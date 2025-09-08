EMPLEO
Reconocidas empresas abren vacantes para temporada: postúlese ya
Las vacantes de empleo están disponibles a nivel nacional.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La temporada llega con una nueva ola de contrataciones en diferentes regiones del país. Compañías de renombre están incorporando personal para reforzar sus operaciones en áreas comerciales, logísticas, de atención al cliente y administrativas. Es una opción ideal para quienes desean sumar experiencia, generar ingresos adicionales o proyectarse hacia un empleo estable. A continuación, podrá consultar algunas de las vacantes destacadas.
Para acceder al listado completo, ingrese a la sección Semana Empleos y postúlese en línea. Recuerde que mantener su información actualizada puede aumentar sus posibilidades de ser seleccionado.
Cajero temporada – Studio F
Lugar: Bogotá D.C.
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
Como parte de STF GROUP, tendrá la oportunidad de trabajar con las últimas colecciones de Studio F, Ela y STF MAN.
Responsabilidades:
- Manejo de caja registradora y transacciones en efectivo y tarjeta.
- Atención al cliente y asesoramiento sobre productos.
- Realizar cierres de caja y reportar discrepancias.
- Apoyar en la organización y presentación de productos en el punto de venta.
- Coordinar con el equipo de ventas para mejorar la experiencia del cliente.
Requerimientos:
- Ser Bachiller.
- Mayor de edad.
- Cédula de Ciudadanía vigente.
- Disponibilidad inmediata para trabajar en Bogotá.
- Disponibilidad de tiempo completo y para horarios rotativos.
Auxiliar polivalente temporada – Grupo Éxito
Lugar: Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
En este rol será clave para garantizar una experiencia de compra satisfactoria formando parte del equipo temporal, realizando tareas como atención al cliente, manejo de caja y surtido de productos.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes en el punto de venta.
- Registrar y empacar productos.
- Gestionar el manejo de la caja registradora.
- Cumplir con las normas y procedimientos vigentes.
- Garantizar la satisfacción del cliente.
Requerimientos:
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos a partir del 29 de agosto.
- Buena actitud para realizar funciones de caja, surtido y empaque.
- Bachillerato completo.
- Capacidad para trabajar bajo presión durante la temporada alta.
Vendedora – Accesorios Avemaría
Lugar: Barranquilla
Salario: $ 1.651.000
Tipo de contrato: Temporal
En Avemaría buscan una vendedora apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, para acompañarlos en la temporada de amor y amistad.
Responsabilidades:
- Brindar atención y asesoría amable y personalizada.
- Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.
- Apoyar inventario y reposición de productos.
Requerimientos:
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas y servicio al cliente.
- Excelente presentación personal y proactividad.
Auxiliar de bodega – Alkomprar
Lugar: Armenia
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Este cargo temporal le permitirá formar parte de un equipo comprometido con la eficiencia logística en el punto de venta, asegurando que los clientes reciban el mejor servicio durante la temporada más dinámica del año.
Responsabilidades:
- Gestionar el inventario de la bodega del punto de venta.
- Apoyar en el recibido y despacho de mercancía.
- Colaborar con el equipo de logística para asegurar un flujo eficiente de productos.
- Mantener el orden y limpieza en la bodega.
- Utilizar sistemas como SAP para el control de inventarios.
Requerimientos:
- Técnico en logística o áreas administrativas.
- Experiencia previa en inventarios logística, recibido y despacho de mercancía.
- Conocimiento en el uso de SAP o programas similares.
- Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial, incluyendo domingos y festivos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.