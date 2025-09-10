Empleo
Se abren nuevas vacantes en Bogotá: ¿cómo postularse de inmediato?
Gran convocatoria laboral en Bogotá.
Yessica Pérez
¿Está buscando trabajo en Bogotá? Se han abierto múltiples vacantes para diferentes perfiles, tanto fijas como temporales para la temporada de diciembre.
El proceso es 100 % virtual, gratuito y muy sencillo: solo debe ingresar a Semana Empleos, explorar las ofertas disponibles y postularse a través de la plataforma de empleabilidad aliada.
Tenga en cuenta que entre más completos estén sus datos, mayores serán sus posibilidades de contratación.
Asesores call center lunes a sábado hombre o mujer
Salario: $ 1.425.500 a $ 3.500.000
Se requiere asesor call center para importante empresa del país que valora a su equipo y ofrece beneficios y oportunidades de crecimiento.
Responsabilidades:
- Atención y gestión de llamadas entrantes y salientes.
- Venta de productos intangibles a clientes potenciales.
- Cumplimiento de metas e indicadores establecidos.
- Registro y actualización de información en el sistema.
- Ofrecer una excelente atención al cliente.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 meses en call center.
- Bachiller académico.
- Disponibilidad para trabajar en Zona Franca/Fontibón.
Profesional de vivienda (intervención social)
Salario: $ 4.523.500
Se busca profesional de vivienda para el equipo de intervención social.
Misión del cargo:Gestionar el relacionamiento e integración del ciclo de vivienda mediante la implementación de estrategias operacionales, asegurando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio y la calidad en los trámites relacionados con el proceso de vivienda.
Requisitos:
Título profesional en ciencias sociales, administrativas o áreas afines.
Mínimo 3 años de experiencia en gestión comunitaria y/o roles similares.
Condiciones laborales:
Salario: $ 4.523.500.
Tipo de contrato: término fijo a 6 meses.
Jornada: 40 horas semanales.
Mensajero administrativo - Bogotá
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000
Importante empresa nacional del sector financiero está en búsqueda de mensajeros motorizados. Se requiere personal dinámico, responsable y comprometido.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en mensajería, manejo de documentación, firmas y huellas, entrega de productos financieros y servicio al cliente.
- Moto propia con documentos al día.
- Conocimiento de la ciudad.
- Buena actitud y disposición para trabajar.
Condiciones laborales:
- Salario base: $ 1.423.500.
- Auxilio de transporte legal: $ 200.000.
- Rodamiento: $ 180.000.
- Auxilio de celular: $ 40.000.
- Comisiones adicionales por entregas.
- Todas las prestaciones de ley.
- Horario: lunes a viernes y sábados media jornada.
Auxiliar de admisiones – Suba
Salario: $ 1.597.193
Vacante disponible para auxiliar de admisiones.
Condiciones laborales:
Salario básico: $ 1.597.193 + auxilio de transporte $ 200.000.Horario: 8 horas diarias de lunes a sábado.
Contrato: obra o labor con todas las prestaciones de ley.
Sede: Suba.
Asesor(a) rotativo corner Bogotá
Salario: $ 1.300.000 a $ 1.600.000
Se requiere asesor(a) comercial para trabajar en el corner de PASH dentro de tiendas Falabella, representando marcas como PATPRIMO, OSTU, ATMOS y Seven Seven.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar clientes dentro del corner, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
- Cumplir con metas e indicadores de venta.
- Gestionar el stock y exhibición del merchandising PASH.
- Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza.
- Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
- Registrar ventas, reportar al jefe de corner, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad en el servicio.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas en corners, stands o retail.
- Excelente actitud y orientación al cliente.
Condiciones laborales:
- Horarios: rotativos de domingo a domingo, con un día de descanso entre semana.
- Contrato directo con la empresa.
- Comisiones sin techo según cumplimiento de indicadores.
- Pagos puntuales.
- Plan carrera y estabilidad laboral.
- Descuentos en compras de productos.
Auxiliar de obra con moto
Salario: $ 1.500.000 a $ 1.800.000
Se buscan 4 técnicos de obra civil para apoyar expansión de operaciones.
Requisitos:
- Indispensable contar con moto.
- Formación mínima: bachiller académico.
- Experiencia mínima de 12 meses en obras civiles.
- Conocimientos en mampostería, manejo de concreto, fundición de sardineles, bases y acabados, instalación y reparación de sistemas de ductería y tuberías, principios básicos de mecánica y electricidad.
Funciones principales:
- Instalar equipos, sistemas de ductería y eléctricos.
- Ejecutar regatas, resanes, demoliciones y actividades de obra civil.
- Elaborar adecuaciones estructurales con materiales como concreto y granito.Manejo de herramientas eléctricas.
Condiciones laborales:
Contrato directo con la compañía.
Tipo de contrato: obra o labor sin fecha de terminación fija.
Horario: rotativo de acuerdo con la operación, 44 horas semanales.
Salario básico: $ 1.500.000 + $ 200.000 auxilio de transporte.
Prestaciones de ley.
Pagos adicionales: bono de rodamiento $ 250.000, auxilio de celular $ 25.000, bono fijo $ 200.000.
Disponibilidad inmediata.
Coadministrador de tienda – Bogotá norte
Salario: $ 1.550.000
Se busca coadministrador de tienda para empresa comprometida con la moda consciente y el crecimiento personal, con marcas como Gef, Punto Blanco, Baby Fresh y Galax.
Perfil requerido:
- Enfoque en servicio al cliente.
- Habilidades de liderazgo y desarrollo de personas.
- Experiencia en la gestión de presupuestos e indicadores.
- Compromiso por mantener un ambiente laboral positivo y colaborativo.
Beneficios:
- Descuento del 25% en todas las tiendas pagando en efectivo.
- Programa de formación para crecimiento y desarrollo dentro de la empresa.
- Posibilidad de ascenso a gerente de tienda.