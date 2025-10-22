EMPLEO
Reconocidas empresas buscan practicantes en todo el país
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Si está buscando iniciar su carrera profesional o adquirir experiencia en el campo de su formación, esta es una excelente oportunidad. Varias empresas de prestigio a nivel nacional están en búsqueda de practicantes para diferentes áreas, ofreciendo la posibilidad de integrarse a equipos de trabajo, aprender de profesionales experimentados y desarrollar competencias clave para el futuro laboral.
Las vacantes están abiertas para distintos perfiles y niveles académicos, lo que permite que jóvenes de diversas disciplinas puedan aplicar y contribuir a proyectos reales dentro de organizaciones consolidadas. Este tipo de experiencia es fundamental para fortalecer la hoja de vida y abrir puertas a oportunidades de empleo formal posteriormente.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación le presentamos una muestra de las vacantes destacadas.
Practicante profesional en gestión humana – Medellín
Empresa: Leonisa
Salario: A convenir
Como practicante en gestión humana, trabajará estrechamente con líderes y miembros del equipo para recolectar información vital que ayude a identificar mejoras en la estructura organizacional. Además, tendrá la oportunidad de contribuir al área de atracción y desarrollo, participando en posibles automatizaciones de procesos.
Responsabilidades:
- Revisión y ajustes al formato actual de los descriptivos de cargos.
- Identificación de cargos pendientes por descripción o actualización.
- Realización de entrevistas con líderes y miembros de equipo.
- Levantamiento de los descriptivos de cargos.
- Identificación de necesidades de ajuste en cargos o estructura organizacional.
- Apoyo al área de atracción y desarrollo en automatizaciones de procedimientos.
Requerimientos:
- Ser estudiante de últimos semestres de Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Producción, Ingeniera Industrial, Administración de empresas o carreras afines.
- Habilidades en comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para trabajar en equipo y de manera autónoma.
- Interés por aprender y aportar en la mejora organizacional.
Aprendiz de ventas autoservicios – Bogotá D.C.
Empresa: Bimbo de Colombia
Salario: 1.423.500
Como parte del equipo, será un auxiliar de ventas, apoyando en la gestión de puntos de grandes clientes, control de archivos e información, y colaborando en la planeación y seguimiento de las actividades internas.
Responsabilidades:
- Apoyo en procesos administrativos y documentales.
- Gestión y control de archivos e información.
- Soporte en actividades de ventas y surtido.
- Colaboración en tareas relacionadas con planeación y seguimiento de actividades internas.
Requerimientos:
- Estudiante técnico o tecnólogo en Administración de ventas y mercado o afines.
- Disponibilidad para aprender y aplicar conocimientos en un entorno laboral real.
- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
Aprendiz de gestión humana – Armenia
Empresa: Stop Jeans - Yoyo
Salario: 1.423.500
Si es estudiante de programa técnico o tecnológico en gestión humana o gestión administrativa, esta es una excelente oportunidad para usted.
Responsabilidades:
- Apoyar el proceso de afiliación a la seguridad social de los nuevos colaboradores y su grupo familiar.
- Realizar la documentación de contratación del personal nuevo, cumpliendo con políticas internas y normatividad vigente.
- Gestionar los traslados de EPS, fondo de pensiones e inclusión de beneficiarios a la seguridad social solicitados por los colaboradores.
- Compilar información para atender solicitudes por mora presunta de las entidades de seguridad social.
- Organizar el proceso de archivo de la documentación de los colaboradores en WorkManager.
- Solicitar documentación necesaria para el proceso de recobro de las incapacidades ante las EPS.
- Cumplir con funciones adicionales asignadas por el líder inmediato.
Requerimientos:
- No haber firmado contrato de aprendizaje Sena.
- Estudiante de Técnico o Tecnólogo en Gestión Humana o Gestión Administrativa.
- Habilidad para atención al cliente y trato interpersonal.
- Capacidad para organizar y gestionar documentación.
- Manejo de herramientas informáticas.
Practicante de diseño gráfico – Medellín
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Maaji busca un aprendiz de diseño gráfico apasionado y creativo que desee apoyar al equipo de diseño en la mejora de tiempos y procesos.
Responsabilidades:
- Realizar localizados y correcciones de estampados.
- Colaborar en la ilustración y colorización de estampados.
- Apoyar en la dirección de arte y diagramación de presentaciones.
- Llevar a cabo la limpieza de estampados y nombrado de prints.
- Participar en la organización de continuas de estampados.
- Contribuir en actividades interdisciplinarias y alineadas a los objetivos de Maaji.
Requerimientos:
- Estudiante en Diseño Gráfico o Artes.
- Conocimientos básicos en Photoshop e Illustrator.
- Habilidades de organización y planeación.
- Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad al cambio.
- Comunicación clara y efectiva.
- Atención al detalle y creatividad.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.