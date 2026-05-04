Finanzas
Reducción de edad de pensión en 2026: ¿Quiénes pueden aplicar y cuáles son los requisitos?
En Colombia, el modelo pensional vigente se encuentra establecido en la Ley 100 de 1993.
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4 de mayo de 2026 a las 9:12 a. m.
Estos beneficios son válidos para personas que cumplen múltiples condiciones. Foto: 123RF
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