Se abren nuevas vacantes en Bogotá: ¿cómo postularse de inmediato?

¿Está buscando trabajo en Bogotá? Se han abierto múltiples vacantes para diferentes perfiles, tanto fijas como temporales para la temporada de diciembre.

El proceso es 100 % virtual, gratuito y muy sencillo: solo debe ingresar a Semana Empleos, explorar las ofertas disponibles y postularse a través de la plataforma de empleabilidad aliada.

Tenga en cuenta que entre más completos estén sus datos, mayores serán sus posibilidades de contratación.

Asesores call center lunes a sábado hombre o mujer

Salario: $ 1.425.500 a $ 3.500.000

Se requiere asesor call center para importante empresa del país que valora a su equipo y ofrece beneficios y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Atención y gestión de llamadas entrantes y salientes.

Venta de productos intangibles a clientes potenciales.

Cumplimiento de metas e indicadores establecidos.

Registro y actualización de información en el sistema.

Ofrecer una excelente atención al cliente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en call center.

Bachiller académico.

Disponibilidad para trabajar en Zona Franca/Fontibón.

Profesional de vivienda (intervención social)

Salario: $ 4.523.500

Se busca profesional de vivienda para el equipo de intervención social.

Misión del cargo:Gestionar el relacionamiento e integración del ciclo de vivienda mediante la implementación de estrategias operacionales, asegurando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio y la calidad en los trámites relacionados con el proceso de vivienda.

Requisitos:

Título profesional en ciencias sociales, administrativas o áreas afines.

Mínimo 3 años de experiencia en gestión comunitaria y/o roles similares.

Condiciones laborales:

Salario: $ 4.523.500.

Tipo de contrato: término fijo a 6 meses.

Jornada: 40 horas semanales.

Mensajero administrativo - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000

Importante empresa nacional del sector financiero está en búsqueda de mensajeros motorizados. Se requiere personal dinámico, responsable y comprometido.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en mensajería, manejo de documentación, firmas y huellas, entrega de productos financieros y servicio al cliente.

Moto propia con documentos al día.

Conocimiento de la ciudad.

Buena actitud y disposición para trabajar.

Condiciones laborales:

Salario base: $ 1.423.500.

Auxilio de transporte legal: $ 200.000.

Rodamiento: $ 180.000.

Auxilio de celular: $ 40.000.

Comisiones adicionales por entregas.

Todas las prestaciones de ley.

Horario: lunes a viernes y sábados media jornada.

Auxiliar de admisiones – Suba

Salario: $ 1.597.193

Vacante disponible para auxiliar de admisiones.

Condiciones laborales:

Salario básico: $ 1.597.193 + auxilio de transporte $ 200.000.Horario: 8 horas diarias de lunes a sábado.

Contrato: obra o labor con todas las prestaciones de ley.

Sede: Suba.

Asesor(a) rotativo corner Bogotá

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.600.000

Se requiere asesor(a) comercial para trabajar en el corner de PASH dentro de tiendas Falabella, representando marcas como PATPRIMO, OSTU, ATMOS y Seven Seven.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro del corner, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con metas e indicadores de venta.

Gestionar el stock y exhibición del merchandising PASH.

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de corner, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad en el servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas en corners, stands o retail.

Excelente actitud y orientación al cliente.

Condiciones laborales:

Horarios: rotativos de domingo a domingo, con un día de descanso entre semana.

Contrato directo con la empresa.

Comisiones sin techo según cumplimiento de indicadores.

Pagos puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuentos en compras de productos.

Auxiliar de obra con moto

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.800.000

Se buscan 4 técnicos de obra civil para apoyar expansión de operaciones.

Requisitos:

Indispensable contar con moto.

Formación mínima: bachiller académico.

Experiencia mínima de 12 meses en obras civiles.

Conocimientos en mampostería, manejo de concreto, fundición de sardineles, bases y acabados, instalación y reparación de sistemas de ductería y tuberías, principios básicos de mecánica y electricidad.

Funciones principales:

Instalar equipos, sistemas de ductería y eléctricos.

Ejecutar regatas, resanes, demoliciones y actividades de obra civil.

Elaborar adecuaciones estructurales con materiales como concreto y granito.Manejo de herramientas eléctricas.

Condiciones laborales:

Contrato directo con la compañía.

Tipo de contrato: obra o labor sin fecha de terminación fija.

Horario: rotativo de acuerdo con la operación, 44 horas semanales.

Salario básico: $ 1.500.000 + $ 200.000 auxilio de transporte.

Prestaciones de ley.

Pagos adicionales: bono de rodamiento $ 250.000, auxilio de celular $ 25.000, bono fijo $ 200.000.

Disponibilidad inmediata.

Coadministrador de tienda – Bogotá norte

Salario: $ 1.550.000

Se busca coadministrador de tienda para empresa comprometida con la moda consciente y el crecimiento personal, con marcas como Gef, Punto Blanco, Baby Fresh y Galax.

Perfil requerido:

Enfoque en servicio al cliente.

Habilidades de liderazgo y desarrollo de personas.

Experiencia en la gestión de presupuestos e indicadores.

Compromiso por mantener un ambiente laboral positivo y colaborativo.

Beneficios: