Reconocidas empresas abren vacantes esta semana: aplique aquí

Diferentes compañías de alcance nacional e internacional anunciaron la apertura de nuevas vacantes en áreas clave para el desarrollo de sus operaciones. Se trata de oportunidades en sectores como ventas, logística, salud, tecnología y administración, con opciones para perfiles técnicos, profesionales y con distintos niveles de experiencia.

Estas convocatorias representan una posibilidad para quienes buscan vincularse a organizaciones consolidadas, con beneficios que incluyen estabilidad, crecimiento profesional y la oportunidad de trabajar en entornos dinámicos.

Aquí le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Recuerde que puede encontrar muchas más oportunidades en la sección de Semana Empleos y postularse manera gratuita y virtual.

En Colombia, se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Coordinador nacional comercial de repuestos – Montería

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como coordinador nacional comercial de repuestos y forme parte de una compañía líder en soluciones automotrices.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo comercial de repuestos para asegurar el cumplimiento de indicadores clave como cartera, ventas, cobertura y distribución.

Capacitar a la fuerza de ventas en nuevos productos, herramientas y catálogos.

Revisar y analizar reportes de ventas diarios para identificar áreas de mejora.

Realizar visitas de acompañamiento a los asesores comerciales para detectar oportunidades de negocio.

Promover planes de gestión ambiental en el área de repuestos.

Elaborar presupuestos de ventas en colaboración con el Jefe de Repuestos.

Acompañar en la ejecución de ferias y actividades promocionales junto al Coordinador Nacional de BTL.

Proveer retroalimentación sobre tendencias de mercado y precios a los jefes de área.

Controlar los niveles de gasto según el presupuesto.

Apoyar al área de cartera en actividades de cobro y seguimiento.

Emitir conceptos sobre cupos de crédito basados en información comercial.

Implementar promociones y estrategias comerciales.

Definir sinergias comerciales con fuerzas de ventas de otras áreas.

Requerimientos:

Título universitario en áreas relacionadas con administración, ventas o afines.

Experiencia de al menos 5 años en roles de coordinación comercial o ventas.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para analizar reportes financieros y de ventas.

Disponibilidad para viajar regularmente.

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si es un consultor de robótica con experiencia en análisis de procesos de negocio y tiene una mentalidad proactiva, esta es su oportunidad para brillar y crecer profesionalmente en una compañía líder en tecnología.

Responsabilidades:

Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.

Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.

Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.

Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.

Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.

Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.

Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.

Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.

Certificación en Rocketbot.

Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.

Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.

Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.

Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

Líder académico(a) – Bogotá D.C.

Empresa: Universidad de Los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es una persona apasionada por la educación de alto nivel y desea ser parte de un equipo que revoluciona el aprendizaje, ¡este desafío es para usted!

Responsabilidades:

Acompañar y ejecutar la planeación del portafolio de Programas Abiertos, incluyendo ExEdON y procesos de internacionalización.

Diseñar y reestructurar programas junto con profesores y aliados estratégicos, respondiendo a las necesidades del mercado.

Liderar los procesos académicos vinculados con ExEdON e iniciativas internacionales.

Desarrollar y ejecutar planes de mejora continua para garantizar la más alta calidad académica.

Coordinar y acompañar la planeación académica de las formaciones velando por la innovación pedagógica.

Diseñar cronogramas, planes de acción y actividades de promoción junto a profesores y coordinadores.

Medir el impacto y asegurar el aprendizaje en programas abiertos, implementando rúbricas microcredenciales y procesos de evaluación.

Requerimientos:

Una persona con habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, comunicación efectiva, facilidad para trabajar en equipo.

Profesional en Psicología Licenciatura en Educación, Sociología o áreas afines a las Ciencias Sociales y Humanas con Maestría.

Experiencia de 3 a 5 años en gestión académica.

Conocimientos en metodologías de aprendizaje innovadoras, procesos evaluativos y de calidad.

Excelente comunicación oral y escrita.

Analista de compras no industriales – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 4.437.116

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en negociación y compras, esta es su oportunidad para brillar y demostrar sus habilidades. Trabajará en estrecha colaboración con los proveedores, generando órdenes de compra y coordinando procesos para lograr los mejores resultados.

Responsabilidades:

Analizar y comprender las solicitudes de cotización.

Identificar oportunidades de negociación.

Validar solicitudes entrantes versus las ya tramitadas.

Revisar el comportamiento de comodities con impacto en insumos.

Generar planes de negociación según oportunidades del mercado.

Negociar condiciones comerciales con proveedores.

Comparar alternativas de mercado.

Generar órdenes de compra.

Coordinar procesos con proveedores.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería industrial, ingeniería de producción, administración de empresas, negocios internacionales o carreras afines.

2 años de experiencia en procesos de compras y negociación.

Conocimiento avanzado de Excel.