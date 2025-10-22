Reconocidas empresas buscan practicantes en todo el país

Si está buscando iniciar su carrera profesional o adquirir experiencia en el campo de su formación, esta es una excelente oportunidad. Varias empresas de prestigio a nivel nacional están en búsqueda de practicantes para diferentes áreas, ofreciendo la posibilidad de integrarse a equipos de trabajo, aprender de profesionales experimentados y desarrollar competencias clave para el futuro laboral.

Las vacantes están abiertas para distintos perfiles y niveles académicos, lo que permite que jóvenes de diversas disciplinas puedan aplicar y contribuir a proyectos reales dentro de organizaciones consolidadas. Este tipo de experiencia es fundamental para fortalecer la hoja de vida y abrir puertas a oportunidades de empleo formal posteriormente.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación le presentamos una muestra de las vacantes destacadas.

Las prácticas profesionales son cruciales para el desarrollo de un futuro profesional porque permiten aplicar conocimientos teóricos en un entorno real, adquirir y perfeccionar habilidades técnicas y socioemocionales, y construir una red de contactos. | Foto: Getty Images

Practicante profesional en gestión humana – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Como practicante en gestión humana, trabajará estrechamente con líderes y miembros del equipo para recolectar información vital que ayude a identificar mejoras en la estructura organizacional. Además, tendrá la oportunidad de contribuir al área de atracción y desarrollo, participando en posibles automatizaciones de procesos.

Responsabilidades:

Revisión y ajustes al formato actual de los descriptivos de cargos.

Identificación de cargos pendientes por descripción o actualización.

Realización de entrevistas con líderes y miembros de equipo.

Levantamiento de los descriptivos de cargos.

Identificación de necesidades de ajuste en cargos o estructura organizacional.

Apoyo al área de atracción y desarrollo en automatizaciones de procedimientos.

Requerimientos:

Ser estudiante de últimos semestres de Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Producción, Ingeniera Industrial, Administración de empresas o carreras afines.

Habilidades en comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar en equipo y de manera autónoma.

Interés por aprender y aportar en la mejora organizacional.

Aprendiz de ventas autoservicios – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 1.423.500

Como parte del equipo, será un auxiliar de ventas, apoyando en la gestión de puntos de grandes clientes, control de archivos e información, y colaborando en la planeación y seguimiento de las actividades internas.

Responsabilidades:

Apoyo en procesos administrativos y documentales.

Gestión y control de archivos e información.

Soporte en actividades de ventas y surtido.

Colaboración en tareas relacionadas con planeación y seguimiento de actividades internas.

Requerimientos:

Estudiante técnico o tecnólogo en Administración de ventas y mercado o afines.

Disponibilidad para aprender y aplicar conocimientos en un entorno laboral real.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Aprendiz de gestión humana – Armenia

Empresa: Stop Jeans - Yoyo

Salario: 1.423.500

Si es estudiante de programa técnico o tecnológico en gestión humana o gestión administrativa, esta es una excelente oportunidad para usted.

Responsabilidades:

Apoyar el proceso de afiliación a la seguridad social de los nuevos colaboradores y su grupo familiar.

Realizar la documentación de contratación del personal nuevo, cumpliendo con políticas internas y normatividad vigente.

Gestionar los traslados de EPS, fondo de pensiones e inclusión de beneficiarios a la seguridad social solicitados por los colaboradores.

Compilar información para atender solicitudes por mora presunta de las entidades de seguridad social.

Organizar el proceso de archivo de la documentación de los colaboradores en WorkManager.

Solicitar documentación necesaria para el proceso de recobro de las incapacidades ante las EPS.

Cumplir con funciones adicionales asignadas por el líder inmediato.

Requerimientos:

No haber firmado contrato de aprendizaje Sena.

Estudiante de Técnico o Tecnólogo en Gestión Humana o Gestión Administrativa.

Habilidad para atención al cliente y trato interpersonal.

Capacidad para organizar y gestionar documentación.

Manejo de herramientas informáticas.

Practicante de diseño gráfico – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Maaji busca un aprendiz de diseño gráfico apasionado y creativo que desee apoyar al equipo de diseño en la mejora de tiempos y procesos.

Responsabilidades:

Realizar localizados y correcciones de estampados.

Colaborar en la ilustración y colorización de estampados.

Apoyar en la dirección de arte y diagramación de presentaciones.

Llevar a cabo la limpieza de estampados y nombrado de prints.

Participar en la organización de continuas de estampados.

Contribuir en actividades interdisciplinarias y alineadas a los objetivos de Maaji.

Requerimientos:

Estudiante en Diseño Gráfico o Artes.

Conocimientos básicos en Photoshop e Illustrator.

Habilidades de organización y planeación.

Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad al cambio.

Comunicación clara y efectiva.

Atención al detalle y creatividad.