EMPLEO
Reconocidas empresas abren vacantes esta semana: aplique aquí
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Diferentes compañías de alcance nacional e internacional anunciaron la apertura de nuevas vacantes en áreas clave para el desarrollo de sus operaciones. Se trata de oportunidades en sectores como ventas, logística, salud, tecnología y administración, con opciones para perfiles técnicos, profesionales y con distintos niveles de experiencia.
Estas convocatorias representan una posibilidad para quienes buscan vincularse a organizaciones consolidadas, con beneficios que incluyen estabilidad, crecimiento profesional y la oportunidad de trabajar en entornos dinámicos.
Aquí le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Recuerde que puede encontrar muchas más oportunidades en la sección de Semana Empleos y postularse manera gratuita y virtual.
Coordinador nacional comercial de repuestos – Montería
Empresa: AKT
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como coordinador nacional comercial de repuestos y forme parte de una compañía líder en soluciones automotrices.
Responsabilidades:
- Coordinar el equipo comercial de repuestos para asegurar el cumplimiento de indicadores clave como cartera, ventas, cobertura y distribución.
- Capacitar a la fuerza de ventas en nuevos productos, herramientas y catálogos.
- Revisar y analizar reportes de ventas diarios para identificar áreas de mejora.
- Realizar visitas de acompañamiento a los asesores comerciales para detectar oportunidades de negocio.
- Promover planes de gestión ambiental en el área de repuestos.
- Elaborar presupuestos de ventas en colaboración con el Jefe de Repuestos.
- Acompañar en la ejecución de ferias y actividades promocionales junto al Coordinador Nacional de BTL.
- Proveer retroalimentación sobre tendencias de mercado y precios a los jefes de área.
- Controlar los niveles de gasto según el presupuesto.
- Apoyar al área de cartera en actividades de cobro y seguimiento.
- Emitir conceptos sobre cupos de crédito basados en información comercial.
- Implementar promociones y estrategias comerciales.
- Definir sinergias comerciales con fuerzas de ventas de otras áreas.
Requerimientos:
- Título universitario en áreas relacionadas con administración, ventas o afines.
- Experiencia de al menos 5 años en roles de coordinación comercial o ventas.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para analizar reportes financieros y de ventas.
- Disponibilidad para viajar regularmente.
Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
Si es un consultor de robótica con experiencia en análisis de procesos de negocio y tiene una mentalidad proactiva, esta es su oportunidad para brillar y crecer profesionalmente en una compañía líder en tecnología.
Responsabilidades:
- Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
- Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
- Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
- Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
- Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
- Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
- Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
- Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
- Certificación en Rocketbot.
- Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
- Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
- Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
- Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.
Líder académico(a) – Bogotá D.C.
Empresa: Universidad de Los Andes
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es una persona apasionada por la educación de alto nivel y desea ser parte de un equipo que revoluciona el aprendizaje, ¡este desafío es para usted!
Responsabilidades:
- Acompañar y ejecutar la planeación del portafolio de Programas Abiertos, incluyendo ExEdON y procesos de internacionalización.
- Diseñar y reestructurar programas junto con profesores y aliados estratégicos, respondiendo a las necesidades del mercado.
- Liderar los procesos académicos vinculados con ExEdON e iniciativas internacionales.
- Desarrollar y ejecutar planes de mejora continua para garantizar la más alta calidad académica.
- Coordinar y acompañar la planeación académica de las formaciones velando por la innovación pedagógica.
- Diseñar cronogramas, planes de acción y actividades de promoción junto a profesores y coordinadores.
- Medir el impacto y asegurar el aprendizaje en programas abiertos, implementando rúbricas microcredenciales y procesos de evaluación.
Requerimientos:
- Una persona con habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, comunicación efectiva, facilidad para trabajar en equipo.
- Profesional en Psicología Licenciatura en Educación, Sociología o áreas afines a las Ciencias Sociales y Humanas con Maestría.
- Experiencia de 3 a 5 años en gestión académica.
- Conocimientos en metodologías de aprendizaje innovadoras, procesos evaluativos y de calidad.
- Excelente comunicación oral y escrita.
Analista de compras no industriales – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 4.437.116
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia en negociación y compras, esta es su oportunidad para brillar y demostrar sus habilidades. Trabajará en estrecha colaboración con los proveedores, generando órdenes de compra y coordinando procesos para lograr los mejores resultados.
Responsabilidades:
- Analizar y comprender las solicitudes de cotización.
- Identificar oportunidades de negociación.
- Validar solicitudes entrantes versus las ya tramitadas.
- Revisar el comportamiento de comodities con impacto en insumos.
- Generar planes de negociación según oportunidades del mercado.
- Negociar condiciones comerciales con proveedores.
- Comparar alternativas de mercado.
- Generar órdenes de compra.
- Coordinar procesos con proveedores.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería industrial, ingeniería de producción, administración de empresas, negocios internacionales o carreras afines.
- 2 años de experiencia en procesos de compras y negociación.
- Conocimiento avanzado de Excel.
