer e implementar estrategias integrales de bienestar laboral que promuevan la calidad de vida física, emocional y social de los docentes y personal administrativo, fomentando un ambiente de trabajo saludable de acuerdo con la estrategia y propósito organizacional.

Requerimientos:

Profesional en Psicología o carreras afines.

Conocimientos en herramientas de office y Excel medio (tablas dinámicas, fórmulas, validaciones) y Office 365.

Dominio de herramientas de encuestas y análisis de datos, legislación laboral básica.

Experiencia mínima de 2 años en áreas de bienestar laboral y calidad de vida deseable en instituciones educativas.

Practicante ingeniera industrial o psicología – Ibagué

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Si es estudiante de últimos semestres, cuenta con el aval de su universidad para comenzar sus prácticas y tiene muchas ganas de aprender, ¡esta oportunidad es para usted!

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de Ingeniería industrial o Psicología.

Aval de la universidad para prácticas.

Actitud proactiva y deseos de aprendizaje.

Interés en el sector salud.

Disponibilidad para trabajar en un entorno dinámico.

Analista de reclutamiento – Bogotá D.C.

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Este especialista en selección de personal será responsable de garantizar una experiencia positiva para los candidatos y aportar criterios técnicos en la toma de decisiones de contratación.

Responsabilidades:

Gestionar el ciclo completo de reclutamiento: levantamiento de perfil, publicación, búsqueda activa, entrevistas y presentación de candidatos finalistas.

Realizar filtros telefónicos y entrevistas por competencias.

Utilizar herramientas digitales y plataformas de empleo para atraer candidatos calificados.

Elaborar reportes de avance y métricas clave del proceso.

Acompañar a los líderes en la validación del perfil y en la toma de decisiones.

Garantizar una experiencia positiva y clara para el candidato durante todo el proceso.

Apoyar iniciativas de marca empleadora cuando se requiera.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en procesos de reclutamiento y selección.

Conocimiento avanzado de herramientas digitales de reclutamiento y plataformas de empleo.

Habilidades en entrevistas por competencias y manejo de reportes.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Psicólogo educativo – Barranquilla

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

¿Es un psicólogo educativo apasionado por mejorar el entorno escolar? Únase al equipo y ayude a potenciar el aprendizaje y el bienestar emocional de los estudiantes.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar necesidades educativas de los estudiantes.

Implementar estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje.

Desarrollar programas para optimizar el entorno escolar.

Acompañar el bienestar emocional de los alumnos.

Colaborar con docentes para personalizar el enfoque educativo.

Requerimientos:

Título de psicología

Experiencia previa en contextos escolares o educativos.

Habilidad para desarrollar e implementar programas educativos.

Conocimiento en diagnóstico y evaluación psicológica.

Capacidad para trabajar de manera colaborativa con docentes y padres.