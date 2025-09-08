Reconocidas empresas abren vacantes para temporada: postúlese ya

La temporada llega con una nueva ola de contrataciones en diferentes regiones del país. Compañías de renombre están incorporando personal para reforzar sus operaciones en áreas comerciales, logísticas, de atención al cliente y administrativas. Es una opción ideal para quienes desean sumar experiencia, generar ingresos adicionales o proyectarse hacia un empleo estable. A continuación, podrá consultar algunas de las vacantes destacadas.

Para acceder al listado completo, ingrese a la sección Semana Empleos y postúlese en línea. Recuerde que mantener su información actualizada puede aumentar sus posibilidades de ser seleccionado.

Los trabajos de temporada ofrecen beneficios como obtener ingresos extra, adquirir experiencia laboral en un nuevo sector y empresa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cajero temporada – Studio F

Lugar: Bogotá D.C.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Como parte de STF GROUP, tendrá la oportunidad de trabajar con las últimas colecciones de Studio F, Ela y STF MAN.

Responsabilidades:

Manejo de caja registradora y transacciones en efectivo y tarjeta.

Atención al cliente y asesoramiento sobre productos.

Realizar cierres de caja y reportar discrepancias.

Apoyar en la organización y presentación de productos en el punto de venta.

Coordinar con el equipo de ventas para mejorar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

Ser Bachiller.

Mayor de edad.

Cédula de Ciudadanía vigente.

Disponibilidad inmediata para trabajar en Bogotá.

Disponibilidad de tiempo completo y para horarios rotativos.

Auxiliar polivalente temporada – Grupo Éxito

Lugar: Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol será clave para garantizar una experiencia de compra satisfactoria formando parte del equipo temporal, realizando tareas como atención al cliente, manejo de caja y surtido de productos.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el punto de venta.

Registrar y empacar productos.

Gestionar el manejo de la caja registradora.

Cumplir con las normas y procedimientos vigentes.

Garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos a partir del 29 de agosto.

Buena actitud para realizar funciones de caja, surtido y empaque.

Bachillerato completo.

Capacidad para trabajar bajo presión durante la temporada alta.

Vendedora – Accesorios Avemaría

Lugar: Barranquilla

Salario: $ 1.651.000

Tipo de contrato: Temporal

En Avemaría buscan una vendedora apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, para acompañarlos en la temporada de amor y amistad.

Responsabilidades:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requerimientos:

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas y servicio al cliente.

Excelente presentación personal y proactividad.

Auxiliar de bodega – Alkomprar

Lugar: Armenia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo temporal le permitirá formar parte de un equipo comprometido con la eficiencia logística en el punto de venta, asegurando que los clientes reciban el mejor servicio durante la temporada más dinámica del año.

Responsabilidades:

Gestionar el inventario de la bodega del punto de venta.

Apoyar en el recibido y despacho de mercancía.

Colaborar con el equipo de logística para asegurar un flujo eficiente de productos.

Mantener el orden y limpieza en la bodega.

Utilizar sistemas como SAP para el control de inventarios.

Requerimientos:

Técnico en logística o áreas administrativas.

Experiencia previa en inventarios logística, recibido y despacho de mercancía.

Conocimiento en el uso de SAP o programas similares.

Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial, incluyendo domingos y festivos.